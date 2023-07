Sin medias tintas

Va de mal en peor elevador

Otro tache para la Guevara

Un peligro los taxis virtuales

Fraudean con visas “gringas”

¡Reportan baja en suicidios!

Por Martín Romo (El Verdugo)

Abogan por nuevo Partido…Y los que han seguido sin dar la cara, son los subdelegados Médico y Admnistrativo del Issste, Sergio Millán y Juan Ramírez, a pesar de persistir y agudizarse la crisis que ha provocado el que desde principios del presente mes estén averiados los elevadores del hospital “Fernando Ocaranza” de Hermosillo, lo que entre otras cosas ha provocado que se suspendan las cirugías. ¡Zaz!

Sin embargo y por encima de la gravedad de esa deficiencia, lo que es Millán y Ramírez no han operado en consecuencia, o como lo demandan esas apremiantes circunstancias, al no pasar de las meras promesas, en cuanto al arreglo que prometieran de ese ascensor, pero lo “píor” es que ni siquiera han convocado para informar sobre su condición, sino que sólo se han limitado a enviar un escueto comunicado. ¡De ese pelo!

Eso al margen del riesgo en que la falla de ese aparato a puesto a los miles de afiliados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado (Issste), por como al reprogramarse las intervenciones quirúrgicas de los pacientes les genera un peligro extra, sobre todo en los casos en que son de urgencia, ya que entre lo que es Sergio y Juan, sigue sin hacerse uno, por no haberse cumplido el plazo que dieron para la reparación.

Porque todavía hasta ayer a los enfermos los mantenían en ascuas, o en una indefinición, y es que según esto todo dependía de que de la Ciudad de México les enviaran una tarjeta para por fin arreglar ese sube y baja, ante lo que se intuye que sólo era puro cuento, por como ya va para casi un mes que ha persistido esa irregularidad, que ha afectado la operatividad de ese de por sí deficiente nosocomio. ¡Ni más ni menos!

Y lo peor es que el citado parecito de funcionarios hospitalarios, que son de esos que nomás no funcionan, ya no tienen en quien atenerse, después de que los del Departamento de Bomberos les mandaran decir que no es su obligación el estarles subiendo y bajando por las escaleras a los hospitalizados, porque ellos deben de contar con un programa interno para resolver esas contingencias provocadas por dichas anomalías técnicas.

Si se toma en cuenta que “por sus pistolas”, o sin consultarlos, habían dispuesto que los “tragahumos” serían quienes los ayudarían con esos traslados, pero se “estrellaron”, por no estar para eso, sino para los llamados de auxilio de la ciudadanía, por ser obvio que no quieren contratar a unos socorristas privados para no pagar, y es por lo que de entrada dispusieron de esa institución de socorro, pero ya les pararon el alto. ¡Pácatelas!

En tanto que por otro lado el titular de Protección Civil Municipal de Hermosillo, Sergio Orlando Flores, ya también ya les aclaró el dato, tocante a que si bien pueden atender los reportes de falladeras en los ascensores de hospitales y empresas, pero que son los centros hospitalarios y negocios los responsables de solucionar lo que derive de los desperfectos que se presenten, en vez de querérselos cargar a otros. ¡Vóitelas!

Por lo anterior es que los aludidos no han vuelto hacer “ni pío”, y es por eso que han arreciado las quejas de la derechohabiencia del Issste, y con sobrada razón, por no ver claro para cuando vayan a quedar esos dispositivos, porque simplemente ya no les han informado nada, de ahí que estén ante la posibilidad de que pudiera pasar lo peor, en caso de que alguien se les llegue a morir por la falta de atención. ¡Mínimo!

Ante lo que se concluye que nomás “no se están curando en salud”, después de la tragedia registrada el pasado 12 de julio en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Playa del Carmen, Quintana Roo, donde perdió la vida una niña de 6 años al quedar prensada cuando era ingresada al elevador, luego de que éste subiera antes que estuviera dentro la camilla en la que la transportaban al segundo piso.

Otro tache para la Guevara…Con todo y que ha quedado más que demostrado que es una de las funcionarias más solapadas por el gobierno de la 4T -Cuarta Transformación-, por como no han actuado en su contra, a pesar de las denuncias por corrupción, pero aun así de las “quemada$” no se está salvando la tildada de lo peor de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara. ¡Tómala!

Tan es así que una nueva prueba de ello, es que el ex clavadista, Rommel Pacheco, y ahora diputado federal del PAN, anunció que prepara una querella contra Ana Gabriela por el supuesto mal manejo de la Conade, que más recientemente incluye el haberles retirado el apoyo a los deportistas que participarían en el Campeonato Mundial Universitario en China, como antes lo hizo con la selección de nado sincronizado.

De ahí que Rommel sentenciara que: “Pues se está trabajando por las irregularidades que han sucedido en esta administración, ya un Juez había dictaminado que se les restituya las becas a las atletas de natación artística, y hasta el momento no lo han hecho, entonces hay un proceso abierto, pero nosotros haremos lo propio”, ante lo que se supone que ahora sí le pondrán nombre y apellido, y no al niño, sino a esa demanda judicial en puerta.

