Gana Luis Ramón Briones oro en decatlón

A base de coraje, mentalidad y mucho corazón; El sonorense, de 17 años de edad, se llevó el cetro en la última de las diez pruebas demostrando una fuerte determinación

Después de nueve pruebas, el físico del decatleta sonorense Luis Ramón Briones estaba a punto de colapsar, debido a la fuerte humedad y el calor sofocante de la capital tabasqueña, pero el corazón y la mente del joven sonorense de 17 años de edad, originario de Ciudad Obregón, no le permitió rendirse.

Pese a que la última prueba restante del decatlón Sub 18 era la de los mil 500 metros planos, la cual se celebró a pleno mediodía, lo que significó un verdadero desafío para los diez competidores en busca de las medallas de los Nacionales Conade 2023, nunca se rindió.

“Nunca pensé en dejar la competencia, y siempre tuve el afán de correr sin importar lo que pasara, no dejaría de intentarlo, aunque si me estresé porque luego de terminar la jabalina me fui al segundo lugar de la tabla (por 9 puntos), cuando sólo faltaban los 1,500 metros”, dijo.

Las tres vueltas al óvalo de la pista de la Unidad Deportiva Olimpia XXI resultaron una demostración de coraje de Briones Rivas, quien jamás dejó de pelear para finalizar en el segundo puesto, y con ello, subió al primer lugar que lo llevó a conquistar la medalla dorada. Así logró una sumatoria de 6,056 puntos, superando por 78 al queretano Adán López (5,978).

“Los 1,500 fueron muy reñidos, todos estuvimos muy pegados, nunca dejé de corretear al primer lugar…A final de cuentas fue divertido, esto es increíble para mí, significa mucho ganar la medalla de oro después de tantos sacrificios”, comentó el joven atleta que es entrenador por Alejandro Raya y Luis Javier Villarreal.

La clave, señaló Briones Rivas, para llevarse su primera medalla de oro en unos Nacionales Conade, resultó el siempre buscar la mejor colocación en cada prueba, aprovechando que sus fuertes son la velocidad, el salto y el lanzamiento de bala.

