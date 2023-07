“El Barça tiene la mejor plantilla del mundo”, aseguró Sergi Roberto

El nuevo capitán del Barcelona para la temporada 2023/24 aseguró que contra Real Madrid: “saldremos a ganar, no estamos de vacaciones”

A un día de enfrentar al Real Madrid en un amistoso en Dallas (Estados Unidos), el nuevo capitán del FC Barcelona, Sergi Roberto, expresó su deseo de que su compañero Ousmane Dembélé permanezca en el equipo.

De acuerdo a medios franceses, el PSG tiene un gran interés en el extremo francés y estaría dispuesto a reclutarlo abonando su cláusula de rescisión para compensar la posible marcha de Kylian Mbappé.

Yo espero que no (se marche). Ousmane es un jugador clave para nosotros, diría que el más determinante de la plantilla por su forma de jugar”, afirmó Sergi Roberto en una rueda de prensa en el AT&T Stadium de Arlington (afueras de Dallas), sede del Clásico español del sábado.

Dembélé “es un jugador muy especial y espero que se quede con nosotros. Es una pieza clave y muy querido en el vestuario. Espero que al final de todos estos rumores esté con nosotros”, sostuvo el lateral diestro.

Convertido en primer capitán barcelonista tras la marcha de Sergio Busquets, Sergi Roberto se mostró ilusionado con los fichajes y el plantel confeccionado por su equipo.

Para mí el Barça tiene la mejor plantilla del mundo. El año pasado ya ganamos la liga. En la Champions League no estuvimos arriba pero tenemos plantilla”, recalcó. “Si viene alguien más, bienvenido, y si no tenemos una plantilla muy buena para pelear por todo”.

El Barcelona comenzó esta pretemporada con algunos contratiempos incluido un brote de gastroenteritis que afectó a gran parte de los futbolistas y obligó a cancelar el primer amistoso ante la Juventus.

El Barcelona fue goleado 5-3 en su estreno ante el Arsenal pero el capitán recordó que los duelos contra el Madrid siempre son distintos.

Al final un Clásico siempre es especial, diferente”, remarcó. “Será nuestro segundo partido pero contra el Madrid siempre hay que salir a ganar y seguro que será un partido muy disputado”.

En esta pretemporada estamos enfrentando a rivales muy buenos, pero es lo que queremos para prepararnos para la temporada”, indicó. “Mañana saldremos a ganar, no estamos de vacaciones”.

