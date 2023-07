Sin medias tintas

Alertan por un nuevo virus

Por Martín Romo (El Verdugo)

Alertan por un nuevo virus…Y apenas acaba de levantarse la emergencia sanitaria por lo de la pandemia del Covid-19 que matara a tanta gente, cuando ahora trascendió que en Japón están en alerta por un virus llamado Oz, que es trasmitido por la mordedura de la garrapata, luego de que una mujer de 70 años de edad muriera por esa enfermedad para la que no hay tratamiento en específico y mucho menos una vacuna.

Eso al trascender que la víctima, quien era residente de Ibaraki, en ese País asiático, presentó fiebre y fatiga, por lo que inicialmente le diagnosticaron una neumonía, sin embargo al empeorar su cuadro tuvo que ser hospitalizada, y ya al que al hacerle un revisión le encontraron uno de esos bichos en la parte superior de su muslo derecho, y finalmente falleció de miocarditis, que es una inflamación del músculo cardiaco. ¡Zaz!

No por nada es que ante esa muerte cundiera la alarma entre los japoneses, ya que para detectar y diagonosticar ese raro mal tienen que realizar pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, por lo que desde ahí empiezan las complicaciones para ubicarlo; aunado a que el mayor riesgo es que no existe una forma definida para atenderlo, sino que practicamente tienen que estar probando con el paciente. ¡De ese pelo!

Aunque aclaran que el Oz, que no tiene nada que ver con El Mago de Oz, no es un parásito nuevo, por haber sido descubierto en el 2018, de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, y manejan que proviene de un ácaro garrapaticida de la variedad testudinarium, que es la especie que infesta a los humanos con ese padecimiento que es altamente letal, al estilo de la rickettsia que abunda en Sonora.

De ahí que ante ese ¡S.O.S! que ya lanzaran los nipones por ese deceso, con todo y que podría decirse que está muy lejos, el que debería “aplicarse” es el secretario de Salud estatal, José Luis Alomía Zegarra, porque en su momento igual de lejano se vio al “cobicho”, por haber surgido en China, pero terminó invadiendo y paralizando al mundo, con consecuencias devastadoras de las que hasta hoy en día todavía hay secuelas.

Y más porque en la región sonorense hay un campo fértil para la probable aparición del Oz, por el calorón que hace por estos lares, y además porque no hay un adecuado cuidado con los animales portadores de las garrapatas, como son los perros, como lo prueba el que hasta el último corte ocupaba el primer lugar nacional en casos y muertes por rickettsiosis, y es por lo que deberían reforzar las medidas de prevención. ¡Mínimo!

Ya que la única manera de evitar ambas infecciones es preveniendo la picadura de esos ectoparásitos chupa sangre, que por si fuera poco también provocan el tifus y el Lyme, por lo que así de peligroso es. ¿Cómo ven?

Van contra los golpeadores…La que ya es oficial en la Capital sonorense, es la recién aprobada disposición de la Ley 170, conocida como 3 de 3, al incluirse en el Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Hermosillo, para que ya no se permita la contratación de servidores públicos con antecedentes de violencia hacia la mujer, ni deudores alimentarios, ni nada que se le parezca. ¡Qué tal!

Con ese fin es que el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán, presentara ante el Cabildo esa iniciativa para que de aquí pa´l real se aplique dentro del proceso de selección de funcionarios, lo que son esas reformas hechas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de Sonora, misma que fuera aprobada por unanimidad en la citada sesión de los regidores celebrada el viernes anterior. ¡Ni más ni menos!

Así que quien le dio lectura es el Secretario del Ayuntamiento, Florencio Díaz, al dar fe de que de ahora en adelante será un requerimiento el: “Cumplir, además de los requisitos del cargo, los relativos a no haber sido sancionados o condenados mediante resolución firme por violencia familiar, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público”, con lo que ahora así estará esa condicionante. ¡De ese tamaño!

Lo que traducido al español significa que en los gobiernos ya no permitirán que trabajen los malos padres, así como tampoco los esposos golpeadores, una vez que sean sentenciados por un Juez por esas felonías y abusos, por intuirse que en el servicio público deben estar los mejores perfiles, y no los que son unos energúmenos que no respetan ni a su propia sangre y familiares. ¡Pácatelas!

