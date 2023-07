Sin medias tintas

+ Intriga rapto de policías

+ Tiene la CFE su guardia

+ Ignoran a las guarderías

+ Van contra golpeadores

Por Martín Romo (El Verdugo)

Intriga rapto de policías…Y como era de esperarse, el que ya tuvo reacciones es el “levantón” de tres agentes de la Policía local de Obregón registrado el pasado viernes, cuando afloró que un comando armado irrumpió en un festejo que se celebraba en la comunidad de Publo Yaqui y los sacaron a la fuerza para llevárselos, en lo que es un hecho que ha consternado porque es un trío de hermanos. ¡De ese pelo!

Casi por nada es que los del Observatorio Sonora por la Seguridad, por voz de su representante, Krimilda Bernal Hoyos, les están exigiendo a las autoridades realizar una investigación a fondo, pero de una manera transparente, porque como hasta ahora ha habido muchos claro oscuros en las indagaciones, que dizque llevan a cabo, como lo ventilara el director de la corporación obregonense, Claudio Cruz Hernández. ¡Zaz!

Ya que junto con pegado, o con ese raptó, salió a relucir que en lo que van del año ya han renunciado 36 uniformados policíales de la “Polichota” que encabeza Cruz Hernández, a raíz de la inseguridad que se vive en esa localidad, y que ha provocado que en ese mismo lapso ya hayan matado a tres de ellos, de los ocho en total que han ejecutado en el resto del Estado, y es por lo que “están poniendo el grito en el cielo”. ¡Palos!

No en balde es por lo que Bernal Hoyos señalara con todas sus letras que: “Exigimos a los tres órdenes de gobierno y a las personas tomadores de decisiones correspondientes, que investiguen minuciosamente estas desapariciones, que los elementos de Policía Municipal de Cajeme que han sido asesinados también merecen justicia y merecen sus familias esa reparación del daño”, por lo que así está esa demanda. ¡Pácatelas!

Pero con todo y eso lo que es hasta ayer todavía no había señales de vida de los gendarmes plagiados, lo que es de explicarse porque los operativos que presuntamente están realizando han dejado mucho que desear, como si no los quisieran encontrar, tal como lo exhibe el escueto comunicado que enviaran Claudio y compañía, si se analiza que en el mismo no dan mayores detalles del como estuvo ese comentado secuestro.

Sumado a que se presta a pensar hasta lo que no, la manera tan informal en que le lanzaran un exhorto a la ciudadanía, para que quien cuente con algún dato al respecto se los reporte, como si se tratara de cualquier cosa, cuando se supone que en esos casos deben de echar mano de las estrategias de inteligencia a la más alta escuela, en lugar de andar diciéndole a “Juan Pueblo” que colabore en su localización. ¿Qué no?

Es por eso de los asegunes que hay, en torno a los “operativos especiales” que han implementado para ubicar a los guardianes del orden privados de la libertad, y sobre cuyo suceso quien por cierto no dicho ni media palabra, es el criticado alcalde cajemense de Morena, Javier Lamarque Cano, ni siquiera para darles consuelo y esperanza a los familiares, al menos informándoles que se está haciendo todo lo necesario. ¡Ajá!

Y para quien dude el como ya están atentando contra las instancias de “Seguridad” a todos los niveles, ahí tienen que ayer en la madrugada rafaguearon el vehículo en el que viajaba el Secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Héctor Villegas, así como los autos que lo escoltaban, en la carretera Reynosa-San Fernando, resultando ileso; y es que antes en Chiapas secuestraron a 16 polizontes estatales que luego liberaron. ¡Ups!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tiene la CFE su guardia…Ahora sí que con la novedad de que los que ya cuentan con algo así como una Guardia Nacional (GN) particular, o para la vigilancia de sus empleados, sobre todo los que laboran en las zonas más inseguras y apartadas del Estado, son los de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tan es así que hasta ya se les ve circular por la ciudad en camionetas con el logo de esa paraestata. ¡Qué tal!

Ante lo que se deduce que después de los fatídicos atentados de los que fueron blanco en meses pasados, con un saldo de varios trabajadores de la CFE muertos y otros heridos en la región serrana, es por lo que le dieran forma a lo que parece un escuadrón de seguridad, por estar uniformados con un estilo militar, al vestir atuendos en color kaki y casco del mismo tono, pero sobre todo portando armas largas, o “cuernos de chivo”.

O séase que hagan de cuenta que están viendo otra GN, pero con el gafete de la “Comisión”, porque hasta las pick ups las adaptaron como las de la milicia, con techo y área para sentarse en la “caja”, y de esa manera poder trasladarse al momento que van vigilando y escoltando a los “linieros” que tienen que viajar para trabajar en los pueblos de la sierra, y así en lo posible evitar una nueva mortal emboscada como en el pasado.

