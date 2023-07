Se manifiestan médicos anestesiólogos en Palacio de Gobierno y el Congreso

Los especialistas demandaron la regulación del fentanilo para uso médico en Sonora

Ivanova de los Reyes

Un grupo de médicos anestesiólogos de Hermosillo se manifestaron este viernes por fuera de Palacio de Gobierno y Congreso del Estado, para exigir seguridad en su trabajo y la regulación del fentanilo para uso médico en Sonora.

Los especialistas de Sonora se manifestaron en apoyo a Gustavo Aguirre Castro, médico anestesiólogo de Los Cabos, Baja California Sur, que enfrenta una investigación penal por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), por la adquisición y administración de fentanilo como medicamento.

Manuel Antonio Martínez Moraila, médico especialista, hizo hincapié en que los productos que utilizan para uso médico no es la problemática, y falta mucha legislación para hacer reformas que les permitan facilitar el acceso a estos medicamentos en hospitales, y no exponerse a este tipo de situaciones.

Señaló que los gabinetes en la ciudad tienen un permiso de funcionamiento, pero muchos no cuentan con este tipo de medicamentos porque no concluyen los trámites debido a que conlleva ciertos requisitos médicos legales para poder abastecerlos de este fármaco; entonces, es común que asistan al paciente trasladando el medicamento, exponiéndose a esta situación.

“El fentanilo líquido de uso médico es el más difícil de acceder y tiene que ser trasladado, y en el 80 o 90 por ciento de los procedimientos anestésicos que realizamos utilizamos este medicamento para brindar seguridad al paciente”, puntualizó Martínez Moraila.

El médico anestesiólogo, aclaró que este fármaco no es malo si se utiliza de forma adecuada y los cuidados necesarios para vigilar el mejor desarrollo del paciente.

“Estamos preocupados porque se nos voltee a ver, se nos ayude, y se legisle para tener un mejor control del uso este medicamento, y contar con el abasto necesario en todos los lugares donde nosotros podemos asistir a brindar una anestesia”, expresó.

