Sin medias tintas

+ Abogan por nuevo Partido

+ A flote los “montachoques”

+ Ya no respetan a profesores

Por Martín Romo (El Verdugo)

Abogan por nuevo Partido…Y contra todo lo que se ha especulado, a quien por lo menos ayer se le escuchó muy bien intencionado, es al dirigente del recién creado Partido Sonorense, y dizque para los sonorenses, Alí Camacho Villegas, en lo que fuera su comparecencia ante el colectivo de periodistas de la Mesa Cancún, al despejar muchas de las dudas que hay en torno a su conformación. ¡De ese pelo!

De ahí que el político de la nueva camada, y coterráneo de Navojoa, y es por eso que no sea muy conocido, por tener su origen y mayor presencia en el Sur de la Entidad, no se escapara a los cuestionamientos y asegunes que hay, de que ese nuevo instituto polaco estatal pudiera tener la venía, o bendición del Gobierno del Estado, como para haber logrado lo que no consiguieron otras cinco organizaciones que lo intentaron.

Sin embargo, lo que es Camacho Villegas rechazó categóricamente el obedecer a una “línea” gubernamental, al manejar que sólo responden a los intereses de la ciudadanía, a partir de impulsar una política con libertad, en aras de abrirle la puerta a todos los que quieran participar libremente con sus propuestas, pero sin imposiciones como lo hacen los partidos tradicionales, y enfocándose en resolver los problemas de Sonora.

Para el caso aclaró que nacen a raíz de un estado de depresión que enfrentó en el 2021, después del proceso electoral en el que le abonara a la campaña a la gubernatura del priísta, Ernesto “El Borrego” Gándara, cuando las mayorías le preguntaban que, si ahora qué seguiría, y en ese momento “le cayó el veinte” de que requerían de un Partido en el que verdaderamente se sintieran representados, y así iniciaron esa misión.

Razón por la cual es que apuntillara que ahora la intención es la de romper con inercias, pero sin corromperse en el camino, como les ha sucedido a otros, por lo que trazarán lo que será una ruta sonorense, con la que buscarán darles respuesta a las principales exigencias de la gente, a través de impulsar candidaturas a las alcaldías y diputaciones locales, pero “señalando con dedo de fuego” que no serán “salvavidas” de nadie.

Porque a juicio de Alí, de lo que se trata es de “oxigenar” y dignificar la política, y tan convencido manifestó estar de ello, que sentenció con todas sus letras la clásica expresión de que: ¡“A las pruebas me remito”!, al precisar que bajo esa visión no le darán cabida a perfiles que “tengan cola que le$ pi$en”, y en contraste promoverán un equilibrio entre juventud y experiencia, pero sin tampoco caer en los extremos. ¡Órale!

Así está el reto que tienen por delante los del Partido Sonorense, a los que apenas el pasado 1 del actual mes de julio les acaba de entregar la constancia el Instituto Estatal Electora (IEE), de cara a lo que serán los comicios del 2024, si se parte de que no solamente es el llegar, sino el mantenerse, porque para ello deberán conseguir el 3% de la votación general, con el fin de no perder el registro que recién consiguieran. ¡Mínimo!

Si analiza que el caso más reciente de una intentona fallida de ese tipo, es la del ex perredista, José Guadalupe Curiel, quien creó el Movimiento Alternativo Sonorense, pero que en la primera elección desapareció, para hoy en día terminar de chambista en la Secretaría de Educación y Cultura de la administración morenista, que se espera que no se el caso de Camacho, que por eso pidió que le dieran el beneficio de la duda. ¿Cómo ven?

Eso a partir de unas de las intenciones que se traen, como esa de elevar el nivel de los funcionarios, para que estén a la altura de las circunstancias y demandas ciudadanas, porque hay muchos que no deberían de estar en los cargos públicos federales, estatales y municipales, por no ser aptos para ello, de ahí el fiasco que han sido.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

A flote los “montachoques”…A quien hay que apuntarle una buena es al Comisario General de la Policía Municipal de Hermosillo, Manuel Emilio Hoyos Díaz, por como en esta Capital atraparan a unos presuntos “montachoques”, al estilo de los que operan en algunas ciudades del Sur del País, que simulan accidentes viales para después extor$ionar a las víctimas, por lo que así ha cundido el mal ejemplo. ¡Palos!

