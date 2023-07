Sin medias tintas

¡Abre al PRI “El Roger”!

Otorgan bono$ por calor

“Dan quemada” a “Presi”

Monitoreará aire Alcalde

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Abre al PRI “El Roger”!…El que hizo “un corte de caja” con saldo a favor es Rogelio Díaz Brown, el dirigente del PRI Sonora, en lo que fuera su comparecencia de ayer ante el colectivo de periodistas de la Mesa Cancún, en la que por cierto ayer se le echó de menos a su líder y fundador, Carlos Rodríguez, “El Kaly”, a partir de que hiciera un recuento de lo que hasta hoy han hecho, y lo que están por hacer. ¡Órale!

Ya que el también conocido como “El Roger” Díaz Brown, empezó resaltando que ya están en la recta final de lo que ha sido la reconstrucción de los comités municipales del tricolor, de cara a lo que será la elección del 2024, en aras de llegar bien organizados y “aceitados”, al darle la vuelta no a la hoja, sino más bien para cambiar de librito, para no seguir siendo más de lo mismo. ¡De ese pelo!

Eso con la intención de mandar un mensaje muy claro, de que ahora están anteponiendo los intereses de la sociedad a los partidistas, vía el impulsar la inclusión y diversidad para darle cabida a todos, y no sólo a los militantes, y es por lo que el fin de semana pasado ya concretaran lo que es Diálogo Ciudadano 2024-2030: “El México que Queremos”, para construir una plataforma que represente las demandas de las mayorías.

Pues el plan es que mediante ese ejercicio de intercambio y enriquecimiento de propuestas, en el que participan representantes de los diferentes sectores políticos y civiles, logren plasmarse las banderas que le interesan a “Juan Pueblo”, y que son las que se habían dejado de lado, como igualmente ahora lo está haciendo el gobierno en turno de la llamada 4T -Cuarta Transformación- que encabeza Morena. ¡Qué tal!

Al señalar que esta vez el gran reto es llegar a esos ámbitos de la población que no voltean a ver a los partidos políticos, y que es donde radica el abstencionismo, o los que se abstienen de votar en los comicios, y es por lo que están fomentando una apertura nunca antes vista, para darle cabida a los que quieren aportar sus ideas para que haya una mejor ciudad, Estado y País, ante lo grandes problemas por resolver que hay hoy en día.

Y con respecto a esa renovación de la que están haciendo objeto al ex invencible, lo que es Rogelio ponderó y resaltó la asistencia del alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, a lo que fuera el arranque de esos foros el anterior sábado, destacando que siempre han tenido comunicación con el “Presimun” de la alianza PAN-PRI-PRD, y esperan que participe más en la agenda priísta, por ser un importante activo político.

Mientras que por otro lado era obvio que Díaz Brown no se iba a salvar de que lo cuestionaran con respecto a la recientes renuncias que se han venido dando en el ex “partidazo”, al apuntillar que esas fugas, huidas y traiciones tienen un común denominador, como son los intereses personales de los que se han ido, y con lo cual no ganan ni ellos ni el Partido, sino que por el contrario le están haciendo el trabajo a los morenistas.

Toda vez que aclara que ahora se quejan de no ser tomados en cuenta, como es el caso de los senadores que acaban de salir renegando, como es el tachado de traidor de Miguel Ángel Osorio Chong, cuando son representantes senatoriales plurinominales, o por “dedazo”, por lo que tal vez es porque ya les habían adelantado que ya no habrá campeones pluris, y es por lo que abandonaron el barco como las ratas. ¡Zaz!

En tanto qué con relación a sus aspiraciones polacas, de cara a las próximas “pizcas electorales”, el político originario de Obregón no dijo ni sí, ni no, en cuanto a la posibilidad de contender por algún puesto de elección popular, en caso de que las bases se “encaprichen”, por estar abocado a abonarle al PRI con el fin recuperar la Presidencia de la República por medio del Frente Amplio por México. ¡De ese vuelo!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Otorgan bono$ por calor… Y después del dato que aflorara, los que se puso de manifiesto que no van a sacar ni para la “deshingratada”, son los choferes del transporte urbano de la Capital, al trascender que a los que conducen camiones que no tienen aire acondicionado los bonifican con $100 pesos por turno de 8 horas, y una botella con suero, y es por lo que se la llevan “sudando la gota gorda” junto con los pasajeros. ¡Vóitelas!

Más menos así está el dato que ventilara el líder de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), Ignacio Peinado, quien no por nada señalara con todas sus letras, que más allá de lo que les ofrezcan a los acalorados operadores para “sacrificarse”, no debe prestarse el servicio en este tipo de ruleteros que no cuentan con sistema de refrigeración, y que se calcula que son alrededor de unos cuarenta, de los 330 que circulan.

No en balde es por lo que Peinado Luna sostuviera que: “Creemos que la alternativa no puede ser circunstancial, sino que se debe arreglar el aire acondicionado de todas las unidades. Un camión a las 2:00 de la tarde sin aire acondicionado es un infierno, tanto para el conductor como para el usuario”, en lo que es algo en que le sobra la razón, y sobre todo con las recientes altas temperaturas de más de 45 grados centígrados.

