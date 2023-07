Sin medias tintas

¡Le “Cantinflea” AMLO!

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Le “Cantinflea” AMLO!…Quien le volvió a “Cantinflear” con la posibilidad de que la subsidiada de la energía eléctrica sea en automático para Sonora y Baja California, para que cada año no tenga que estarlo aprobando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), es el “Prejidente” Manuel López Obrador, aun y cuando hace doce meses que también prometiera lo mismo en su conferencia mañanera. ¡Zaz!

Porque al ser cuestionado ayer sobre esa promesa incumplida salió con que: “Voy a revisar, porque no lo he podido hacer, no he tenido el tiempo, voy a revisar cómo queda lo del subsidio para que no se tenga que aprobar con Hacienda año con año, pero mientras yo esté no va a faltar”, a la par que de manejara que no habrá aumento en las tarifas “de la luz”, cuando lo cierto es que sí han tenido un real incremento. ¡Palos!

Así que al preguntársele sobre la propuesta de la Unión de Usuarios de Hermosillo, de que el acceso a la electricidad sea elevado a un rango constitucional y a derecho humano, por el estilo se salió por la tangente, al excusarse en que eso dependerá de que continúe la mejoría en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con lo que de alguna manera dejó entrever, que eso sería algo más que imposible, por el déficit que enfrenta.

Al escudarse en la cantaleta de que: “Si se sigue desarrollando la CFE, si no se permite el lucro, las ganancias excesivas, porque sí puede haber negocios, y sí puede haber inversión privada nacional o extranjera, pero no saqueos, no ese tipo de contratos leoninos; ganancias razonables eso es lo que se debe procurar. El subsidio no va a faltar y vamos a ir avanzando para que cada vez tengamos menos costos en la energía eléctrica”.

O séase que en resumidas cuentas AMLO volvió a “lavarse las manos”, que ni Poncio Pilatos en sus buenos tiempos, ante esa reiterada demanda que le han hecho los usuarios hermosillenses, por voz de su dirigente, Ignacio Peinado Luna, como también en la referente a que se amplíe de seis a ocho meses la tarifa especial de verano, porque así los a estado “bateando” en todas las peticiones que le han hecho. ¡De ese pelo!

Ante lo que se deduce que no hay una voluntad al respecto, porque si la hubiera sería tan fácil como que emitiera un decreto, como lo ha hecho para otras tantas cuestiones que no son tan importantes, pero que sí le interesan para sus fines políticos, y es por lo que todavía ese sistema tarifario especial de la “corriente” no es permanente, ni lo será, como dijera Don Teofilito, porque al parecer la intención es la de que “se la deban”.

De ahí que esa gestión volviera a quedar en nada, porque a eso equivale el que dijera que volverá a “checar el dato”, con lo que prácticamente es algo que volvió a “dejar en el aire”, porque si se parte del antecedente que hay, lo más seguro es que vuelva a pasar otro año, o el último que ya le queda de su sexenio, y sin que al final se termine de ver nada claro, a pesar de que reconociera los ardientes calorones que hacen por estos lares.

Por cierto que por fin confirmó para mediados del presente mes de julio la visita que ha venido anunciando para la región sonorense, y que tentativamente sería del 14 al 16, para entre otras cosas supervisar las obras en las fronteras de Nogales y Agua Prieta, pasando por Cananea; y lo que es la rehabilitación del Puerto de Guaymas; y el Plan de Justicia para los Pueblos Yaquis, por lo que así “andaría de chicoteado” esos tres días.

Ahora “siembran” droga…Y aunque es algo que por siempre se ha sospechado, pero resulta y resalta que lo que hoy en día ya es toda una realidad, es una nueva modalidad que están utilizando los “Narcos” para cruzar droga hacia los Estados Unidos, y que es “sembrándosela” a los vehículos de las personas por medio de imanes, como lo ventilara el alcalde de San Luis R.C., Santos González. ¡De ese vuelo!

Pues aunque González Yescas aclarara que es una estrategia implementada principalmente por los grupos delictivos que operan en Tijuana y Mexicali, para el cruce de sustancias ilícitas a California y Arizona, mediante los autos de ciudadanos que ni siquiera caen en cuenta de que están incurriendo en un narcotráfico involuntario, pero lo que es en la localidad fronteriza sanluisina ya se han presentado dos de esos casos.

Por ese motivo es que ya están alertando a la población, vía la campaña denominada “Puntos Ciegos” que han puesto en marcha, consistente en volanteos para informar sobre ese riesgo latente que hay, de que los narcotraficantes los puedan usar como “burreros sobre ruedas”, y con lo que pudieran ser detenidos sin deberla ni temerla, aunado a que después los siguen para desprenderles del automotor esos estupefacientes.