No obstante Pacheco “no soltó prenda” sobre el enjuiciamiento que prepara contra la mal afamada de Guevara Espinoza, al argumentar que todavía está en proceso, de ahí que no proporcionara mayores detalles adicionales, debido al sigilo que debe mantenerse por la investigación que se abrirá en ese sentido, por lo que habrá que ver si termina por concretarla, con lo que se convertiría en una más contra la ex atleta nogalense.

En lo que es una advertencia de carácter legal, con la que se está confirmando aquello de que para que la cuña apriete debe ser del mismo palo, debido a que el ex campeón olímpico de clavados también es un ex deportista de primer nivel, y de esos que tienen la voz completa para “poner el dedo en la llaga”, como se lo está poniendo a la Guevara, por el de cómo aseguran que se ha pasado de “larga”, y todo lo que se parezca.

Un peligro los taxis virtuales…Para que vean el como en “Hornosío” ya se está viendo cada cosa, al estilo de las grandes capitales, ahí tienen que ahora afloró el caso de un chofer de una unidad de alquiler de aplicación que se llevó las maletas de cuatro pasajeros que lo abordaron en el aeropuerto, por lo que fue detenido por los agentes municipales en el sector Norte, por rumbos de la colonia Solidaridad. ¡Ñácas!

A ese grado dan cuenta que se pasó de gandalla y rata un chafirete de nombre, Mario Alberto “N”, de 35 años de edad, quien conducía un auto Volkswagen, de la línea Vento, porque de acuerdo a la denuncia de los afectados, después de subirse y detectar que cambió la ruta, es por lo que le pidieron que los bajara en el bulevar Luis Encinas y 14 de abril, pero al descender “arrancó” llevándose sus equipajes. ¡Así “el gane”!

No en balde es que de inmediato reportaron ese atraco al número de emergencias del 911, para solicitar apoyo policial, ante lo que implementaron un operativo de búsqueda del automóvil descrito por los perjudicados, mismo que lograron interceptar en calles del citado barrio popular, procediendo al arresto del sujeto para ponerlo a disposición del Agente del Ministerio Público especializado en esa clase de raterías. ¿Cómo ven?

Aunque lo que no hicieron público, es la plataforma de transporte a la que pertenecía el conductor que huyó con lo que no era suyo, por lo que no se sabe si era de Uber, Driver, DiDi, o alguna otra, con todo y que ésta última es la que más mala fama tiene, por sus inseguros operadores ser de los que más han estado involucrados en hechos delictivos contra sus clientes, de ahí la importancia de ventanear a esas compañías.

Derivado de eso queda claro que cada vez es más peligroso transportarse en esos taxis virtuales, o a los que se accesa por medio de la red cibernética, por el pasaje no saber con quién se va a topar, porque en muchas de las ocasiones ha resultado ser un gañán, ladrón, o violador en potencia, aun y cuando esas compañías han creado medidas de seguridad, pero aun así se dan maña esos hampones disfrazados de choferes. ¡Glúp!

Fraudean con visas gringas…Vaya que los tran$a$ no descansan, porque ahí tienen que ahora recién detuvieron a una tal Daniela Guadalupe “N.”, de 29 años de edad, que se presentaba como gestora para el trámite de visas estadounidenses y con ese cuento fraudeaba a la gente, ya que pedía pagos por anticipado, pero a la hora de la hora no cumplía los falsos compromisos que hacía con sus clientes estafados. ¡Palos!

Con lo que se pone de manifiesto que a ese grado ya hay quienes se están aprovechando de lo tardadas que están las citas para esa tramitología en el Consulado gringo, por hoy en día la mínima espera ser de casi dos años, y es por lo que las están ofreciendo fraudulentamente, como lo estaba haciendo Daniela Guadalupe desde el 2022, y por eso la arrestaron en calles de la colonia Álvaro Obregón de Hermosillo. ¡Ouch!

Ya que según la decena de querellas que hay en su contra, por un monto de más de $88 mil pesos, las denunciantes manifestaron que mantenía comunicación con la fraudeadora por el servicio de mensajería instantánea WhatsApp, y vía esas conversaciones lograba ganarse la confianza de las víctimas, a las que convencía para que le hicieran depósitos por adelantado, pero sin garantía de nada, más que de palabra. ¡Ups!

Como lo exhibe el que la acusada llegado el momento no les cumpliera, pero en contraparte tampoco les devolvía las cantidades recibidas, obteniendo así un beneficio económico ilícito, que es por lo que la demandaran, de ahí que el Agente del Ministerio Público le requiriera al Juez una orden de aprehensión en su contra, misma que le ejecutaron y ya está siendo procesada. ¡De ese tamaño!

De tal forma qué ante esa timada, ahora más que nunca habrá que cuidarse de los gestores, sobre todo de los que prometen hasta lo imposible, pero aun así hay quienes les creen, como a esa mujer que hasta manejaban tener oficinas en Residencial de Anza, en lo que es un caso para el Fiscal estatal, Gustavo Salas Chávez.

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Twitter

Facebook