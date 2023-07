Atlas vence a Toronto por 1-0;

Se mete a dieciseisavos como líder de grupo; Jordy Caicedo hizo la anotación al iniciar el encuentro y en ningún momento perdieron la ventaja

Agencias

Atlas amarró su boleto a la siguiente ronda en la Leagues Cup después de vencer 1-0 al Toronto, cerrando los rojinegros la fase de grupos con dos victorias y seis puntos en la bolsa.

Un gol de vestidor ayudó a los Zorros a llevar el encuentro, pues con apenas 2 minutos disputados y el balón robado, Jordy Caicedo se estrenó con un golazo de pierna derecha para el primer tanto de los tapatíos.

Benjamín Mora no pudo contar con Brian Lozano, que de momento no ha tenido actividad en el torneo debido a una lesión muscular, mismo caso que Jeremy Márquez, que fue descartado minutos antes del encuentro.

Al 13’, Camilo Vargas hizo acto de presencia con gran atajada. No fue la única vez que apareció en el partido el guardameta colombiano que ante la salida de varias figuras, se consolida como el favorito de la afición.

Atlas generó futbol, pero no estuvo fino en el área rival, por lo que no llegó el gol que diera una ventaja más amplia en el marcador y en consecuencia, permitiera a los Zorros llevar el trámite del encuentro de manera más tranquila.

El New England Revolution será el rival de los Rojinegros en la ronda de 16vos de Final con lugar y hora por confirmar.

Comparte esto: Twitter

Facebook