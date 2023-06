Sin medias tintas

Abrazos vs bombazos

Una de cal para Fiscal

Sabe escuchar Alcalde

¡Hasta el hielo escasea!

Por Martín Romo (El Verdugo)

Abrazos vs bombazos…Y ahora a la política de “abrazos no balazos” del Gobierno Federal ya le están respondiendo con bombazos y secuestros masivos de policías, como acaba de ponerse de manifiesto con la explosión de un “coche bomba” contra la Guardia Nacional (GN) en El Sauz de Villaseñor, en Celaya, Guanajuato, con un saldo de diez elementos heridos, cinco de ellos en estado crítico. ¡De ese pelo!

En lo que es un narcoatentado con tintes terroristas que tuviera lugar el pasado miércoles en la noche, cuando los oficiales de la GN atendieron el reporte de un vehículo abandonado en el cruce de la calle Río Lerma y la carretera federal a Celaya-Salvatierra, por lo que al llegar al sitio encontraron un automóvil sin ocupantes y al revisarlo se generó la detonación, dizque por una carga de explosivos que tenía en el interior. ¡Zaz!

Con lo que se confirma que a ese grado ya está llegando la acción del crimen organizado contra las autoridades de seguridad federales, y de todos los niveles, y que por algo Estados Unidos ya analiza la posibilidad de calificar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas, por los alcances de violencia que están teniendo, a partir del como ya han rebasado a la Federación, y esa es una evidencia más de ello.

Por no explicarse de otra forma ese estallido registrado en la presente semana, que fuera de lo demás convulsionada, porque a ese hecho de alto impacto también se le suma el rapto de 16 agentes de la Secretaría de Seguridad de Chiapas, perpetrado el martes anterior por un comando armado al que relacionan con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como parte de una disputa contra del Cártel de Sinaloa (CDS).

Porque en ese caso pusieron contra la pared al gobernador morenista chiapeneco, Rutilio Escandón, ya que en un video grabado en el punto donde se encuentran cautivos los polizontes estatales, como condición para liberarlos le exigen destituir a sus jefes policiacos, entre los que están el titular de la Policía Fronteriza, Yahir Hernández; el de la Policía estatal, Marco Burguete; y al subsecretario de seguridad, Francisco Orantes.

Al ser un plagio de uniformados que se maneja que es una venganza del CJNG, por el “levantón” de la cantante, Nayeli Cyrene Cinco, ocurrido una semana antes, por ser pareja de un operador del Cártel Jalisco, rival de plaza de los sinaloenses, y quien presuntamente es rehén de Jesús Esteban Machado, “El Güero Pulseras”, líder del CDS, y es por lo que todavía ayer no los liberaban, con todo y que imploraban. ¡Tómala!

Y si por la víspera se saca el día, todo hacía indicar que no cederán a ese chantaje del “Narco”, para el intercambio de rehenes y la destitución de los jefes de jefes policiales señalados de estar bajo las órdenes del CDS, según se deduce de lo ventilado en pleno “juebebes” por el “Prejidente”, Manuel López Obrador, de que por lo pronto no darán de baja a nadie, porque así no se hacen las cosas, y que procederán a investigar.

Por cierto que con relación al narcotráfico en Sonora “no se hacen malos quesos”, como lo demuestra que el pasado lunes fuera detenido en Sonoyta, Jesús Aurelio “N”, conocido como “El Comandante Aurelio”, y al que se ubica como el líder del Cártel de Sinaloa en esa región, y un generador de violencia en la zona de San Luis R.C. y Mexicali, al ser interceptado en la colonia La Botella en un pick up Tacoma y con armas largas.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Una de cal” para Fiscal…Al que hay que abonarle otra de cal por las que van de arena, es al Fiscal estatal, Gustavo Salas Chávez, por la celeridad con la que resolvieran el sonado feminicidio de Leticia Iveth “N.”, cometido el pasado viernes en la colonia Fovissste de Hermosillo, al ser privada de la vida a balazos en el porche de una vivienda, y es que ya detuvieron al autor material e intelectual de ese asesinato. ¡Palos!

Toda vez que en menos de una semana los sabuesos de la Fiscalía General de Justicia del Estado arrestaron al presunto culpable de haber disparado, que es un tal José Ángel “N.”, de 23 años de edad, y quien cuenta con registros penales por narcomenudeo, al aflorar que el día de los fatales hechos acudió al domicilio donde estaba Leticia Iveth, y con el pretexto de entregarle unos papeles le llamó para balearla a quemarropa. ¡Ups!

Así que igualmente localizaron y capturaron en Tijuana a quien se presume que planeó ese crimen, y al que identificaron como Manuel “N”, de 44 años de edad, que había huido al vecino Estado de Baja California, después de que mataran a la fémina, con todo y que hasta el momento no aclararan si se trataba de su ex pareja sentimental, que es a la que en un primer momento incriminaron los familiares de la occisa ¿Será?