Razón por la cual es que sobra destacar que es una muestra más de sensibilidad de Astiazarán Gutiérrez, por como también se están sumando a cerrarles la puerta a quienes no merecen ser burócratas, y mucho menos figuras públicas, porque sin poder gubernamental ni fuero han hecho y desecho, “pos” todavía sería “píor” sí los colocaran en un “hue$o”, y es lo que estarán evitando. ¡Así el acierto!

Sale con cuentos Alcalde…Ahora sí que por donde quiera que se le vea, pero el que insiste en querer “tapar el sol con un dedo”, es el tan llevado y traído alcalde de Obregón, Javier Lamarque Cano, al “sacarse de la manga” que la renuncia de los casi 40 agentes de la Policía Municipal de Cajeme, según él podría deberse a que algunos sienten la presión de no poder cumplir con el Certificado Único Policial (CUP). ¡Ajá!

Cuando por otro lado ha aflorado la cruda realidad en cuanto a esa desbandada policial, o esas bajas que han tenido lugar durante el 2023, y que es por la poca seguridad que tienen en todos los sentidos, empezando por los bajos suelditos que reciben, como lo aceptara o “apechugara” el mismo Lamarque Cano, tan es así que expresara que han estado haciendo intentos para mejorarles sus salarios. ¡De ese vuelo!

Y para quien dude de lo anterior ahí está lo ventaneado por Jesús Ruíz Zárate, el presidente de la asociación civil Frente Unido Profesional, quien confirmó las causas de esas deserciones, al apuntillar que: “La mayoría han sido elementos de nuevo ingreso que han salido de las academias y tal vez no les ha parecido justo el sueldo que perciben por el riesgo que corren”, y que es por lo que se enrolan como guardias privados. ¡Órale!

Pues en promedio las percepciones salariales para los uniformados rondan los $8 mil 886 pesos, y con muy malas condiciones operativas y de equipamiento, lo que los hace el estar en un predicamento a la hora de enfrentarse al hampa, y más si se trata del crimen organizado, y que es una problemática policíaca que hiciera crisis con el “levantón” del que fueran objeto el pasado fin de semana tres integrantes de esa corporación.

Pero lo que es el morenista de Javier pretende seguir viéndole la cara a los obregonenses, con ese cuento de que los “polis” se están yendo porque le han sacado la vuelta al CUP solicitado por la Federación, que contempla el examen de control de confianza, así como la evaluación de competencias y desempeño, pasando por alto que en lo que va del año ya han matado a tres, y ahorita hay otro trío de secuestrados. ¡Tómala!

Regularán estacionamientos…Y ojalá y que algún diputado local de Sonora retomara la iniciativa de ley que recién presentara el legislador de Baja California, Juan Diego Echavarría, referente al funcionamiento de los estacionamientos públicos, por ser unos abu$o$ de sus permisionarios que aplican para todos lados, de ahí que la pretensión sea el establecer reglas para regular su operatividad. ¡Esa es la intención!

Derivado de que en base ha la propuesta de Echavarría Ibarra, entre otras cuestiones plantea el acabar con los cobros a discreción y terminar con la leyenda conocida por todos de: “No nos hacemos responsables por robos o daños”, a la par de que se definan sanciones en caso de incumplimientos por parte de esos regenteadore$ que impunemente se pasan de ganone$, y es por lo que de esa forma tendrían obligaciones con los usurarios.

Si se toma en cuenta que hoy en día los clientes de esos parqueaderos se encuentran indefensos, al no tener otra opción más que usarlos sin ninguna garantía, y es por lo que se propone que el Ayuntamiento expedida los permisos, supervise y aplique las multas que incluyan la cancelación de concesiones cuando las irregularidades sean reiteradas, como también el fijar las tarifas de cobro por horas o por días completos.

Además de que deberán otorgar el derecho a un seguro en caso de siniestro, o hurto de los vehículos; así como un tiempo de tolerancia de mínimo de 20 minutos sin ninguna condicionante, como sellos, firmas, o la anuencia de los establecimientos, como tampoco la adquisición de productos, o contratación de servicios, pero sobre todo la eliminación del citado letrero con el que se “lavan las manos” para no responderle al usuario.

Más menos así estaría esa Ley de Estacionamientos Públicos de Baja California en caso de aprobarse, a la que haría falta agregarle el que las plazas comerciales están obligadas a contar con ese tipo de cajones para sus compradores, en lugar de concesionarlos a compañías privadas para que hagan un negocio redondo. ¡Palos!

