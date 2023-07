Carlos Alcaraz avanza en Wimbledon con opaca presentación

El tenista español, número uno del mundo, avanzó a la tercera ronda de Wimbledon luego de vencer en tres sets a Alexandre Müller; buscará que Nicolás Jarry sea si siguiente ‘víctima’

AGENCIAS

Sin brillo, pero cada vez más sólido en la hierba, el número 1 mundial Carlos Alcaraz avanzó a la tercera ronda de Wimbledon, en la que se enfrentará al chileno Nicolás Jarry (28°).

Alcaraz derrotó al francés Alexandre Müller (84º), por 6-4, 7-6 (7/2) y 6-3, mientras que Jarry necesitó cuatro mangas para deshacerse del australiano Jason Kubler (77º), por 7-5, 5-7, 6-3 y 6-4.

Debido a los atrasos por la lluvia, tendrán que jugar el sábado 8 de julio, sin el habitual día de descanso entre partidos.

Estoy muy, muy feliz. Era mi segundo partido en esta pista (la Central), donde perdí el año pasado (en octavos ante Jannik Sinner). Quería disfrutarlo y lo he hecho”, declaró el español de 20 años, uno de los serios aspirantes al título.

“Juego muy bien en hierba, me gusta. Voy ganando experiencia y cada vez juego mejor”, celebró sobre su ‘romance’ con una superficie en la que todavía no acumula muchos partidos.

Enfrente tendrá a un Jarry que completa su mejor temporada como profesional, con dos títulos ATP (Santiago y Ginebra) y los octavos en Roland Garros, su mejor actuación en un Grand Slam.

El otro representante sudamericano que sobrevive en Londres es el colombiano Daniel Elahi Galán (85°), que venció en cinco sets al sueco Mikael Ymer (59°), por 6-2, 6-7 (2/7), 7-6 (7/5), 3-6 y 6-1.

Comparte esto: Twitter

Facebook