Sin embargo lo que es a las empresas concesionarias Administración Integral y Movilidad Integral de Hermosillo “no se les ven ganas” de solucionar esa ardiente problemática, y es por lo que implementaran ese esquema de compensación de manera emergente, o para “salir del paso”, pero sin procurar repararlos para que eso no esté pasando, por lo que así está el riesgo de que puedan sufrir un golpe de calor, y con sobrada razón.

Pero ahora sí que no tienen la culpa el indio, como dice el dicho, sino quien les permite eso a los camioneros, que en este caso el coordinador del Instituto de Movilidad y Transporte estatal, Carlos Sosa Castañeda, con el que ha resultado “píor” el remedio que la enfermedad, después de que reemplazara a Lirio del Castillo Salazar, por a todas luces estarlos solapando al no multarlos como lo marca la ley en esos casos. ¡Ajá!

Porque como dijera “El Nacho” Peinado, está bien que sea normal el que esos aires se descompongan, pero lo que no es normal es que se tarden semanas o meses para arreglarlos. ¡Así la negligencia!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Dan quemada” a “Presi”… Al que sí que “le pegron una quemada”, es al por algo tachado de gris Presidente Municipal de Nogales, Juan Gim Nogales, luego de que los elementos del Cuerpo de Bomberos de esa frontera se plantaran con todo y bomberas sobre la avenida Álvaro Obregón, frente al Palacio Municipal, para entre cosas exigir un aumento salarial y prestaciones de acuerdo a la Ley Trabajo. ¡Mínimo!

Por lo que así “le llegó la lumbre a los aparejos” a Gim Nogales, por esa exhibida que le dieron los “tragahumos” nogalenses, por la insensibilidad que ha mostrado ante las pésimas condiciones en las que operan, y con las que “se juegan la vida”, porque lo que es hasta ahora sólo los han traído a puras promesas, al sostener reuniones que no quedan en nada, por pactarse acuerdos que no se cumplen. ¡Pácatelas!

O séase que eso es lo que le echaron en cara a Juan Francisco, bloqueando la calle principal de esa frontera, para demandar que mínimo les homologuen el sueldo con sus pares hermosillenes, de los $7 a los $14 mil pesos; así como un incremento en lo que es el bono de riesgo laboral, al filtrarse que en la actulidad ni con seguro de vida cuentan, y es por lo que casi “incendiaran” el Ayuntamiento, hablando en sentido figurado.

No obstante y que a la clásica, lo que es Gim recibió a una comisión conformada por los manifestantes, pero sin comprometerse a nada, y a los que todavía “de pilón” les reviró que aunque la Comuna les paga, en realidad dependen de una sociedad civil, como queriendo “lavarse las manos”, y es por lo que se supiera que con esa soberbia actitud terminara “echándole más leña al fuego”, y no es para menos. ¡De ese tamaño!

Aun así el aviso ya está dado, de que los rebelados socorristas están dispuestos a todo, y con justa razón, después de que hicieran público que desde el 2003 no han recibido un alza en sus percepciones salariales, y es por lo que se están viendo obligados a salir a las calles para protestar y exigirlo, y más que merecido, por vivir en una zona fronteriza en la que todo es más caro, por usarse mucho el dólar para las transacciones. ¡Palos!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Monitoreará aire Alcalde… Quien vaya que ha seguido pensando en todo es el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán, y para prueba está el que a partir de ya los hermosillenses podrán consultar la calidad del aire de la “Capirucha” con la Red de Monitoreo Ambiental de Hermosillo (Remah), luego de que durante el último año estratégicamente colocaran diez sensores para realizar esa medición. ¡Así el acierto!

En lo que es un avance logrado con un convenio pactado con la Universidad de Sonora para la creación de la página web remah.unison.mx, a través de la cual proyectarán esas mediciones con la finalidad de monitorear y trabajar en la mejora ambiental, porque de acuerdo a Astiazarán Gutiérrez, en la medida en que la Ciudad del Sol crece, la exigencia por crear estrategias a favor del medio ambiente también es mayor. ¡Ni más ni menos!

Es por lo que “El Toño” Astiazarán destacara que: “Eso a final de cuentas se convierte en complicaciones para los ciudadanos, pero incluso también en gasto público en materia de salud, por eso creo que esta nueva red que hoy nace y que es un paso grande para la construcción de esta ciudad inteligente que nos hemos propuesto, en verdad que me llena de satisfacción”, de lo que se deduce que esa es la misión. ¿Cómo ven?

Motivo por el cual es que hoy por hoy ese sitio de Internet ya se encuentra en funcionamiento, en el que se muestran los niveles de contaminantes en el “aigre” por zona, y se clasifican en alto riesgo, muy insalubre, insalubre, moderado y saludable, los cuales son captados por los citados rastreadores AQM que miden diversos valores como temperatura, presión, humedad, partículas PM1.0, PM2.5 y PM10, entre otras.

Con ese fin es que esos aparatos, que hacen las veces de medidores, los colocaron en áreas como la de La Choya, Cuauhtémoc, Las Dunas, La Manga, Palma Dorada, Parque Industrial, Paseo San Ángel, Pueblitos, Universidad Estatal de Sonora y Villas del Real, porque llegado el momento con sus resultados podrán tomarse decisiones, como por ejemplo las que tienen que ver con la reforestación y muchas más. ¿Qué no?

