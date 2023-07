En Pocas Palabras

Ernesto Gutiérrez Ayala

Registra Hermosillo calor sofocante; hoy podrían presentarse lluvias

Mientras las lluvias no lleguen a Hermosillo, el calor sofocante seguirá martirizando a la población; son necesarios unos buenos aguaceros, en donde corra el agua por las calles. Hemos tenidos lloviznas leves que no alcanzan a mojar bien el suelo, lo que ha provocado humedad que hace más insoportable la situación. Los pronósticos para los días miércoles, jueves y viernes son de lluvias para la capital del Estado de Sonora…Vamos a ver si ahora sí le atinan los meteorólogos.

El agua de lluvias trae muchos beneficios a la población en general, no así para las familias que viven en casa de cartón en las colonias periféricas de los municipios. Cuando los aguaceros se registran con vientos huracanados acaban con muchas casas de cartón, dejando sin vivienda a mucha gente, solo se quedan con lo que traen puestos sus residentes. La ayuda de los gobiernos, cuando llega, tarda mucho tiempo. Primero llega el apoyo de los vecinos y de la población civil.

Si los pronósticos para los próximos días de la semana serán lluviosos, ya es tiempo de que las autoridades municipales y estatales estén preparados para que la afectación sea menor. Los habitantes de estas colonias prefieren que no llueva, porque el agua se lleva los poquito que tienen. Otros, como ganaderos y agricultores, que tienen sus buenas viviendas, le piden a Dios que llueva abundante para que se mojen sus tierras y no invertir en compra de agua para el ganado.

Ponen un predicamento a Dios, porque muchas personas le piden que no llueva y otras que sí. Pues que llueva sin afectar a las familias pobres que viven en casas de cartón en las colonias periféricas de las ciudades.

Vamos a ver primero si los meteorólogos le atinan y sus pronósticos salen ciertos. Sonora es un Estado seco, en donde casi no llueve en todo el año, por lo que son necesarios aguaceros que traigan agua suficiente para que el agua penetre bien en el subsuelo.

En Hermosillo se han registrado amenazas de lluvias, con buenas lloviznas, que no han logrado mojar bien el suelo, por lo que con un día de los tres que se pronostican lluvia que le atinen, nos daremos por bien servidos. Ojalá este miércoles de perdida amanezca nublados que nos proteja de los quemantes rayos del sol… Decía ayer que mucha gente dice que los sonorenses ya estamos acostumbrados a este calor. Nací en Hermosillo y no me he podido acostumbrar a este calor.

Firman Cecyte Sonora y Sitcecytes contrato colectivo de trabajo, evitan huelga

En beneficio de mil 500 docentes y personal administrativo, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (Cecyte) y el sindicato de trabajadores de dicho subsistema, firmaron el contrato colectivo de trabajo.

Blanca Aurelia Valenzuela, directora general de Cecyte Sonora indicó que, tras la revisión contractual y salarial, con beneficios que abonan a la estabilidad y paz laboral en el subsistema, acordaron el aumento del cuatro por ciento al salario y el cuatro por ciento en prestaciones.

La funcionaria estatal destacó el interés y seguimiento a las negociaciones por parte del gobernador Alfonso Durazo Montaño, quien instruyó la necesidad de buscar consensos que impacten positivamente, tanto en el bienestar de las y los trabajadores como en el alumnado.

La directora general de Cecyte Sonora aseguró que las autoridades educativas están comprometidas en buscar siempre mejores condiciones laborales para las y los trabajadores del sector, por lo que celebró que este convenio se haya alcanzado de la mejor manera para garantizar los derechos y beneficios del personal docente y administrativo.

Ramón Antonio Gastélum Lerma, secretario general del sindicato, aseveró que este contrato colectivo representa un avance importante para la base trabajadora, y que la firma del contrato colectivo se dio de manera oportuna sin llegar a emplazamiento de huelga…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

