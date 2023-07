Entusiasma a Argentina Ung jugar en casa en la Copa Continental de Volibol Sub 23

La seleccionada nacional sonorense disfruta el estar en la cancha y mostrar su buen juego ante su familia en Hermosillo

Redacción Entorno Informativo

El entusiasmo por jugar frente a su público y su familia, motivan a Gloria Argentina Ung Enríquez a mostrar sus facultades dentro de la cancha de la Arena Sonora, durante el desarrollo de los juegos de la Copa Panamericana de Volibol Sub 23.

La hija de los entrenadores Roberto “Chino” Ung y Gloria Enríquez, accedió a la entrevista mostrándose orgullosa de sus profundas raíces en el deporte, inspirada junto a su hermana Grecia, por el legado familiar que heredaron.

Luego de ver los resultados de un proceso de entrenamiento de muchos años, la joven deportista no sólo tiene el honor de pertenecer al equipo de México en este y otros torneos, sino que gracias a su talento se encuentra becada en la Universidad Estatal de Washington, estudiando la carrera de Tecnología Digital y Cultura.

“Es muy padre que desde siempre mis papás tenían planeado hacer un equipo del Club Buhitas”, manifestó con suma alegría, “porque gracias a ello mi hermana y yo hemos sido convocadas en varias ocasiones para la selección mexicana y estamos estudiando en Universidades de Estados Unidos”, además aclaró que mientras lo permita su alma máter, seguirá jugando con el equipo de nuestro país.

Al hablar sobre su emigración a Estados Unidos, dijo: “yo jugué la Copa Panamericana Sub 18 en Durango, aparte de otros torneos; y al estar subiendo mis videos a YouTube me estuvieron contactando algunos coaches que me siguieron en algunos eventos internacionales y mundiales, hasta que llegué con mi entrenador Burdell, por lo que decidí jugar con esa escuela”.

Cabe recordar que el año pasado, durante la Copa Panamericana de Volibol Categoría Mayor -celebrada también en Hermosillo-, se hizo un reconocimiento al papá de Argentina, Roberto “Chino” Ung, por su larga y fructífera trayectoria en este deporte.

