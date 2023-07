En pocas palabras

Ernesto Gutiérrez Ayala

Las familias pobres de Sonora no se benefician en nada con los anuncios millonarios

Ojalá que la “feria de los millones” anunciada por el Gobernador Alfonso Durazo Montaño en la más reciente visita a la entidad del Presidente Andrés Manuel López Obrador, beneficie a las familias más pobres económicamente de Sonora.

Si, se escuchen muy bonito los anuncios millonarios, pero las familias pobres se preguntan ¿y nosotros que ganamos con eso? Los beneficiados son los empresarios extranjeros y mexicanos y, por supuesto, los gobiernos.

Para las inversiones de Puerto Libertad, los empresarios requerirán de mucha gente, que la traerán de otros lugares del país, porque en el lugar no se cuenta con las suficientes personas para ocupar los empleos que se solicitarán.

Ojalá que esos nuevos empleos sean bien pagados y no se aprovechan de la pobreza de la gente para hacer grandes negocios. Los trabajadores de Sonora casi no participan en este tipo de contrataciones, ya que los patrones siempre son los ganadores.

En estas contrataciones casi siempre los empresarios traen gente de otros lugares del país, ya que con los bajos salarios que se les pagan a los trabajadores no les alcanza ni para comer.

La mayoría de los contratados son jóvenes solteros que no tenga familias que alimentar en forma directa, como hijos y esposa. Para muchos de ellos es una aventura venirse a Sonora, un estado frontero con los Estados Unidos y, en algún momento podrían tener la oportunidad de “brincar la línea.

La inversión que llega a Sonora siempre será bienvenida, pero se debe de cuidar mucho que el trabajador no sea explotado, como ocurre en algunas entidades del país. Muchos empresarios llegan como muy “buena gente” y resulta que son unos explotadores.

En algunos casos entran las centrales supuestamente defensoras de los obreros y estas solo trabajaban para su beneficio. En Sonora casi no hay caciques, como en otras entidades del país, pero sí patrones abusadores.

Ojalá que las nuevas inversiones que llegan a Sonora traigan beneficio a los sonorenses, porque existen muchas empresas que solo vienen a llevarse el dinero del estado. De esto tenemos muchos ejemplos, como los grandes supermercados que solo otorgan empleo, que son muchos los millones de pesos que se llevan a otros lugares.

Los trabajadores reciben sus salarios, pero gran parte de él lo compran en mercancía en la misma tienda. Compran mandado, ropa y calzado.

Las altas temperaturas que registra Sonora obligan a que la gente no salga de sus casas

Las altas temperaturas que se registran en Hermosillo y en gran parte del Estado, han hechos que los sonorenses salgan a convivir entre vecinos, por las tardes, porque el calor permanece las 24 horas del día.

El termómetro marcó el sábado 48 grados centígrados a la sombra, al aire libre, de plano no se podía soportar el Sol quemante en el cuerpo. Me tocó salir al Centro de la Ciudad, primer cuadro, a recoger mis lentes que se quebraron, y casi no se veía gente caminando en las calles.

La refrigeración de mi auto no se daba abasto, no alcanzaba a enfriar como siempre, lo que tuve que regresar a mi oficina.

Lo bueno que en el medio oficial no hay movimiento, por lo tanto, no se programan actos públicos. Bien hacen los trabajadores burócratas en tomarse unos días de descanso en esta temporada, porque es preferible no salir a la calle. Me decía un amigo, lo bueno que nosotros ya estamos acostumbrados. Yo nací en Hermosillo y todavía no me acostumbro.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios…

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Twitter

Facebook