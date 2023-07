Apalean Orioles a los Yanquis por 9-3; Se quedan con la serie

El equipo de Baltimore se mantiene en el liderato del Este en la Liga Americana

Adam Frazier bateó un cuadrangular de tres carreras como parte de una primera entrada de siete carreras de Baltimore y los Orioles terminaron por vencer 9-3 a los Yanquis de Nueva York el domingo por la noche.

Los Orioles tenían ventaja de 6-0 incluso antes de sacar un out en contra de Luis Severino (2-5) y se llevaron dos de tres juegos en la serie del fin de semana.

La victoria mantiene a Baltimore juego y medio por delante de Tampa Bay en lo alto del Este de la Liga Americana.

Los Yanquis están 3 1/2 detrás de los últimos boletos para los playoffs, después de perder la oportunidad de ganar terreno sobre Houston y Toronto.

Adley Rutschman y Gunnar Henderson conectaron sencillos consecutivos para iniciar la parte baja de la primera y el venezolano Anthony Santander le siguió con un doble productor. Ryan O’Hearn entonces remolcó par de carreras con un doble.

Después de una base por bolas para Austin Hays, Frazier conectó una línea al jardín derecho que le dio a los Orioles una ventaja de 6-0 después de desfilar seis bateadores. Rutschman agregó un sencillo productor para poner la pizarra 7-0.

Severino le dio a los Yanquis un par de entradas en blanco después, pero fue retirado del montículo en la cuarta, después de un doble productor de Henderson y un sencillo de O’Hearn que puso el juego 9-2.

Severino permitió nueve carreras y 10 hits en tres entradas y un tercio y su efectividad aumentó a 7.49.

El abridor de los Orioles Dean Kremer no pudo pasar de la quinta entrada, así que Mike Baumann (8-0) se acreditó la victoria.

Después del sólido inicio de Baltimore en la primera entrada, Kremer retiró a Kyle Higashioka con una rola con las bases llenas para el tercer out de la segunda entrada.

Por los Yanquis, el venezolano Gleyber Torres de 5-1. Por los Orioles, el venezolano Anthony Santander de 4-1, una anotada y una impulsada. El mexicano Ramón Urías de 4-1.

