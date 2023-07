Sin medias tintas

Hacen el uno-dos laboral

Ponen cobro en “pau$a”

Exhibe sensibilidad UUH

Amplía servicio Isssteson

Por Martín Romo (El Verdugo)

Hacen el uno-dos laboral…Los que vaya que han seguido haciendo el uno dos son el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) y el Secretario del Trabajo estatal, Rafael Acuña Griego y Francisco Vázquez Valencia, respectivamente, por ahora sí que ser una Entidad de excelencia en materia de resolución de conflictos laborales, luego de que Sonora lograra el primer lugar en mediación laboral. ¡Órale!

En lo que es una distinción que recién vino a hacer la mismísima titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, antes de que fuera promovida y diera el salto al área de Gobernación, en lugar de la ahora corcholata presidencial, Adán Augusto López, por lo que de ese nivel está ese acierto de Acuña Griego y Vázquez, y más porque no es nada nuevo, al ser la quinta ocasión en que lo consiguen.

Toda vez que con ese enésimo reconocimiento se confirma la calidad de la atención brindada por los mediadores del Centro de Conciliación Laboral, después de que entrara en operación el nuevo sistema de justicia en ese ámbito, al obtener un porcentaje de efectividad del 92.8%, lo que significa que del 100% de los líos entre patrones y trabajadores, esa es la estadística que se resuelve por las buenas. ¡De ese pelo!

Casi por nada es por lo que hasta el gobernador Alfonso Durazo Montaño resaltara que: “Tenemos que seguir avanzando porque la conciliación es la solución; la negociación y el diálogo son la solución no son los gritos ni los sombrerazos, sobre todo cuando hay un Gobierno abierto a escuchar y a apoyar a todas las partes, y a impulsar a resolver con justicia sus demandas”, como destacara que ahora se está haciendo. ¿Cómo ven?

En pocas palabras la Secretaría del Trabajo federal está reconociendo a la región como la que obtuvo el mayor porcentaje de éxito en ese ramo, de ahí que ya esté siendo un modelo a seguir a nivel País, lo que se traduce en beneficios para los sonorenses, porque al promoverse procesos laborales más transparentes redundan en un gran ahorro económico, ya que eso permite el que se concluyan en un menor tiempo a la hora de mediar.

No en balde es que a la hora en que Rafael, Francisco y Alfonso se tomaran la foto con Luisa María, también agradecieran la madurez política con la que han actuado las organizaciones sindicales, ya que con ello contribuyen a que se resuelvan de una manera más satisfactoria las diferencias que se exponen sobre la mesa, lo que propicia el que no haya perjuicios para ninguna de las partes involucradas, o que sean los mínimos.

A ese grado se continúa demostrando que ha sido de exitoso ese novedoso mecanismo para tratar de llevar la fiesta en paz entre los empresarios y empleados, ya que la mayoría de las demandas se están resolviendo de manera rápida y expedita en la mediación, antes de llegar a los tribunales, o juzgados laborales. ¡Qué tal!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ponen cobro en “pau$a”…La que se supo que por el momento quedó en “pausa”, es la campaña recaudatoria que se traen los operadores de Caminos y Puentes Federales (Capufe), como es la de enviarles notificaciones de cobro por uso de vía a las industrias y comercios instalados en los laterales de la Carretera Federal México 15, porque ahora hasta con eso quieren “$acar” dinero los del Gobierno de la 4T. ¡Tómala!

Al manejarse que es una suspensión momentánea de esos requerimientos de la Federación, ante la petición que hicieran de mantener un acercamiento con la mencionada dependencia federal, para evaluar la legalidad de esas cobranzas que pretenden aplicarles, según lo destapado por la presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Cajeme, Adriana Torres de la Huerta. ¡De ese tamaño!

Es por lo anterior que Torres de la Huerta expresara que: “Tuvimos una reunión entre Canaco, Canacintra, el Presidente Municipal, el encargado de Capufe en el Estado, además nos hicimos acompañar por algunos de los afiliados que han recibido estas cartas, las cuales quedaron detenidas por el momento, hasta que terminemos las mesas de diálogo y se determine si procede o no el proceso”. ¡Ni más ni menos!

Por sostenerse que es una recaudación que no tiene razón de ser, como lo argumentara líder camaral, al manejar que el Gobierno estatal decretó que avala que la mancha urbana de Cajeme es hasta los linderos del aeropuerto de la localidad cajemense, por lo que son cobros que no tienen sentido; sumado a que no existe una vía alterna en el tramo carretero de Obregón a Navojoa, lo que hace que sean por demás obsoletos.

