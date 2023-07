Acopia Sonora seis medallas en atletismo  en los Juegos Nacionales Conade

El seleccionado sonorense terminó la fase inicial de la disciplina con un resultado que incluyó un oro, cuatro platas y un bronce

Redacción Entorno Informativo

La delegación sonorense cerró la primera etapa del atletismo en los Nacionales Conade 2023 con una cosecha de seis medallas, una de oro, cuatro platas y un bronce, en la tercera jornada de acciones celebrada en la pista y campo de la Unidad Deportiva Olimpia 21 de Villahermosa, Tabasco.

La cosecha que recolectó Sonora la noche del miércoles, la lideró Josseline Coronado, quien se coronó campeona en salto de altura Sub 20, con un registro de 1.65 metros, superando a la bajacaliforniana Eyxlín Téllez (1.62) y a la veracruzana Anabel Méndez (1.59).

Mientras tanto, la velocista Sofía Soto volvió a subirse al podio después de seis años (la última ocasión en la Olimpiada Nacional 2017) pues atrapó la plata en los 200 metros planos Sub 23, con un tiempo de 23:81, terminando detrás de la campeona, la oaxaqueña Alejandra Ortiz (23:47); Jatziri Torrales (23:83) logró el bronce.

Por su parte, el también velocista Rafael Buelna, de la categoría Sub 20, sumó su tercera medalla en los Nacionales Conade 2023, la cual fue de plata, después de conquistar dos oros (en 400 metros y en el relevo 4X400), ya que llegó segundo en los 200 planos, en donde cronometró 21:31. El oro lo ganó el sinaloense José Rodríguez (20:70) dejando con el bronce al michoacano Jonathan Padilla (21:33).

En el decatlón Sub 23, en una cerrada batalla que se definió en la última de las diez pruebas programadas, el sonorense Miguel Ramírez (6,481) se quedó con la plata pues apenas lo superó el tamaulipeco Alejandro Galván (6,498), quien atrapó el cetro dorado por una diferencia de únicamente 17 puntos; el bajacaliforniano Antonio Gómez (6,256) aseguró el bronce.

La otra medalla argenta la conquistó el equipo de relevos sonorense Sub 23 varonil, en los 4X100 metros, cuarteto que integraron William Cordero, Víctor Galaviz, Víctor Muñoz y Óscar Valdez, tras registrar un tiempo de 42:08. El oro lo consiguió Nuevo León (41:22) y el bronce quedó en poder de Puebla (42:10).

El único bronce sonorense de la jornada, lo logró José Manuel Ángel (15.01 metros), quien, aunque saltó la misma distancia que Pedro Valenzuela (ganador de la plata), lo hizo después que el sudcaliforniano, para ubicarse en la tercera posición; el metal áureo correspondió al queretano Gael Chávez (15.18).

Luego de tres días de competencias en las categorías Sub 23 y Sub 20, a partir del viernes (desde las 6:00 de la tarde) seguirán las acciones con atletas Sub 18 y Sub 16, de ambas ramas, que participarán hasta el próximo lunes

