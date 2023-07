Sin medias tintas

¡¡Aflora cloaca policíaca!!

Golpe de timón marcelista

Exhiben al SNTE de la 54

Falla táctica de búsqueda

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡¡Aflora cloaca policíaca!!…Vaya inicio de semana que tuvo Sonora, con los varios sucesos violentos registrados, entre ellos la localización de los cadáveres de los tres agentes municipales que habían sido “levantados” en Obregón el pasado viernes 30 de junio; y también con la localización del cuerpo del ex funcionario electoral, Adalberto Monarque, en la playa El Sahuímaro, en la zona de La Costa de Hermosillo.

Y si a eso se le suma el que ayer asesinaron a un conocido estilista de Magdalena, junto a su pareja del mismo sexo, pues eso pone de manifiesto el que hoy en día se está ante un “pico” de violencia, por los hechos de alto impacto que se han suscitado en los últimos días, siendo el de los policías obregonenses el más trascendente, por lo que afloró alrededor de su secuestro y homicidio, después de ser raptados en Pueblo Yaqui. ¡Zaz!

Ya que tras ser encontrados el sábado anterior en un baldío de la colonia Valle Verde de Cajeme, luego que fueron privados de la libertad quienes eran hermanos y elementos de la Policía Municipal cajemense, circuló un video en el que aparece Marco Antonio López Félix, uno de los tres carnales encharolados, porque los otros dos son Carlos Armando y José de Jesús, donde revela que estaban relacionados con “la maña”.

Pero no sólo eso, sino que además en la citada grabación también confiesa que igualmente estuvieron implicados en la ejecución del ex Procurador estatal y ex candidato a la alcaldía, Abel Murrieta, ocurrida en esa localidad el 13 de mayo del 2021, y en los má recientes homicidios de varios jefes de la corporación a la que pertencían, por lo que a ese grado dicen que ya habían cambiado de bando. ¡De ese pelo!

Con todo y que se vale precisar que es una confesión forzada que no es oficial, por lo que a la Fiscalía estatal le correspondería investigar esos dichos que expresara el citado polizontes al que finalmente mataran, después de que sus captores lo sometieran a un interrogatorio, y es por lo que terminara “soltando la sopa”, por lo que ahora habrán corroborar y comprobar lo ventaneado, y que a todo mundo impactara. ¡Vóitelas!

Aun y cuando ya se había adelantado algo en ese sentido, de que pudieran estar coludidos con un cartel del narcotráfico de los que operan en esa insegura ciudad, y es por lo que presumen que fueron asesinados por un grupo criminal contrario, después de ser sacados de un convivio, y que no por nada en lo que va del año ya han renunciado más de 40 gendarmes, por el temor que hay entre esas filas policiales. ¡Así el dato!

De ahí que con esa revelación se estaría confirmando que la “Polichota” del Yaqui es una de las más infiltradas por las mafias, dizque porque el “Narco” sólo les está dando dos opciones, como es la de ¡plata, o plomo!, por ya estar matando a los que no están aceptando $oborno$ para dejarlos “trabajar”, por lo que a ese extremo está llegando ya la intromisión del hampa, al estar conviviendo con el enemigo. ¡Pácatelas!

Casi por nada a ese tipo de infiltrada ya se le conoce como ¡el crimen no organizado, sino uniformado!, de ahí que para ayer tenían programada una reunión con los 13 alcaldes de los municipios de mayor población, para ver lo de la certificación de esos “Polis”, porque hasta la fecha el 70% de los municipales han aprobado los exámenes de Evaluación, Control y Confianza; y el 95% de los estatales. ¡Ajá!

Golpe de timón marcelista…A querer y no, pero donde se vislumbra una división, es en el equipo de campaña del precandidato presidencial de Morena, Marcelo Ebrad Casaubón, por de a cómo de la nada y de la noche a la mañana, el padrecista Jesús Villalobos García relevara en la coordinación estatal al diputado, Alfredo Porras Domínguez, de ahí que los aseguenes no se hicieran esperar. ¡Qué tal!

Eso luego de que ayer en su comparecencia ante el colectivo de periodistas de la Mesa Cancún, lo que es Porras Domínguez confirmara ese pase de estafeta a Villalobos García, para despedirse y anunciar que incluso se regresará a su natal Ensenada, a donde lo comisionaron a su distrito federal, ya que a pesar de que se sabía de esa designación, pero lo que se ignoraba era hasta que punto era su influencia. ¿Cómo ven?

No obstante y a como lo planteó Porras, es evidente que lo están “mandando a la porra” para imponer al “Chuy” Villalobos, cuando ni izquierdista ni mucho menos morenista es, en lo que es un nombramiento que se da, después de que saliera a flote que el primero tuviera un acercamiento con el ex gobernador panista, Guillermo Padrés, por lo que así está ese reacomodo de fichas marcelistas, que sí que deja mucho que desear.

Si se parte de que con todo y que Alfredo quisiera “componerla en el aire”, en aras de justificar la llegada de Jesús a esa posición, y quien fuera ex Secretario del Ayuntamiento en el trienio del ex alcalde, Alejandro López Caballero, pero simple y sencillamente no cuadra ese evidente “golpe de timón”, después de que hasta ahora tienen a Ebrad con 11 puntos de ventaja sobre la otra corcholata, como es Claudia Sheinbaum.

