Llama IMSS a diagnosticar las inmunodeficiencias primarias

El Seguro Social señaló que, en caso de que una persona presente infecciones respiratorias o digestivas de forma recurrente, es necesario que acuda a su unidad médica para detectar la posible presencia de inmunodeficiencias primarias (IP)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llamó a la población a acudir a su unidad médica correspondiente en caso de presentar infecciones respiratorias o digestivas de forma recurrente para detectar la posible presencia de inmunodeficiencias primarias (IP) e iniciar tratamiento oportuno y poder mejorar la calidad de vida de los pacientes.

La doctora María del Rosario Canseco Raymundo, jefa del departamento de Alergia e Inmunología Clínica del Hospital de Especialidades “Dr. Antonio Fraga Mouret”, del Centro Médico Nacional La Raza, explicó que el sistema inmune defiende al organismo contra sustancias dañinas o extrañas llamadas antígenos, como gérmenes, bacterias, virus, sustancias químicas, toxinas y células dañadas por el cáncer, entre otras, pero cuando hay una inmunodeficiencia este sistema se debilita y permite que las infecciones y otras enfermedades se desarrollen con mayor facilidad.

Señaló que los padecimientos conocidos como inmunodeficiencias primarias pueden ser heredados o generados por mutaciones, y aunque su frecuencia es baja comparada con otras enfermedades como alergias o asma, se pueden presentar en cualquier edad, además de que son difíciles de curar.

Algunos de signos de alarma de una inmunodeficiencia primaria son: presentar dos o más infecciones de oído y senos paranasales en menos de un año; una neumonía cada año de manera consecutiva; diarrea crónica con pérdida de peso; infecciones virales recurrentes (como resfriados, herpes y verrugas), abscesos continuos de la piel, aftas, entre otros.

“Si una persona presenta dos o más de estas señales, es necesario referirla al especialista en inmunología para su valoración”, dijo la doctora Canseco Raymundo.

Informó que el Registro de las Inmunodeficiencias Primarias (LASID) de la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias reporta más de mil casos de este tipo, de los cuales 172 corresponden al Hospital de Especialidades del CMN La Raza.

“Al mes vemos alrededor de 90 pacientes con inmunidad humoral, a quienes les ofrecemos terapia de reemplazo con la aplicación de inmunoglobulina vía intravenosa o subcutánea. En los casos de trastornos de fagocitosis que afecta a nivel pulmonar se prescriben antibióticos profilácticos e inmunorreguladores biológicos”, indicó.

En el marco del 44 Aniversario de la UMAE Hospital de Especialidades “Dr. Antonio Fraga Mouret”, autoridades realizaron un ciclo de conferencias con motivo de la Semana Mundial de las Inmunodeficiencias Primarias, del 24 al 29 de abril pasados.

Se reunieron a pacientes con todos los tipos de inmunodeficiencias, además de que se impartieron ponencias y diversas actividades.

“Yo tengo inmunodeficiencia variable y me la detectaron a los 14 años a raíz de que tenía enfermedades muy recurrentes de la garganta, me enfermaba de dos a tres veces por mes de las vías respiratorias. Lo anterior se debió a que bronco aspiré una bacteria en un lago, tuvieron que internarme y de ahí me diagnosticaron”, comentó Iván Andrés, paciente de 41 años.

El paciente comentó que lleva siete años con tratamiento en el Hospital de Especialidades del CMN La Raza, “actualmente, las infecciones ya no son tan constantes, mi calidad de vida ha mejorado muchísimo y hago las actividades con normalidad”.

El Hospital de Especialidades del CMN La Raza fue inaugurado el 20 de abril de 1979, y es reconocido por manejar el Programa de Trasplante Hepático más exitoso del Instituto, con 20 procedimientos realizados en 2022 y una sobrevida del 90 por ciento; primer lugar en el IMSS y el tercer lugar a nivel nacional dentro de las instituciones de salud en el país.

La población potencial de la UMAE es de 8 millones 211 mil 111 derechohabientes y en un día típico, otorga: 900 consultas, 32 cirugías, 60 atenciones en Admisión Continua, 16 estudios de Hemodinamia, coloca ocho implantes de marcapasos y realiza seis mil 789 estudios de laboratorio.

Cuenta además con una plantilla laboral de tres mil 598 empleados, de los cuales mil 170 corresponde a personal de Enfermería, 410 a médicos especialistas y 561 residentes, así como administrativos.