Aun así, y mientras son peras o manzanas, y en base a lo revelado por Adriana, lo que es esa normatividad que les quieren ejecutar, por lo pronto queda en estambay, en lo que continúan en las negociaciones, o “jalonellos”, para evitar que los hagan objeto de esa carga impositiva extra, que sí que está de no creerse.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Exhibe sensibilidad UUH…Quien por sensibilidad no está parando es el líder de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), Ignacio Peinado Luna, por ahora estar proponiendo que el acceso a la energía eléctrica sea considerado un derecho humano y se eleve a derecho constitucional, derivado del intenso calorón que se registra en esta Ciudad del Sol, y que el pasado domingo casi alcanzó los 50 ºC. ¡Pácatelas!

Con ese fin “El Nacho” Peinado adelantó que entablarán diálogo con el Gobierno del Estado, a fin de que esa propuesta sea planteada ante el Gobierno Federal; mientras que a la vez intercederán con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para en lo posible impedir que les “corten la luz” a los clientes, en lo que suena a algo así como una misión imposible, tipo la pelícual, con todo y que no hay “píor” lucha que la que no se hace.

Más menos así Peinado está alzando la voz, al señalar que aún y con el subsidio que se tiene en verano, pero hay cientos y miles de familias que no pueden pagar el recibo de la CFE, advirtiendo: “Que a temperaturas superiores a 50 grados que alguien este sin energía es un crimen, es una aberración y una negligencia muy grave del Estado mexicano como tal, por no generar las condiciones que permitan la sobrevivencia”. ¡Glúp!

En ese sentido puso como ejemplo que actualmente la Unión de Usuarios atiende a entre 50 y 70 ciudadanos diariamente por asuntos concernientes al pago de la tarifa de la “corriente”, para lo cual se promueven plazos para la liquidación de los adeudos, así como reconexiones de servicios, convenios y verificaciones de instalaciones eléctricas, buscando en todo momento el que continúen con el servicio activo. ¡Ese es el plan!

Aunado a que Ignacio reiteraran la demanda para ampliar de seis a ocho meses la subsidiada de “la luz” , ante el caluroso clima extremo que tiene lugar en esta “Capirucha”, y que como nunca se ha agravado con las atípica olas de calor que se han presentado en los días recientes, y que con más razón justifican esa petición, a la que simple y sencillamente le han hecho “oídos sordos” las autoridades gubernamentales. ¡Vóitelas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Amplía servicio Isssteson…Vaya que la que está por demás saludable, es la buena nueva que acaba de anunciarse, de que a partir del próximo sábado el Isssteson ampliará los días de atención de médico familiar, consulta dental y del servicio de farmacia en los fines de semana, así como en días festivos, para atender de manera más eficiente las necesidades de los 73 mil derechohabientes de Hermosillo. ¡De ese vuelo!

Por lo que así estará ese plus extra que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Isssteson) le estará ofreciendo a los hermosillenses, cuyos servicios especiales y fuera de los días normales se estarán brindando en el Centro Integral de Atención a la Salud (CIAS), Unidad Centro, localizado en las calles Nayarit y 12 de Octubre, en la colonia San Benito, en un horario de 07:00 a 21:00 horas.

De esa forma extenderán las consultas médicas hasta en domingo, lo que es un nuevo acierto del director de ese instituto de salud que atiende a los burócratas estatales, Froylán Gámez Gamboa, con lo que una vez más está dejando constancia que por todos lados le ha estado buscando para hacer más con menos, o mínimo con lo mismo, después del déficit que por siempre han venido arrastrando en todas las áreas. ¡Mínimo!

Luego entonces y después de ese anuncio, desde el venidero 1 julio ya podrán agendar las citas médicas por medio del Centro de Atención Telefónica, en los teléfonos 6623190066 y 6623190067; o bien en la aplicación móvil MiISSSTESON, y sin importar el CIAS al que pertenezcan, porque será abierto para todos los afiliados, con lo que ya no tendrán que “hacerse bolas”, o amontonarse en el Departamento de Urgencias como ocurre.

Al ser una ampliación promovida por Gámez Gamboa que están concretando en el mejor momento, como es en la temporada del ardiente calorón, por ser la época en que más se incrementa la demanda de los médicos, por los efectos de los recurrentes cuadros de deshidratación que conllevan a males diarreicos entre los menores y adultos mayores, que si no son tratados adecuadamente pueden ser fatales, y puras de esas.

Correo electrónico: [email protected]