A lo que se le agrega el que están haciedo ese “cambio de pichada” a una mes y cacho de que tenga lugar la definicón “del bueno”, o del que será el candidato morenista a la Presidencia de la República, lo que sería mediante encuestas, con lo que se rompe con la lógica más elemental que hay, y que dice que cuando algo esta funcionando, o dando resultados, no hay que hacerle cambios y modificaciones. ¡Eso dice el librito!

Además de que lo que también refleja que las cosas no andan bien entre los promotores de Marcelo, es que Villalobos no aceptara la invitación que le hiciera Porras para presentarlo ante Los Cancunes, porque sin mediar la más mínima disculpa por esa atención que se le concediera, optó por viajar a Obregón para presidir una rueda de prensa que aseguran que inventó, por lo que así “empezó con el pie izquierdo”. ¡Palos!

Exhiben al SNTE de la 54…Al que dan cuenta que le queda aquello de que ¡mal empieza la semana para el que ahorcan en lunes!, es al cabecilla de la Sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Jesús Javier Ceballos Corral, por la manifestación que ayer le hicieran los maestros jubilados, porque a partir de agosto les aplicarán el Impuesto Sobre la Renta (ISR) en sus pensiones. ¡Órale!

Razón por la cual es que desde las primeras horas del día un grupo de los pensionados realizaron un plantón de protesta frente a las oficinas centrales de esa organización magisterial, ubicadas en la Plaza Hidalgo, entre las calles Yáñez y Garmendia, en el Centro de la Ciudad del Sol, para demandar la atención de Ceballos Corral, pero éste nomás no les dio la cara, contrario a cuando andaba en campaña en busca de la dirigencia.

Y es que por encima de que los profesores no será la excepción, con relación a esa descontada que ya le hacen a los pensionados de las diferentes instituciones, aun y cuando lo consideran injusto, porque a su juicio ya cotizaron ese gravámen cuando estaban activos, si bien es algo que tiene que ver directamente con el SAT, la cuestión es que Jesús Javier no se ha dignado a atenderlos, para cuando menos ofrecerles una explicación.

Porque de acuerdo a lo ventilado por los inconformes, según esto ya han buscado en infinidad de ocasiones a Ceballos, pero nomás no lo han hallado, porque manejan que siempre manda a decir que no está, y es por lo que hacen saber que hasta hoy no habían podido tener una respuesta, o una reunión con él, respecto a ese tema que “los trae de cabeza”, porque una vez que les carguen el ISR recibirán menos pensión. ¡Mínimo!

No en balde es por lo que adviertan que de no obtener un ofrecimiento positivo por parte del tachado de “sacatón” de Jesús Javier, promoverán un apoyo por la vía jurídica, por lo que así está la exhibida que le están “pegando”, y todo por “no agarrar el toro por los cuernos” y clarificarles ese de$contón que están por hacerles los “Profes”, de lo que se deduce que así “lo mareó el poder” ya, y para prueba está el que ahora se esconde.

Falla táctica de búsqueda…Ahora sí que a como la pongan, pero la que dejó mucho que desear, es la búsqueda que hicieran del ex titular del Consejo Estatal Electoral (CEE), Adalberto Monarque, quien el lunes 3 del presente mes de julio se perdiera, luego de salir de un restaurante de Villa de Seris, para el pasado domingo ser hallado muerto en la Playa El Sahuímaro, en La Costa de Hermosillo. ¡Tómala!

Si se toma en cuenta que tuvo que pasar una semana para que localizaran los restos de Monarque Curiel, y no por obra y gracia de los sabuesos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), o de la Secretaría de Seguridad, sino por el reporte de un ciudadano, quien al arribar a dicho balneario a pescar detectó un auto que coincidía con las características del utilizado por el adulto mayor de 80 años de edad extraviado. ¡Ñácas!

Pues en ese sitio sobre el que “se dio el pitazo” encontraron un vehículo de la marca Volkswagen, Línea Passat, de color gris, con placas de Sonora, cuya unidad se hallaba atascada en la arena y el barro, mostrando el terreno señales de que el conductor aplicó la reversa tratando de salir, lo cual no logró; a lo que se le sumó el que en esa área se dificulta la conexión de las señales de las comunicaciones electrónicas convencionales.

Así que después de un rastreo en ese lugar, localizaron las pertenencias de Adalberto, como identificaciones y varios artículos de valor, entre ellos su teléfono celular y cartera; y a 30 metros al Norponiente del automóvil estaba el fallecido, mismo que no presentaba signos de violencia, por lo que intuyen que se desorientó y terminó en esa zona donde murió de un golpe de calor, y es que sufría de lapsos de pérdida de memoria.

Sin embargo el mello del asunto, en torno a esa comentada y lamentable muerte, es que simplemente no se vio que exista una estrategia para actuar con celeridad en esa clase de casos, al suponerse que en la Capital hermosillense hay un sistema de cámaras de vigilancia, con las que mínimo debieron tratar de ubicar la ruta que siguió Monarque hasta perderse, ¡pero que va!, porque la cruda realidad es que no dieron con él. ¡Ups!

