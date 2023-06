Sin medias tintas

Hay un desánimo minero

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Hay un desánimo minero!…El que dejó en claro que han seguido “picando piedra” cuesta arriba en el presente sexenio de la llamada 4T -Cuarta Transformación-, es el presidente de la Asociación de Ingenieros en Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, Ramón Luna Espinoza, en lo que fuera su comparecencia de ayer ante el colectivo de periodistas de la Mesa Cancún, de la que es líder y fundador, Carlos Rodríguez.

Ya que entre todo lo expuesto por Ramón Hiram, resalta el que ventilara que hay un desánimo entre los empresarios del sector minero estatal, derivado de la reciente nueva ley minera que les impusieron, y que ahorita está en la fase de la definición de sus reglamentos, para lo que sería su aplicación, aun y cuando de antemano ya hay quienes se han amparado, por considerar que se limitará esa actividad. ¡De ese pelo!

A lo que se le suma el que Luna también revelara que igual le están batallando para que les autoricen los permisos que tienen que ver con lo ambiental, y hasta para la exploración, porque lo que es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se ha tardado de más, o como nunca antes en otorgárselos, a pesar de cumplir con todos los procedimientos y la normatividad para esos efectos. ¡Ni más ni menos!

A ese grado es que diera cuenta que pareciera que la intención de la Federación es dejarlos en “un túnel sin salida”, lo que advierten que sería catastrófico para la economía del Estado, por 33 de los 72 municipios depender de esa industria dedicada a la extracción de diferentes minerales, con lo que representa el 25% del Producto Interno Bruto (PIB) sonorense, al aportar la tercera parte de la producción minera nacional. ¡Zaz!

Y es que aunque Ramón reconoció que hay una buena relación con el Gobierno del Estado, en la práctica no se ha reflejado como para ayudarles a cabildear ante la Semarnat la aprobación de las anuencias más elementales para asegurar su operatividad, y es por lo que apuntillara que esos trámites que se han burocratizado, en parte han provocado que ya se estén frenando inversiones en ese terreno. ¡Tómala!

Aun y cuando Sonora está catalogado como el corazón minero de México, por encima de Chihuahua, Durango y Zacatecas, lo que se traduce en beneficios para los sonorenses, al entre otras cosas generar unos 123 mil empleos, y la aportación de un 7.5% a un Fondo Minero, que son unos $8 mil millones anuales, pero que ya no se distribuye entre las localidades, porque ahora el Gobierno Federal se queda con el mismo.

Sin embargo y a pesar de los pesares, más menos así están ante un panorama muy incierto quienes explotan esos filones de diferentes metales, entre cuyos consorcios mexicanos que representan el 49% están el Grupo México, Peñoles y Frisco, entre otros; porque ya el 51% corresponde a capitales extranjeros, principalmente canadiense, y es que hasta pretenden reducirles los años de las concesiones asignadas. ¡Así la restricción!

Todo lo anterior aunado a que el dirigente de los ingenieros en Minas y Metalurgistas no se podía salvar de los cuestionamientos, en torno a que ese es un gremio muy contaminante en sus procesos, aceptando y “apechugando” que sí contaminan y tienen riesgos, pero que según esto también remedian, aunque con respecto al tóxico derrame al Río Sonora por la mina Buenavista del Cobre dijo no traer datos actualizados.

“Hacen huir” al del IMSS…Y tanto va el cántaro al agua, que al que se le terminaron rebelando, es al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, luego de que ayer en la mañana los padres de los 49 niños fallecidos y jóvenes lesionados en el incendio de la guardería ABC, se manifestaron ante el Palacio de Gobierno para exigir una reunión con él, pa, ver si así los recibe. ¡Palos!

Pues así es como “le cayeron” a Robledo Aburto, dizque por “hacer menos” a una parte de los papás afectados por ese siniestro, qué a catorce años de ocurrido en Hermosillo, un 9 de junio del 2009, aun no ha quedado resuelto en ningún sentido, como es en el aspecto de la atención médica integral para los sobrevivientes, como una vez más se lo echaran en cara, incluso cerrado por un momento el bulevar Hidalgo.

Eso derivado de que se supo que Zoé aprovechó que se encontraba de visita en el Estado para inaugurar obras en Obregón y en esta Ciudad del Sol, y se reunió con algunos progenitores por separado, de ahí que al correrse la voz con relación a esa diferencia que hiciera, es por lo que la mayoría se juntara y protestara para exigirle el mismo trato, porque desde su arribo a ese puesto nunca se ha reunido con todos a la vez. ¡Ñácas!

Casi por nada es por lo que se escucharan consignas como la de: “Estamos solicitando una reunión en este momento, porque la hemos solicitado desde hace dos años y todavía no está en la agenda, a lo mejor nos reagendan, y, ¿qué significa reagendar? Que no nos va a recibir. Entonces, lo que estamos solicitando es que nos reciba en este momento”, y que es por lo que salió huyendo por el lado del pasillo del Ayuntamiento.

