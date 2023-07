Muere niño de 8 años a manos de su entrenador de artes marciales

¡Impactante! Resulta que en China, un chico de ocho años fue supuestamente golpeado hasta la muerte por su instructor de artes marciales ¡al día siguiente de unirse al club!

El niño, cuyo nombre no se ha revelado, se inscribió en el Club Deportivo de Artes Marciales Chongde Juying de Qingdao (Shandong) el 17 de junio. ¡Y adivinen qué! ¡Solo un día después, sus papás recibieron un video donde se veía que estaba pálido de forma inusual durante el entrenamiento!

La mamá se percató de que el niño tenía moretones, especialmente en las piernas. ¡Qué terrible!

El entrenador le dijo al papá que llevarían al chico al hospital porque no respondía después de recibir un golpe. Lo llevaron al Tercer Hospital Popular de Chenyang, pero, lamentablemente, fue declarado muerto al llegar, ¡supuestamente debido a los golpes del instructor!

Los informes médicos obtenidos por el periódico chino The Paper revelaron que su corazón dejó de latir 20 minutos antes de llegar al hospital. ¡Una tragedia total!

Videos del incidente se compartieron en las redes sociales, mostrando al niño colapsado en el suelo. Las autoridades detuvieron a tres personas relacionadas con el club, incluyendo a la pareja encargada y al entrenador. Ahora se enfrentan a cargos penales por “violencia intencional y daño que lleva a la muerte”.

Además, circula un video en línea que muestra al niño con una camiseta naranja con el nombre del club de artes marciales en la espalda. Es tan desgarrador verlo caer al suelo mientras se escucha a una mujer diciendo: “Si sigues haciendo esto, tu madre me dijo que no te recogerá durante un año”. Según el diario The Straits Times.

El padre del niño, Zhai, recibió el video alrededor de las 11 de la mañana del 18 de junio y se dio cuenta de que estaba “inusualmente pálido”. La madre criticó a los entrenadores por no haberlo llevado al hospital antes.

En las redes sociales, los usuarios de Sina Weibo mostraron su apoyo a la familia y exigieron una mayor protección para los niños en casos tan trágicos. Uno de los usuarios expresó: “Quiero ver el castigo más severo y duro por este crimen. Muchos niños practican artes marciales como hobby, estas cosas no deberían suceder”. Según el diario Global Times.

Resulta que el club de artes marciales no se registró hasta abril. Sin embargo, a medida que avanzaban las investigaciones, las autoridades decidieron suspender su funcionamiento. ¡Justicia debe prevalecer en estos casos, chicos!

