Serán más rigurosas evaluaciones del C3 a policías

Ivanova de los Reyes

Se están reforzando los exámenes de Evaluación de Control y Confianza (C3), para detectar cualquier irregularidad en el desempeño de los cuerpos policiacos y posible relación con actividades ilícitas, señaló el gobernador Alfonso Durazo Montaño, luego de localizar sin vida a tres policías de Cajeme, quienes fueron reportados desaparecidos.

El mandatario estatal, dijo que circula un video en redes sociales donde estos elementos policiacos reconocen participaciones y desempeño irregular dentro de la corporación policiaca, por lo que harán más rigurosos los exámenes de control y confianza para que sean 100 por ciento un filtro.

“Estamos reforzando los exámenes de control de confianza, siendo más rigurosos en ellos y más específicos en las preguntas, de tal manera que los exámenes de control de confianza sean un filtro cien por ciento confiable”, subrayó.

Durazo Montaño dijo que, si bien, se ha avanzado en la depuración de los cuerpos policiacos desde que iniciaron la administración, actualmente todos los comisarios municipales están aprobados en el C3, y sólo un 20 por ciento de los policías no han sido evaluados.

Derivado de esta evaluación, el gobernador resaltó que un número importante de policías de Guaymas y Empalme fueron despedidos, y esto ha ayudado a reducir los hechos de violencia en esos municipios.

“No digo que no estemos expuestos a que haya hechos de violencia, siempre en una sociedad estamos expuestos a hechos de violencia, lo que importa es que esos hechos de violencia no sean abrumadores, no sean atípicos, incontrolables; ahorita afortunadamente Guaymas y Empalme es una zona con una seguridad importante, y se despidió a un número importante de policías”, puntualizó.