En esos términos al titular del IMSS “le aguadearon” la encerrona mañanera que sostuvo con el gobernador, Alfonso Durazo, previó a un acto que iban a presidir en la Clínica 14, y al parecer no fue en balde, en base a los revelado por el abogado, Gabriel Alvarado, que es el representante de las víctimas y manifestantes, de que hubo comunicación y la promesa de las autoridades del IMSS, de que en dos semanas los recibirían. ¿Será?

Ley mordaza de Directora…Por algo bien dicen que hay que cuidarse de las aguas mansas, porque la que afloró que está aplicando una “ley mordaza”, es la por algo tan llevada y traída dirctora el Instituto Sonorense de Cultura (ISC), Beatriz Aldaco Encinas, al trascender que amonestó al director de la Orquesta Filarmónica de Sonora, Héctor Acosta, por acudir a un noticiero radial. ¡Qué tal!

Porque a de acuerdo a lo que se filtrara, dan cuenta que a Guadalupe Beatriz no le pareció el que en días pasados Acosta Ayala se presentara en el espacio de noticias Reporte 100, que conduce el colega y amigo, Juan Carlos Zúñiga, en la frecuencia de Stereo 100.3, donde a la par de que la intención que lo llevara a esa radio fuera el promover un evento, ya estando ahí se le interrogó sobre el ambiente que impera en el ISC.

Toda vez que hacen saber que desde la llegada de Aldaco Encinas a esa institución culturera han abundado las grillas, y como con relación a la Orquesta Filarmónica tampoco “se ha tocado un buen son” en ese sentido, es por lo que Héctor Manuel externara sus opiniones en lo que corresponde a su función en el área en la que se desempeña, y es por lo que a la susodicha “no le cayera en gracia” esa pública ventaneada. ¡Pácatelas!

Es por lo que ahora no callaron los mariachis, como dice el dicho, sino que más bien al que silenciaron es a Acosta, por como a toda costa tratar de tapar no el sol con un dedo, sino la inconformidad que aseguran que hay al interior del ISC, ante la incapacidad y falta de liderazgo que sostienen que ha mostrado Aldaco, y una evidencia de ello es esa sanción que le impusieran, equivalente a un tapabocas. ¡Vóitelas!

Y pensar que en sus tiempos de promotora cultural, investigadora y catedrática en las áreas de Literatura y Humanidades ella sufrió del mismo acoso que ahora está imponiendo, en aras de que las cosas mejoraran en ese ámbito, con lo que una vez más se vuelve a corroborar que no es lo mismo ser borracho que cantinero, de ahí que extrañe su cambio ahora que está del otro lado de la mesa, y es que ya tiene poder y un sueldazo.

Aflora amenaza en colegio…Sí que el que ha seguido dando de que hablar, y no precisamente para bien, es el ya muy mal afamado Colegio Obregón, y con sobrada razón, porque para prueba está el que ayer tuvieran que suspender las clases en el grado de Secundaria, después de que a través de las redes sociales surgieran amenazas de que habría un tiroteo, como los que ya han sucedido en los Estados Unidos. ¡Glúp!

Así que vía la Secretaría de Seguridad Pública se tuvo conocimiento que los que en esta ocasión sí reaccionaron ante ese suceso, son los de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), donde despacha Aarón Grageda Bustamante, para establecer contacto con los directivos de ese amenazado y “quemado” plantel, y de esa forma descartar cualquier tipo de peligro hacia la comunidad estudiantil y maestros. ¡De ese vuelo!

De ahí que aunque las primeras líneas de investigación hacen indicar que pudo tratarse de una broma de algún alumno que no estudió, y más si están en periodo de exámenes finales, pero a la hora de la hora no quisieron correr riesgos, y mejor optaron por cancelar las actividades escolares en todos los niveles, y en gran medida por el temor y la inquietud que cundiera entre los paterfamilias, y no es para menos. ¡Así la psicosis!

Si se toma en cuenta que a como están las cosas por la creciente inseguridad que hay, ahora sí que todo puede pasar, al ya no poderse minimizar ninguna posibilidad, con todo y que una vez más quedara en los puros amagos, pero aún así ya se realizan las consabidas indagaciones para intentar deslindar responsabilidades, o ubicar a los culpables, que muy seguramente lo harán mediante la Policía Cibernética. ¿Cómo ven?

Sumado a que lo que suponen que ayudó a que no cundiera tanto el “cúnico”, o pánico por ese hecho, es que las “Prepas” y universidades que se localizan en el área en la que está el Colegio Obregón ya se encuentran de “vagaciones”, de ahí que no se hiciera tan grande “el mitote”, porque de lo contrario habrían sido más las suspensiones, por aquello de que “el miedo no anda en burro”, y de que vale más prevenir que lamentar.

