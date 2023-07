Motiva Luis Alberto Rivera a jóvenes hermosillenses

Redacción Entorno Informativo

El medallista mundial en salto de longitud, quien es originario de Agua Prieta, fue invitado por el IDH para motivar a los asistentes

“La disciplina es importante en todos los aspectos de la vida, no nada más en el deporte, si no hay una consistencia en lo que uno hace no va uno a lograr el objetivo que busca”, expresó el atleta Luis Alberto Rivera Morales a practicantes de diversas disciplinas atléticas en Hermosillo.

El director del IDH, Armando Labrada García, lo presentó a mujeres y hombres deportistas, entrenadoras y entrenadores y familiares que se dieron cita en las oficinas de la dependencia en el complejo deportivo Nacameri y le agradeció su disposición para compartir su historia de vida y el cómo llegó a los grandes escenarios del atletismo.

El medallista en eventos deportivos internacionales relató que su inicio en el deporte fue en 1996 jugando fútbol y sus entrenadores lo incentivaron a incursionar en diferentes disciplinas atléticas y explorar su potencial en cada una de ellas, hasta colocarse exitosamente en salto de longitud luego de 7 años de ingresar al atletismo como corredor.

Mencionó que la disciplina personal marca la diferencia en el desarrollo y perfeccionamiento de los deportistas. “Si uno no está convencido de lo que quiere y no está dispuesto a hacer lo que se tiene que hacer, a los sacrificios y entrenamientos para poder llegar a donde quiere llegar, pues simplemente no va a pasar”, insistió.

Confirmó sus inicios como cualquiera de las jóvenes y los jóvenes presentes, que cursan sus estudios, hacen sus tareas escolares y entrenan, como parte de una rutina que si bien puede llegar a ser tediosa en realidad es el camino que puede abrir muchas puertas y oportunidades de cumplir sus sueños.

“Yo sé que hay muchos sacrificios, de tiempo, esfuerzo, dinero y de todo, pero no hay nada que se pueda comparar con el hecho de ver a sus hijos cumpliendo sus sueños y si no es con el apoyo de ustedes en sus inicios es como se pueden desviar”, aseguró a las madres y padres asistentes.

Luis Alberto Rivera es originario de Agua Prieta y durante su trayectoria obtuvo medalla de bronce en campeonato mundial, medalla de oro y primer lugar de ranking universiada mundial Kazán, en Rusia y participó en los juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. Actualmente está retirado a sus 36 años.

En 2013 fue ganador del premio al Deportista del Año, tanto estatal como nacional. Se graduó como ingeniero industrial por la Universidad de Arizona y cursó una Maestría en Ingeniería Energética en el campus Nuevo León y también obtuvo un doctorado en la misma institución académica.

