Aprueba IEE sanciones a partidos políticos

En la sesión del Consejo General del IEE Sonora se aprobó el Acuerdo por el que se modifica la forma en que se aplicarán las sanciones derivadas de diversas resoluciones emitidas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a los Partidos Políticos del Trabajo y Encuentro Solidario

En la sesión del Consejo General del IEE Sonora, se aprobó el Acuerdo por el que se modifica la forma en que se aplicarán las sanciones derivadas de diversas resoluciones emitidas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a los Partidos Políticos del Trabajo y Encuentro Solidario Sonora, respectivamente, en virtud de la redistribución de financiamiento público ordinario aprobada mediante Acuerdo CG23/2023 de fecha 30 de junio de 2023.

En el Acuerdo se señaló que la Dirección Ejecutiva de Fiscalización (DEF) presentó la propuesta de modificación de la forma de ejecución de las sanciones que actualmente se descuentan al Partido Político Local Encuentro Solidario Sonora y al Partido del Trabajo, con la finalidad de respetar y no rebasar los límites establecidos en el Título Sexto, Apartado B, numeral 1, inciso b) de los Lineamientos y demás normatividad aplicable, el cual señala que para la ejecución de las sanciones el Organismo Público Local Electoral deberá considerar que el descuento económico no puede exceder del 50% (cincuenta por ciento) del financiamiento público mensual que reciba el instituto político en la entidad para el desarrollo de sus actividades ordinarias, así como en cumplimiento a lo señalado en la resolución INE/CG737/2022 que determina que los descuentos de las sanciones impuestas al Partido Político Local Encuentro Solidario Sonora, no pueden exceder el 25% de su prerrogativa mensual.

El Acuerdo fue validado por las Consejeras y los Consejeros Electorales, y se estableció que para el Partido del Trabajo quedaría un remanente pendiente de descuento por la cantidad de $3,866,682.39 y para el Partido Político Local Encuentro Solidario Sonora $376,718.33, así como también que dichos montos se deberán descontar a cada partido político, respectivamente, a partir de que se autorice el monto del financiamiento público para actividades ordinarias del ejercicio dos mil veinticuatro.

Aprueban sanción a la organización ciudadana “VAMOS”

Las Consejeras y los Consejeros Electorales, aprobaron la propuesta de la Comisión Temporal de Partidos Políticos, relativa al dictamen consolidado de la DEF respecto de los informes mensuales presentados por la organización ciudadana “VAMOS”, correspondientes al periodo de constitución, así como la sanción respectiva.

En la sesión extraordinaria, se determinó que derivado de las observaciones correspondientes a los meses de diciembre de 2022, enero y marzo de 2023 las cuales consisten en la omisión de presentar los informes mensuales de ingresos y egresos, resulta procedente la propuesta de la Comisión Temporal de Partidos Políticos respecto a sancionar a la organización ciudadana “VAMOS” con una multa de 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), sanción mínima contemplada en la fracción III, del artículo 97 de los Lineamientos de fiscalización, la cual asciende a la cantidad de $48,110.00.

Asimismo, se estableció que la organización ciudadana referida contará con un plazo de 15 días hábiles para realizar el pago correspondiente, mismo que será computado por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto Estatal Electoral.

Finalmente, en el referido Acuerdo se aprobó que en caso de que la organización ciudadana “Vamos” incumpla con el pago voluntario de la sanción, este Instituto Estatal Electoral informará de dicha situación a la Secretaría de Hacienda, para lo cual se le remitirá copia certificada de las constancias del caso, para efecto de que procedan a su cobro conforme a la legislación aplicable, a lo cual la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto Estatal Electoral deberá dar el seguimiento correspondiente.

Por otra parte, en la sesión se presentó por parte de la DEF, el avance en las revisiones de los informes mensuales presentados por las organizaciones ciudadanas y de su cumplimiento a las disposiciones de los Lineamientos para la fiscalización de las organizaciones ciudadanas que pretenden constituirse como partidos políticos locales, correspondientes al mes de abril de 2023.

De igual forma, se aprobó el proyecto de acta de la sesión extraordinaria del Consejo General celebrada en fecha 30 de junio de 2023.