Y seguramente que con más ganas van a reforzar esas guardias los de esa depedencia eléctrica, luego de que ahora en la región de Yécora asesinaran al estudiante de botánica estadounidense, Gabriel Trujillo, de 31 años de edad, cuando recolectaba e investigaba plantas para su doctorado en la Universidad de California en Berkeley, al ser acribillado en el tramo carretero que conduce de la comunidad de San Nicolás a Tepoca.

Al ser una muerte que ha causado un impacto internacional, por la saña con la que el pasado miércoles le dispararon a su vagoneta BMW, color negro, modelo 2009, aunque su cadáver fue encontrado el viernes a escasos metros en un barranco, después de que apenas el 17 de junio había ingresado a la Entidad por Nogales, Arizona, para después encontrar ese trágico final, y sin que se haya detenido a los asesinos.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ignoran a las guarderías…A las que sí que les queda la popular expresión de que si: ¡Que parte no entienden!, es a las de la Asociación Conservando los Valores de la Familia, que preside Lizeth Villalobos López, de que nomás no hay la voluntad de crear el Sistema Estatal de Educación Inicial, para que pueda hacerse válida la educación gratuita para niños de cero a 4 años, a partir del próximo ciclo escolar. ¡Ajá!

Eso luego de que la propia Villalobos López reconociera que hasta ahora no ha habido ningún avance por parte del Poder Legislativo para darle para delante a esa propuesta, en aras de cristalizarla, y es por lo que ayer una vez se manifestaran ante el Palacio de Gobierno, según esto porque la Ley otorga ese derecho desde la primera etapa de la infancia, y es lo que han estado demandando. ¡Ni más ni menos!

Para el caso es por lo que apuntillara que del 2021 a la fecha el Ejecutivo Estatal no ha ejercido $6 millones de pesos etiquetados en el presupuesto de la Secretaría de Educación para la atención de los niños que acuden a guarderías particulares, ya que se destinó por medio de la Sedesson como apoyo de un programa de crianza para madres de familia, ya sea para el cuidado de sus hijos en casa, o en estancias infantiles. ¡Órale!

Motivo por el cual es que Lizeth precisara que: “Querer justificar la educación inicial a la crianza de los niños, aquí hay una enorme diferencia de lo que es una educación inicial, a solamente dar crianza a las niñas y los niños, no es posible, y tampoco vamos a aceptar que los gobiernos quieran reducir la educación inicial a la crianza, en vez de hacerse responsables de la parte que le toca”. ¡Así la postura en contra!

Es por lo que dejara en claro que en el Estado hay alrededor de 60 establecimientos de esos que pertenecen a la asociación que encabeza, y que todavía no reciben directamente recurso público para su sustento y operación, de ahí su insistencia para la creación de la mencionada institución que ofrezca de forma gratuita la educación inicial, y a su vez guarde y administre el financiamiento para ese efecto. ¡Cuando menos!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Van contra golpeadores…La que ya es oficial en la Capital, es la recién aprobada disposición de la Ley 170, conocida como 3 de 3, al incluirse en el Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Hermosillo, para que ya no se permita la contratación de servidores públicos con antecedentes de violencia hacia la mujer, ni deudores alimentarios. ¡De ese tamaño!

Con ese fin es que el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán, presentara ante el Cabildo esa iniciativa para que de aquí pa´l real se aplique dentro del proceso de selección de funcionarios, lo que son esas reformas hechas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de Sonora, misma que fuera aprobada por unanimidad en la citada sesión de los regidores celebrada el viernes anterior. ¡Ni más ni menos!

Así que quien le dio lectura es el Secretario del Ayuntamiento, Florencio Díaz, al dar fe de que de ahora en adelante será un requerimiento el: “Cumplir, además de los requisitos del cargo, los relativos a no haber sido sancionados o condenados mediante resolución firme por violencia familiar, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público”, con lo que ahora así estará esa condicionante. ¡Mínimo!

Lo que traducido al español significa que en los gobiernos ya no permitirán que trabajen los malos padres, así como tampoco los esposos golpeadores, una vez que sean sentenciados por un Juez por esas felonías y abusos, por intuirse que en el servicio público deben estar los mejores perfiles, o los que sean un ejemplo a seguir, y no los que son unos energúmenos que no respetan ni a su propia sangre y familiares. ¡Ñácas!

Razón por la cual es que sobra destacar que es una muestra más de sensibilidad de Astiazarán Gutiérrez, por como también se están sumando a cerrarles la puerta a quienes no merecen ser burócratas, y mucho menos figuras públicas, porque sin poder gubernamental ni fuero han hecho y desecho, “pos” todavía sería “píor” sí los colocaran en un “hue$o”, y es lo que estarán evitando. ¡Así el acierto!

Correo electrónico:

