Tottenham tiene nuevo entrenador: Ange Postecoglou

El conjunto del Tottenham finalmente encontró a su nuevo entrenador, se trata de Ange Postecoglou, quien llega del Celtic de Escocia

El Tottenham anunció el martes el nombramiento de Ange Postecoglou como su nuevo entrenador durante las próximas cuatro temporadas, poniendo fin al largo proceso de búsqueda para ocupar el banquillo.

El greco-australiano, de 57 años, llevó al Celtic al triplete doméstico en Escocia esta temporada (Copa, campeonato, Copa de la Liga) y reemplaza a Antonio Conte en el club de Premier League.

El italiano abandonó el club por “mutuo acuerdo” a finales de marzo, con Cristian Stellini primero y Ryan Mason después asumiendo temporalmente el puesto. Postecoglou se unirá oficialmente el 1 de julio a los ‘Spurs’, que terminaron octavos en Premier League.

We are delighted to announce the appointment of Ange Postecoglou as our new Head Coach on a four-year contract –

“Ange trae una mentalidad positiva y un estilo de juego rápido y de ataque”, declaró Daniel Levy, presidente del Tottenham, citado en un comunicado del club londinense.

Tiene un fuerte historial de desarrollo de jugadores y entendimiento de la importancia del vínculo con la academia, todo ello importante para nuestro club. Estamos impacientes por tener a Ange con nosotros mientras preparamos la próxima temporada”, añadió.

En su búsqueda de entrenador, el Tottenham intentó contratar al técnico neerlandés del Feyenoord Arne Slot y al exentrenador alemán del Bayern Múnich Julian Nagelsmann, tentativas sin éxito que llevaron al club londinense a poner la vista en Postecoglou.

