Concientizan sobre daños por el plástico de un solo uso

Hoy se celebra el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico; La excesiva utilización de este material es un riesgo para la salud y el medio ambiente

Redacción Entorno Informativo

Las instituciones de educación superior tienen el compromiso de concientizar a la comunidad universitaria y sociedad en general sobre el uso y consumo de plástico de un solo uso al ser considerados como factores de riesgo para la salud y medio ambiente, consideró Héctor Pérez Montesinos, coordinador de Programa Institucional de Sustentabilidad de la Universidad de Sonora.

Al celebrarse cada 3 de julio el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, el funcionario universitario dijo que, por otro lado, la docencia e investigación también forman parte importante en el combate del uso excesivo del plástico a través de proyectos científicos que ofrezcan alternativas en la solución del problema y sustituciones de dichos productos.

Comentó que el mal manejo de los plásticos en general, en específico de las bolsas, se van al mar y existe evidencia de los daños que ocasionan en el medio ambiente y ecosistemas marinos al ser consumidos por peces y mamíferos grandes lo acumulan en los estómagos y al no poder procesar de manera biológica causa la muerte de las especies.

“El tema es que los animales marinos los ingiere porque el plástico desprende un cierto olor que se puede confundir con alimento. Además, el plástico se foto-degrada al estar en contacto con el sol y se hace partículas pequeñas que son respiradas por los seres humanos”, abundó.

Pérez Montesinos sostuvo que las políticas públicas son un paso importante en todas las administraciones gubernamentales porque ayudan a la eliminación o disminuir el producto en negocios de autoservicio y citó como ejemplo a Sonora donde los comercios no entregan bolsas o son de material biodegradable.

“La realidad es que el consumidor tiene que dar buen manejo a las bolsas, no tirar el residuo en espacios abiertos y disponer de manera adecuada para que lleguen a un sitio de disposición final y evitar la propagación en el medio ambiente”, puntualizó.

El 3 de julio de cada año se celebra el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, con el objetivo de reducir las bolsas de plástico de un solo uso y fomentar su consumo responsable por el daño que causan al medio ambiente y a los seres vivientes.

La mayor parte de estas bolsas no se reutilizan ni se reciclan, sino que son desechadas inmediatamente terminando en los basureros o en el mar. Muchas especies de animales han sido afectadas y miles de especies marinas mueren al año.

Al estar elaboradas con materiales poliméricos derivados del petróleo, las bolsas plásticas pueden producirse en segundos, pero tardan hasta más de cien años en degradarse. Estos materiales son muy contaminantes y dañinos para los ecosistemas y la salud.

Aunque las bolsas de plástico para las compras fueron una novedad en 1970, hoy son un producto que está presente a nivel global. Se fabrican más de un billón cada año y han llegado a lugares tan lejanos como las profundidades de los océanos, la cima del Monte Everest y hasta a los casquetes polares, creando importantes desafíos ambientales

