En Pocas Palabras

Ernesto Gutiérrez Ayala

Meteorólogos de la Ciudad de México aseguran que la onda de calor ya pasó

Aunque los meteorólogos de la Ciudad de México aseguran que la onda cálida ya pasó, en Sonora todavía nos seguimos “quemando” con temperaturas arriba de los 40 grados centígrados a la sombra.El miércoles y el jueves por la noche llovió y dicen que este viernes también lloverá. Si le atinan, qué bueno, porque en algo deben de ayudar para que las temperaturas se calmen un poco. Aunque muchas personas se encuentran de vacaciones y no tienen que salir a la calle por obligación, de todos modos, las altas temperaturas “atraviesan” muros y les llega el calor.

Los que tenemos que salir para realizar nuestro trabajo de reportero, sudamos la “gota gorda”, así como nosotros hay otros trabajadores que laboran de “sol a sol”, como los albañiles, los vendedores ambulantes, entre otros, estos tienen más posibilidades de insolarse.

Platiqué con cuatro albañiles, que llevan entre ocho y 15 años laborando al aire libre al raso del sol, y me dijeron que ellos nunca se han deshidratado. Se protegen tomando mucha agua durante el día y una que otra soda…Esperan al fin de semana para tomarse unas cervezas y esto les ayuda mucho.

Las personas que se deshidratan son aquellas que no salen de sus casas u oficinas y, cuando llegan a salir, les pega el Sol de lleno y empiezan a sudar provocando la deshidratación. Y no es que los trabajadores que laboran al aire libre estén acostumbrados a asolearse, la necesidad los hace aguantar eso y más.

En Sonora, a pesar de que hace mucho calor, son pocas las personas que se deshidratan, y no es porque ya estemos acostumbrados a los fuertes calores, sino porque así es nuestra condición física, aguantadora. Mucha gente que no es de aquí, luego se acostumbra.

A pesar de que son muy fuertes los calores en la mayor parte del Estado, se vive bien en los 72 municipios de Sonora. No hay desempleo, no trabaja el que no quiere hacerlo, no hay movimiento de personas entre un municipio y otro.

Solo los jóvenes de los municipios de la sierra alta y algunos del río de Sonora, se traslada a terminar sus estudios en las universidades. En la mayoría de los pueblos hay escuelas de educación primaria, secundaria y preparatoria.

En los municipios como Nogales, San Luis Río Colorado, Caborca, Santa Ana, Guaymas, Cajeme, Navojoa, ya se cuenta con universidades y escuelas tecnológicas. Es que hay muy buena coordinación entre los gobiernos de los tres niveles y los empresarios.

Cuando hay buen entendimiento entre estos dos sectores de la población, los estados progresan y la población vive en paz. Gracias al calor, Sonora es un estado con muy pocas habitantes, qué bueno. La mayoría de los paisanos de fuera del estado se instalan en los municipios de Hermosillo, Cajeme y Nogales.

Matan a entrenador de fútbol en pleno partido en Cajeme, Sonora

Un entrenador de futbol fue asesinado en medio de un partido que se desarrollaba en Cajeme, Sonora, luego de un ataque armado que además lesionó a un espectador.

Los hechos ocurrieron la noche del miércoles en unas canchas de la Unidad Deportiva ubicada en la calle María Greever, entre Pascual Orozco y Lázaro Cárdenas, en la Colonia Cajeme, en Ciudad Obregón. Un asistente desde las gradas transmitía en vivo el partido, cuando se escucharon al menos 10 detonaciones de arma de fuego.

“¡El pelirrojo, el pelirrojo!”, se escuchó gritar, al ver que el atacado era Jorge Alberto “V”, conocido entrenador en la zona centro del municipio. El árbitro pitó y dio por terminado el partido.

Al notar que cesaron los balazos, los jugadores se acercaron para brindar ayuda a los heridos. El evento fue alertado a través de los números de emergencia, por lo que policías arribaron al punto y acordonaron el área. Paramédicos de la Cruz Roja revisaron al entrenador, pero ya no contaba con signos vitales. Mientras, otro hombre fue atendido en el sitio y trasladado al hospital por un impacto de bala en los glúteos.

“Pronta resignación y Dios bendiga al compa pelirrojo, fue un chingón, se le va a extrañar, pero dejó una historia muy grande en el futbol en la Cajeme”, expuso Cristian Omar en redes sociales.

Medios locales reportaron que con esta ejecución suman 27 los homicidios dolosos registrados en lo que va de este mes en Cajeme. Según datos de esta fuente, el 90.3 por ciento de los habitantes de Ciudad Obregón piensa que es una metrópoli insegura.

En la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), correspondiente al segundo trimestre de 2023 y publicada ayer por el Inegi, Ciudad Obregón fue una de las ciudades con mayor población mayor de 18 años que percibe violencia…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes.

Comparte esto: Twitter

Facebook