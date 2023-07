En Pocas Palabras

Y pensar que todavía nos falta aguantar dos meses fuertes de calor

A los sonorenses y demás personas les toca todavía aguantar los más fuerte del calor, el mes de agosto y parte de septiembre, por lo que no hay que desesperarse. No sé si es la edad, o de verdad ha estado más caliente esta temporada de verano.

A lo mejor son las dos cosas. A eso de las 14:00 a las 17:00 horas, los aires acondicionados de los vehículos no se dan abasto y “sufren” para enfriar todo el auto. Por eso vale más no salir a la calle durante esas horas del día. Yo ya me lo prometí, al menos que sea una cosa muy urgente, como el recibir una buena cantidad de dinero.

Los sonorenses estamos acostumbrados al calor, porque vivimos en un estado desértico, hay personas de otras regiones del país en donde no hace tanto calor, que por necesidad radican en la entidad, tienen que sufrir la “gota gorda”.

Hay muchos vendedores ambulantes que tienen que recorrer varios kilómetros con sus productos y que gracias a Dios ahí están todos los días firmes. Hay otros que tienen puestos fijos de comida y que permanecen al raso del sol desde muy temprano hasta muy tarde.

Otros trabajadores que trabajan con el sol de frente son los albañiles.

En mi oficio, o profesión, en unos días más cumpliré 50 años en el periodismo diario, por lo que la mayor de esos años he trabajado en el sol. Antes, los reporteros trabajábamos a pie y nos trasladamos de un lugar a otro en camiones urbanos.

Ahora, qué bueno, ya no hay reporteros de a pie, todos traen auto y, ahora que traen en que moverse trabajan menos. Qué tiempos aquellos, todo lo hacíamos con amor y mucho profesionalismo. Ya no hay reporteros que duren tanto tiempo reporteando, porque es una profesión mal pagada. Necesitas que te guste mucho.

Unos de los reporteros más longevos en Sonora es Marco Antonio Piña, de Televisa Sonora, y se acaba de retirar. Qué bien. Yo seguiré mientras Dios me lo permita, claro, ya no con el mismo dinamismo…

Sigo escribiendo mi columna a diario y entrevistando a personajes de la política, empresarios y a líderes del sector social, entre otros. Me siento bien, con los achaques normales de los años.

Ya no me hecho mis caminatas al raso del sol como años atrás, pero disfruto cubrir eventos de todos. Lo que más disfruto es entrevistar y señalar los problemas sociales de injusticia.

El periodista es un servidor público al servicio de la comunidad, por eso hay que señalar los problemas sociales que afectan a la población, principalmente a las clases más necesitadas, las más pobres…He laborado como reportero de prensa, radio, televisión, agencias de noticias e Internet, siempre con el fin de mejor el medio en que vivimos…

Espero que Dios me preste vida y salud para seguir adelante en este oficio, o profesión Tengo amigos en la política, sin compromiso de afectar mi profesión. Sí se puede, es cuestión de saber hasta dónde llega la amistad.

Rescatan 56 inmigrantes privados de la libertad en Sonoyta, Sonora

Un grupo de 56 personas migrantes de diversas nacionalidades fue rescatado por oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en la comunidad de Sonoyta.

Un total de 52 hombres, tres mujeres y un menor de edad se encontraban privados de la libertad en un domicilio en la colonia La Presa, por cuatro hombres identificados como Jesús “N”, de 16 años; Christian “N”, de 23 años; Pedro “N”, de 15 años; y Brayan “N”, de 15 años; los cuales fueron detenidos por el probable delito de violación a la Ley General de Migración.

Las personas rescatadas son atenidas por el Instituto Nacional de Migración (Inami) para llevar a cabo sus trámites legales correspondientes, mientras que los detenidos fueron puestos a disposición de la fiscalía general de la República (FGR) para su debido proceso.

Aprueba Cabildo avance de la Cuenta Pública 2023 en Hermosillo

En la sesión ordinaria correspondiente al mes de julio, el Cabildo de Hermosillo aprobó los estados financieros correspondientes al ejercicio presupuestario del segundo trimestre de 2023 del municipio y su envío al Congreso del Estado de Sonora.

Dicha información financiera comprende la balanza de comprobación, el balance general, el estado de resultados del ejercicio presupuestario de ingresos y egresos, así como la información programática presupuestal y los anexos, explicó el regidor Jorge Villaescusa, presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.

Con la aprobación del dictamen respectivo se dio cumplimiento a las disposiciones previstas en la Constitución del Estado de Sonora, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Gobierno y Administración Municipal, la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios y el Reglamento Interior del Ayuntamiento de Hermosillo.

Toda la información se remitirá al Congreso del Estado durante los 30 días naturales posteriores a la conclusión del trimestre correspondiente, que en este caso es el segundo del 2023, se explicó. Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.

