Docente indígena mayo despedido en 2018 pide ser restituido en su servicio

Ivanova de los Reyes

Un joven docente indígena mayo quien fue separado injustamente de su servicio en agosto del 2018, se manifestó este lunes por fuera de Palacio de Gobierno para solicitar la intervención del gobernador Alfonso Durazo para ser restituido nuevamente a su labor.

Gabriel Moisés Verdugo Alcantar, quien se desempeñaba como profesor de prescolar en los Tanques, Álamos, señaló que a raíz de la evaluación docente de la Reforma Laboral fue despedido al igual que otros 53 maestros en el país, quienes ya fueron restituidos en sus funciones.

Manifestó que su caso debió haber sido resuelto desde el 2019, sin embargo, ha quedado rezagado, por lo que acudió a Palacio de Gobierno para pedir apoyo al mandatario estatal, por ser el gobernador de los pueblos originarios.

“La evaluación docente para los indígenas no iba, no había perfiles y parámetros, no se nos consultó, se violaron muchos parámetros, leyes, acuerdos, y nadie se ha pronunciado al respecto. En su momento, cinco fuimos retirados del servicio, pero los demás abandonaron la lucha”, explicó.

Mencionó que, a raíz de sus manifestaciones, las autoridades educativas le han otorgado interinatos, sin embargo, cuenta con una orden de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para que se le asigne la basificación, y han hecho caso omiso, condicionando esta acción al retiro de la demanda que interpuso por despido injustificado.

“Yo tengo una respuesta legal basado en el segundo transitorio del Tercero Constitucional y administrativo, para que se me dé el nombramiento, pero no quieren porque tengo interpuesta una demanda. Me piden que desista de ella, pero ya tengo dos años sin trabajar, y me señalan de rebelde, y me están dando interinatos, pero eso no es ayudar, no resuelve esta injusticia”, expresó.

El docente afectado quien desde el 2011 ejerce su labor docente, aseguró que seguirá con su lucha hasta ser restituido nuevamente en su servicio.

Comparte esto: Twitter

Facebook