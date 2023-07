Amando Villa renuncia a titularidad de Coves

Se incorporará a actividades personales; Agradeció al gobernador Alfonso Durazo la oportunidad de colaborar en su administración

IVANOVA DE LOS REYES

Armando Villa Orduño presentó su renuncia al cargo de titular de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (Coves), para enfocarse en proyecto personales y de vida en la iniciativa privada.

A través de sus redes sociales, el ahora ex funcionario estatal, manifestó que tomó esta decisión por voluntad propia para reintegrarse a proyectos personales y de vida.

“Solo me resta agradecer al gobernador Alfonso Durazo, el que me haya invitado a participar como servidor público, donde tuve la oportunidad de encabezar la Secretaria de Economía y la dirección de Coves, sumando un periodo total de dos años”, escribió Villa Orduño.

Asimismo, agradeció a su equipo de trabajo que lo acompañó durante el tiempo que estuvo al frente de ambas dependencias, sumándose incondicionalmente para buscar las mejores opciones para fortalecer el desarrollo del estado.

“Desde mi trinchera, seguiré trabajando con la sociedad y grupos vulnerables para buscar mejores soluciones y oportunidades, por un Sonora más próspero, fuerte y sustentable”, expresó.

Comparte esto: Twitter

Facebook