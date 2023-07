Obtiene Sonora plata en lanzamiento de martillo

Miguel Trevizo estuvo cerca del oro; El lanzador originario de Ciudad Obregón logró una marca de 53.37 metros para colgarse la presea

Redacción Entorno Informativo

Aunque quedó muy cerca de ganar la medalla de oro, para final de cuentas terminar con plata, el lanzador de martillo sonorense, Miguel Ángel Trevizo, elogió su regreso al podio en los Nacionales Conade después de que el año pasado no pudo colgarse una presea.

Trevizo Acuña obtuvo ese segundo puesto en el certamen 2023, con sede en Villahermosa, Tabasco, gracias a una marca de 53.37 metros, de hecho, el sonorense acarició el oro, pues, en un momento dado, llegó a estar al frente de la competencia.

“Creo que hice muy bien mis disparos, sin embargo, pienso que la técnica no fue la mejor que tengo, me sentí a gusto en el círculo, pero perdí el oro en los últimos lanzamientos, ya que me superaron por cuatro metros (Julio Osuna de Sinaloa con 55.35)”, agregó el atleta de la categoría Sub 23.

“Lejos de todo, retorné al podio porque en el 2022 no gané medalla, esto me hace seguir adelante en mi carrera debido a que la temporada pasada quedamos sin presea, por lo tanto, ya nos quitamos la ‘espinita clavada’”, comentó el atleta obregonense quien es entrenado por Christian García.

Además, al subirse al pódium, el joven deportista de 21 años de edad y originario de Ciudad Obregón, se convirtió en ganador de metales en dos importantes eventos, ya que hace poco debutó como medallista en la Universiada Nacional 2023, que se realizó en Hermosillo, Sonora.

“Este año, como parte de los Potros del Itson, gané la medalla de bronce en la Universiada Nacional; es la primera vez que consigo preseas en esos dos eventos en el mismo año. Ahora debo pensar en lo que viene, estos resultados me motivan, por lo tanto, empezaré a trabajar para la temporada 2023 con el objetivo de conseguir una mejor marca personal”, destacó el lanzador de martillo con un récord individual de 55.10 metros.