De ahí que lo que es a Manuel lo trasladaron a Hermosillo para ser puesto a disposición de un Juez, a fin de deslindar responsabilidades y determinar la causa de ese homicidio, que al parecer podría estar ligado a un entorno de conocidos, porque aun y cuando nadie vio nada en el momento en que lo llevaron a cabo, lo curioso es que luego luego lo esclarecieron, muy seguramente que al indagar en su círculo más cercano.

Pero cualquiera que sea la situación, lo importante es que ya dieron color sobre la muerte de esa joven mujer, cuyo cuerpo fuera encontrado por los gendarmes municipales en el patio de la casa, cuando ya estaba tirado en el suelo y con manchas de sangre, y sin presentar signos vitales, y es por lo que Gustavo Rómulo y compañía reiteraran su compromiso de combatir la impunidad y garantizar el derecho de acceso a la justicia.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sabe escuchar Alcalde…Quien está confirmando que es de los que no pasa por alto la voz ciudadana, sino que la toma en cunta, es el alcalde Antonio Astiazarán, y para muestra está el que anunciara que para atender las prioridades de la ciudadanía, principalmente de deportistas, se optó por consolidar El Cárcamo como una Ciudad Deportiva, y buscar otra opción para la edificación de las nuevas oficinas municipales.

No en balde es que Astiazarán Gutiérrez dijera con todas sus letras que: “Somos un gobierno que escucha y resuelve. Y así seguiremos, convirtiendo tus prioridades en las prioridades de gobierno”, eso a través de un video que difundiera en las redes sociales para dar a conocer esa nueva, respecto al uso que finalmente tendrá esa área localizada en un sector del Vado del Río, contiguo al parque de La Sauceda. ¡Órale!

Eso al recordar que la Unidad Deportiva El Cárcamo se rescató del abandono en que estaba, y ahora es un espacio público para la práctica deportiva popular y la convivencia familiar, además de que con el tiempo se convertirá en un “pulmón” importante de la Capital, por lo que ahí se promoverá la activación física, sana competencia y el esparcimiento de todas las personas sin importar su edad. ¡De ese vuelo!

Ante lo que “El Toño” Astiazarán considerara que es una respuesta a las peticiones que le hicieran en la época de campaña para recuperar las áreas deportivas, eso porque Hermosillo está para tener campos de primer nivel, con iluminación, medidas reglamentarias e incluir espacios para disciplinas que poco se han tomado en cuenta, y que es lo que en parte están haciendo realidad con esa nueva obra que ahora ¡ya es otra cosa!

Aun y cuando el “Presimun” también dejó asentado que otra demanda y necesidad de los hermosillenses es el que se cuente con un inmueble que concentre los servicios y trámites del Ayuntamiento, en el cual existan instalaciones dignas y estacionamiento suficiente, y es por lo que le seguirán buscando para concretarlo, después de que descartaran ubicarlo en una parte del Cárcamo, como inicialmente se proyectara. ¡Qué tal!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡Hasta el hielo escasea!…Dan cuenta que de entre las cosas inéditas, o nunca antes vistas, que se han estado presentando con las olas de calorón que han tenido lugar en las últimas semanas, es por ejemplo el que esté habiendo un desabasto de hielo en los comederos del Estado, como ya lo reportara la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), que dirige Manuel Lira. ¿Cómo ven?

Pues en base a lo ventilado por Lira Valenzuela, derivado del incremento de las temperaturas que han rondado los 50 grados centígrados, es por lo que entre un 10% y 15% de los negocios establecidos “le han batallado” para contar con el abastecimiento habitual del mencionado producto gélido, con la finalidad de ofrecerle bebidas heladas a los comensales, por lo que hasta eso se ha estado escaseando. ¡De ese tamaño!

Casi por nada es por lo que el dirigente de la Canirac advirtiera que esperan que ese fenómeno de faltante no se agrave conforme avance el ardiente verano, en perjuicio de los 300 afiliados con que cuentan, y que es lo más probable que suceda, si se analizan los más recientes pronósticos que hay, que hablan de en el ya entrante mes de julio podría suscitarse lo que sería una cuarta ola de calor, lo que estaría por verse. ¡Así el dato!

Aunque dan cuenta que los restauranteros no son los únicos que han resultado afectados por esos calores, al trascender que los que también se han agotado en las farmacias y comercios, son los sueros en sus diferentes presentaciones, a raíz de que se han disparado las ventas, y es que la gente busca consumirlos para recuperar la pérdida de líquidos, y prevenir problemas de salud, como deshidratación y golpes de calor. ¡Mínimo!

Ciertamente que no es para menos que las mayorías se estén previniendo, porque producto de las tres ondas cálidas que ha habido hasta ahora, que se caracterizan por ser varios días seguidos con más de 40 grados, en México ya se contabilizaban cien fallecimientos, 63 de ellos en Nuevo León, de acuerdo el saldo ventilado por el Departamento de Vigilancia Epidemiológica de Temperaturas Naturales Extremas. ¡Ni más ni menos!

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Twitter

Facebook