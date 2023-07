Red Bull explica que contrato de Checo Pérez “es distinto” y lo mantiene blindado

Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing, reveló la causa por la cual no podrían enviar a Sergio Pérez a AlphaTauri como lo han hecho con otros pilotos que no han rendido en el equipo principal.

Los rumores de una posible salida de Checo Pérez para la temporada 2024 de la Fórmula 1 han sido desmentidos por Christian Horner, jefe de Red Bull Racing, pero ahora Helmut Marko, asesor deportivo del equipo, explicó la razón por la cual ni siquiera podría ser degradado a AlphaTauri.

La empresa Red Bull cuenta con dos equipos en la F1, Red Bull Racing, la escuadra donde actualmente milita Sergio Pérez y Max Verstappen, así como AlphaTauri, el equipo de desarrollo donde, generalmente, se envía a los jóvenes pilotos a foguearse antes de ganar una oportunidad con el equipo estelar como la han tenido Sebastian Vettel y el propio holandés bicampeón o Daniel Ricciardo.

Uno de los rumores en las pasadas semanas, cuando el rendimiento del piloto mexicano disminuyó, era descenderlo a AlphaTauri y cederle su asiento a Ricciardo, algo que el equipo ya ha hecho en el pasado con pilotos que no dieron la talla como Pierre Gasly o Daniil Kvyat.

Sin embargo, Helmut Marko, explicó en una entrevista publicada por Motorsport.com que a diferencia de los pilotos que provienen de la escalera de desarrollo de Red Bull, donde existe una cláusula que se basa en desempeño, con el tapatío no existe esta posibilidad.

“Sergio Pérez no tiene el mismo contrato”, sentenció el directivo dando a entender que el acuerdo con el mexicano tiene como especificación cumplir todo el acuerdo, firmado hasta finales de 2024, en el equipo principal sin opción a descenderlo.

Se extiende que el acuerdo con Checo Pérez incluso podría darle la primera opción para 2025, pero eso dependerá de los junior de Red Bull y de sus actuaciones en estos años.

Según la misma publicación, Marko destacó la forma en que Checo Pérez ha aguantado dos años la presión de Verstappen, pero también explicó que no desea tener una pelea interna en la escudería por lo que considera tener a los rivales más fuertes del holandés fuera del equipo es un factor clave en la convivencia.

“Irónicamente, Hamilton y Alonso, los dos viejos, son los que están más cerca de Verstappen, pero nosotros no queremos esta presión y lucha política dentro del equipo”.

