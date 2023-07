Estancias infantiles piden reconocimiento a labor a favor de la infancia

Ivanova de los Reyes

Que se reconozca el trabajo que realizan las estancias infantiles a favor de la infancia y no se catalogue como un negocio, piden integrantes de Conservando los Valores de Familia (Covafam), a autoridades del gobierno del estado.

Lizeth Villalobos López, presidenta de las estancias infantiles del Estado, señaló que buscan que se reconozca el trabajo social que realizan las estancias infantiles a la educación inicial y no reducirlo a la crianza de los niños y niñas.

Resaltó qué, el gobierno del estado incurrió en una ilegalidad al ejercer el presupuesto aprobado para las estancias infantiles mediante una convocatoria para licitar este recurso y lo otorgó a 10 organizaciones privadas de la entidad, por lo que interpusieron un amparo.

Villalobos López, dijo que tuvieron una mesa de trabajo con autoridades educativas y área jurídica del gobierno del estado, sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo, toda vez que, estaban condicionándolo al desistimiento del amparo.

“Ellos nos solicitan desistir del amparo, sin embargo, nosotros al no tener acuerdos en la mesa no podemos tomar decisiones de esa naturaleza, si no nos están garantizando absolutamente nada. Cómo van a solicitar ‘desistirse’, si no hay acuerdos, porque por compromisos no funciona”, expuso.

Las estancias infantiles no son comercios, enfatizó, y el recurso solicitado es un apoyo para la seguridad de las y los niños o para trámites que se tengan que hacer, lo cual hicieron de conocimiento a las autoridades cuando lanzaron la convocatoria, sin embargo, insistieron en hacerlo de manera unilateral sin considerar estos aspectos.

Este proceso fue ilegal y violatorio porque nosotros se los hicimos ver en tiempo y forma, por eso interpusimos el amparo. Esta acción, este proceso debe ser inexistente porque hay inconformidades de muchos meses atrás, y ahí está el material probatorio en el amparo”, puntualizó.

La presidenta de Covafam, agregó que se tiene programada fecha para una próxima reunión con las autoridades, por lo que en los próximos días acudirán a Palacio de Gobierno para solicitarla.

Comparte esto: Twitter

Facebook