Dispuesto Canelo a enfrentar a Benavidez

Aunque no coincide en algunas formas; El jalisciense, dijo, que lo único que está definido es su próximo encuentro ante Jermell Charlo en septiembre próximo

El mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, que enfrentará el 30 de septiembre a Jermell Charlo en duelo de monarcas indiscutidos, no descartó que el mexicoestadounidense David Benavidez se convierta en un futuro rival, a pesar de que no le gusta la forma en que ha tratado de perseguir la batalla.

Canelo, que está tomando parte en el American Century Championship en Edgewood Tahoe South, al lado de celebridades como Patrick Mahomes y Stephen Curry, aclaró también para el canal de Youtube 810WHB que fue Premier Boxing Champions quien al final terminó escogiendo a Jermell por encima de Jermall Charlo, pues él había dicho que sí a cualquiera.

“Claro, quizá pueda suceder en el futuro (la pelea con David Benavidez), ¿por qué no?”, respondió Canelo a la pregunta de si se pudiera dar en algún punto esta contienda.

“Habla mucho, esa no es la manera de hacer las peleas, pero no hago mucho caso. Sólo vean su carrera y vean mi carrera, así que no pongo mucha atención en ese tipo de cosas”, añadió el mexicano.

Canelo aseguró que, a pesar de que ha estado entrenando, no será sino hasta esta próxima semana que empiece en Lake Tahoe con la parte más fuerte de su campamento de cara a la cita de septiembre 30 ante Jermell Charlo, exponiendo todos los cetros del peso Supermediano que ostenta desde noviembre de 2021.

Una posible batalla entre Canelo y Benavidez tomó fuerza luego que el Consejo Mundial de Boxeo permitiera que Benavidez disputara el campeonato interino Supermediano contra David Lemieux en mayo del año pasado.

David viene de vencer a Caleb Plant en defensa del cetro y después de ello arremetió mediáticamente para pedir la pelea con Canelo y dejar a sólo un monarca en el CMB; sin embargo, Canelo no se ha enganchado con el llamado.

Cuando le preguntaron a Canelo sobre la pelea con Charlo y la reunión de dos monarcas indiscutidos, dijo que no era su plan. “La verdad nunca pensé en ello. Solamente ellos me dijeron que el otro Charlo (Jermall) no estaba listo, y que ellos tenían al otro Charlo (Jermell) y dije que estaba bien, no me importa”, aclaró, sin descartar que Jermall puede ser su próximo rival.