Lo anterior luego de que los agentes de la Policía de Tránsito detuvieron a tres hombres de 23 años de edad, que responden a los nombres de Miguel Ángel “N”, Eleazar “N” y Karim Gabriel “N”, al ser denunciados por supuestamente provocar colisiones entre los autos, con la finalidad de posteriormente exigirle a los afectados cantidades entre los $13 y $17 mil pesos, para la reparación del vehículo, cuando ellos las propiciaban. ¡Zaz!

Ya que, en base a la versión de uno de los reportantes, de 62 años de edad, que fuera sorprendido por ese trío de maleantes rodantes, al transitar sobre el bulevar Mazón López, a la altura del kilómetro uno, los abordantes de un Nissan Versa, de color blanco, de repente de la nada lo interceptaron para exigirle dinero, según esto porque antes les había chocado, ya con ese invento es con el que les salían. ¡Así la vaquetonada!

Aunque cuando los uniformados acudieron a atender el supuesto choque, a la hora de inspeccionar los carros y elaborar el peritaje, se percataron que no coincidían las áreas dañadas con el supuesto impacto; además de aflorar que el mismo Nissan días antes había participado en otro siniestro similar, e igual al conductor de la otra unidad lo quisieron “bajar con lana” para “reparar” los daños que causaban. ¡Así la farsa!

Es por lo que los policías al “atar cabos”, concluyeron que se trataba de unos viles montajes de accidentes de tránsito, por lo que procedieron a la detención de los denunciados sujetos, para ser puestos a disposición del Agente del Ministerio Público, y que se haga el deslinde de responsabilidades, por ya ser mucha casualidad el que anduvieran de chocones por toda la ciudad, y al parecer para “feriar” incautos. ¡De ese tamaño!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ya no respetan a profesores…Pa´ que vean a qué grado ya ha llegado el solapamiento de los padres para con sus hijos, ahí tienen lo sucedido en el preescolar “Frida Kahlo” de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, donde unos desquiciados padres agredieron a una maestra y otra empleada, en lo que es un brutal ataque que se hiciera viral en las redes sociales, al circular un video captado por las cámaras del plantel. ¡Ups!

Toda vez que en la impactante grabación se observa el instante en que la energúmena pareja ingresa al kínder, y la mamá de inmediato empieza a golpear a la profesora Brenda; en tanto que el papá la encañona con una pistola para obligarle a hincarse y pedirle perdón a su vástago de tres años, mientras éste se reía, bajo el argumento de que lo había maltratado; además de que la amenazaron de muerte, lo que está de no creerse.

Al ser una golpiza que se ha vuelto una comidilla nacional, por la forma en que hasta a una trabajadora de la cocina de ese centro escolar le tocó su parte, ya que al intentar intervenir para defender a la docente, también le apuntaron con el arma en la cabeza, a la vez que el agresor, Jesús Adid “N”, les decía que no sabían con quien se habían metido, cuando al final resultó ser de oficio camillero, pero con fama de agresivo. ¡Vóitelas!

No obstante, y después de la denuncia que presentara la mentora golpeada ante la Fiscalía estatal mexiquense, lo que es a dichos exhibidos progenitores ya los detuvieron, aunque en el colmo del cinismo ya después interpusieron una querella por el maltrato a su infante, que en todo caso lo que debieron haber hecho antes, en lugar de tomarse justicia por su propia mano, con lo que exhibieron el no estar muy bien de la cabeza.

Con lo que se demuestra que así ya están expuestos los maestros, de ahí que ayer en el fin de cursos de ese kínder, tuvieran que colocar vigilancia policíaca para resguardar la graduación, y que a como están las cosas de inseguras, lo que es en las escuelas deberían tener vigilancia en los accesos, por lo que habría que ver que piensa sobre eso el titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante.