Casi por nada es por lo que Santos reseñara que: “Tuvimos un caso hace como semana y media, o dos semanas, que el señor pasó a Estados Unidos y cuando regresó vio que lo venían siguiendo, entonces él reportó con nosotros eso; y ya se había tenido hace tiempo donde una hija, también de una familia, ella reportó que había gente que estaba colocado algo en el automóvil de la familia”. ¡Ni más ni menos!

Luego entonces ante ese nuevo peligro están los habitantes fronterizos en la actualidad, como es el de que las mafias ahora puedan montarles toda clase de drogas, por lo que así está el broncón en el que los podrían meter, porque lo que es la Policía y aduanales gringos no van a “viríguar” mucho para detenerlos y turnarlos ante la autoridad correspondiente, eso en lo que demuestran que “les pusieron un cuatro”, o los sorprendieron.

Avanza toma de ca$eta$…Las que ya se extendieron como medida de protesta, son las tomas de las casetas de cobro, ¿o de robo?, de la carretera México 15, ya que luego de liberar la circulación en las de Esperanza, Fundición y La Jaula de Estación Don, desde el pasado domingo le tocó el turno a la de Hermosillo, ante el incumplimiento del Gobierno Federal de otorgarle el libre tránsito a los residentes. ¡Ups!

No en balde es por lo que un tal Ramón Pacheco, que se ostenta como representante de los manifestantes, señalara que: “El objetivo es eliminar totalmente las casetas de cobro porque se nos hace injusto los cobros excesivos que le cobran a la ciudadanía. Estamos trabajando por un bien común”, como ya también lo había adelantado la líder del Movimiento por un Libre Tránsito, Alba Luz Borbón. ¡De ese tamaño!

Lo que explica el porque a los conductores que llegan a ese punto de peaje de Caminos y Puentes Federales (Capufe), ubicado al Norte de la Capital, les hacen el exhorto de que tienen la opción de no pagar la cuota mínima que ya es de $100 pesos, por lo que obviamente que no se los dicen dos veces para irse de paso, no sin antes echarle unas monedas al bote en el que reciben una coperacha para seguir con esa rebelión.

Es por lo que Pacheco, y al igual como lo anticipara Alba Luz, ya sentenciara que no se quitarán, ni dejarán de manifestarse, hasta no tener un acercamiento con las instancias federales, y que les de una respuesta positiva a su exigencia, bajo la advertencia de que a ellos no los van a “comprar con un hue$o” en el Gobierno del Estado, como aseguran que lo hicieran con Alfonso Canaan Castaño y su pandilla. ¡Tómala!

Eso lleva a entender el porque recientemente Canaan había anunciado que estaba por concretarse un programa, que según esto haría público el secretario de Gobierno estatal, Adolfo Salazar Razo, para lo que sería una entrega de chips a quienes residieran en Sonora, los que dizque les permitirían pasar por ese caseterío sin ningún costo, y es que con eso quisieron neutralizar esa manifestación que ya veían venir.

Hacen rebaja$ con ruleta…A los que vaya que les están dado oportunidades de más para pagar los impuestos municipales es a los hermosillenses, y para prueba está el que ahora la Tesorería Municipal pusiera en operación lo que han llamado la Ruleta del Descuento Virtual, como lo diera a conocer la directora de Ingresos, Yazmina Anaya Camargo, el cual estará vigente desde del actual julio, hasta al 30 de noviembre.

En lo que será una nueva promoción ideada por Anaya Camargo y sus asesores, a través de la que los contribuyentes podrán obtener descuentos que van del 25%, hasta el 100% en los recargos de gravámenes como el predial y multas; así como hasta un 50% menos en la liquidación base de las infracciones de Tránsito y administrativas en general, por lo que así estará esa nueva descontada que están ofreciendo. ¿Cómo ven?

Es decir que de esa manera están motivando a la ciudadanía a ponerse al día con esas obligaciones fiscales, con todo y que Jazmina precisara que son unos descuentazos con ese ruletazo con los que ya se había contado anteriormente de manera presencial en los centros de cobro, así como en las colonias con lo que es la cruzada del Miércoles Ciudadano, y además en los módulos itinerantes. ¡Qué tal!

Para el caso es por lo que Anaya dijera que: “Hemos tenido muy buena respuesta, al momento llevamos casi el 70% del presupuesto que tenemos programado en el año, vamos muy bien, queremos que se sigan poniendo al corriente y acercar a todos a que puedan obtener los beneficios de contribuyente cumplido”, y que es por lo que le han estado buscando por todos lados, con lo que es una política de recaudación de ganar ganar.

A la vez que la funcionaria hacendaria también ponderara que tienen muchas promociones en eventos culturales y artísticos que se celebran en la ciudad para quienes ya han “salvado” esos pagos, en los que pueden participar para tener un beneficio extra; además que si necesitan una carta de no adeudo la pueden tramitar en línea sin tener que acudir a las oficinas, u otras áreas. ¡Así la ventaja!

