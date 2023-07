Lluvias del sábado no causan daños en la ciudad

Ivanova de los Reyes

Árboles caídos y fallas de energía en diferentes sectores de la ciudad, vialidades inundadas, fueron algunos de los reportes atendidos por personal del Ayuntamiento de Hermosillo, por las lluvias que se registraron la tarde del sábado en Hermosillo.

Autoridades de la Coordinación de Protección Civil Municipal (CMPC), informaron que se presentaron ráfagas de viento de hasta 80.5 kilómetros por hora y precipitaciones acumuladas de hasta 5.59 milímetros en Tec de Monterrey y Hermosillo Norte.

En la Zona La Victoria-CIAD, se registraron acumulados de 4.32 milímetros ráfagas de 61.2 kilómetros por hora; en la zona Balderrama fueron acumulados de 3.0 milímetros y ráfagas de 34.9 kilómetros por hora; en la Zona Unison y Fovissste se presentaron acumulados de 1.02 milímetros y ráfagas de 40.2 y 27.4 kilómetros por hora respectivamente.

También en Pedregal de la Villa se registraron acumulados de 0.51 milímetros y ráfagas de 41.8 kilómetros por hora, en Hermosillo Sur-Altares, el Estadio Sonora, y en Bahía Kino-Prescott College, los vientos alcanzaron los 43.5, 33.8 y 16.6 kilómetros por hora.

Se atendieron seis reportes que van desde árboles y cables eléctricos caídos, objetos peligrosos, y espectacular caído.

Por parte, de Servicios Públicos Municipales se atendieron dos reportes de árboles caídos en calle Israel González y Misión del Real, de la colonia Misión del Sol, y otro más sobre el bulevar José María Morelos, los cuales fueron retirados del lugar.

También se realizaron trabajos de limpieza de las parrillas pluviales que se ubican sobre el bulevar Solidaridad, las cuales se encontraban obstruidas por los residuos, para el libre flujo pluvial ante el pronóstico de más lluvias para esta semana.

Elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo, atendieron un reporte de corto circuito por espectacular caído en bulevar Morelos y Gilberto Escobosa, colonia Cumbres.

Asimismo, personal de Cidue y Seguridad Pública atendieron reportes de cables de telefonía caídos, uno en Soyopa entre Othón Almada y Arivechi, colonia Pimentel, y otro en bulevar Quiroga y Lázaro Cárdenas, colonia Laura Alicia Frías.

Ante el pronóstico de que continuarán las lluvias, autoridades municipales exhortan a la población a no salir a la calle durante la lluvia si no es necesario, no resguardarse bajo un árbol, y evitar cruzar por canales o arroyos para prevenir accidentes.

