Sin medias tintas

Un fiasco banco de la 4T

“Da pena ajena” la SEC

Ponen a prueba hospital

¡Fomenta unión Alcalde!

Por Martín Romo (El Verdugo)

Un fiasco banco de la 4T…Y los que se sigue demostrando que son un fracaso total, son los bancos de Bienestar del Gobierno Federal, que de eso nomás tienen el nombre, por las largas filas que siguen provocando entre los usuarios, y eso que nomás tienen como principales clientes a los adultos mayores y las personas con discapacidad, a las que les pagan bimestralmente, pero ni para eso cuentan con capacidad. ¡Zaz!

En lo que es una deficiencia que se hace más notoria en Sonora, por los calorones de más de 40 grados centígrados que se registran todos los días en la presente época de verano, y que es lo que propicia que se ponga en riesgo a los ancianos de sufrir un golpe de calor, por las horas que los hacen permanecer ante el “rayazo” del sol, para poder cobrar esa ayuda que les otorgan, pero en unas condiciones inhumanas. ¡Palos!

Y es que en realidad son simulacros de instituciones bancarias de la 4T que sólo fueron creadas para hacer esos pagos, como lo exhibe el que a duras penas operan en edificios rentados, despintados y en muy malas condiciones, como la sucursal Centro de Hermosillo, que se ubica en calle Serdán, entre Juárez y Manuel González, en la que sólo caben unos cuantos en el interior, de ahí que tenga que esperar en la banqueta.

Pero por si eso fuera poco cuentan con personal que no tienen el perfil para esa chamba, porque todo parecen menos empleados bancarios, por lo que más bien son de los llamados servidores de la Nación, de ahí que no resuelvan nada; aunado a que nomás hay dos ventanillas por banco, y un par de cajeros automáticos que la mayor parte del tiempo están descompuestos, y es por eso de las extensas “colas” que se forman. ¡Vóitelas!

De ahí que sea una incompetencia que hace crisis cada dos meses, que es cuando tienen lugar esas pagaderas, y sin que siquiera los coordinadores bancarios se dignen a recordarles a los beneficiarios de esos programas que también pueden retirar esos recursos en cualquier otro banco privado, pero con una comisión que puede llegar a un máximo de $50 pesos, que no es nada con lo que podría costarles una deshidratada y demás.

Sin embargo y ante el clamor que nuevamente surgiera por esa negligente situación, es por lo que enviaran un comunicado en el que hacen esa aclaración, del como les puede “salir más barato”, incluso retirando esos fondos en un supermercado, pero con la condición de comprar algo para que les entreguen hasta $2 mil pesos, pero hasta ahora en su mayoría han preferido hacer esos filones para obtenerlo completo. ¡De ese pelo!

Y pensar que el “Prejidente”, Manuel López Obrador, recién salió a decir que el Banco de Bienestar ya estaba mejor que el Banco Azteca, cuando no hay punto de comparación; a lo que le agregó que las quejas por los filones según él eran mentiras, y que más bien se trataba de “una campaña” porque les quitó esas entregas que son de alrededor de $6 mil millones de pesos, cuando la cruda realidad dice otra cosa. ¡Ni más ni menos!

Ante lo que una vez más se comprueba aquello de que no hay “píor” ciego que el que no quiere ver, y más porque a López Obrador le llevan su pensión a su oficina refrigerada de Palacio Nacional, y es por lo que no sufre en carne propia esa calamidad por la que pasan los simples mortales que sudan la gota gorda cada vez que tienen que cobrar, y todo por haber un sistema de liquidación ¡al hay se va!, y sin la menor organización.

“Da pena ajena” la SEC…Ahora sí que por donde quiera que se le vea, pero el que ha seguido dando pena ajena, es el por algo tan llevado y traído titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante, y para prueba está lo que ahora pasara en la Escuela Secundaria General No 7 de Hermosillo, que está de no creerse, y que es por lo que se volviera viral en las redes sociales. ¡Tómala!

Porque resulta y resalta que los estudiantes que conforman la Banda de Guerra de ese plantel secundariano, tuvieron que llegar al grado de utilizar una mesa de plástico de esa que son plegadizas, para llevar a cabo los honores a la bandera, al hacer las veces de tambor con ella, como se aprecia en un video que se difundiera, y al que le pusieran la leyenda de: ¡Cuando no hay presupuesto! ¿Cómo ven?

Razón por la cual es que los comentarios no se hicieran esperar, a raíz de esa grabación, y no precisamente para bien, sino todo lo contrario, por la evidente falta de apoyo por parte de las autoridades educativas, en este caso representadas por Aarón Aurelio, para que mínimamente cuenten con esos instrumentos musicales, y que así no pasen esa clase de humillaciones, por lo que así estuvo el tache para los de la SEC, y no es para menos.

Aunque a la clásica, y ya después por la misma red cibernética, Grageda Bustamante mandó a decir mediante un escueto comunicado, que eso había sucedido por haber sido un recurso de los propios alumnos y administrativos de ese centro educativo, como es el “echar mano” de la mentada mesita, al no contar con las llaves del salón donde se encontraban en resguardo las tamboras, y es por lo que tuvieron que improvisar.

No obstante la impresión que queda, es que Grageda y compañía se sacaron de la manga esa excusa para justificar esa carencia, si se toma en cuenta que nada les cuesta el enviarles lo que les falta para que digan que esa fue la causa, partiendo de que ellos tienen la última palabra para “maquillar” esa deficitaria realidad, por lo que todo hace suponer que así se dio esa manipulación, pero la vergüenza ya nadie se las quita. ¡Ñácas!

Ponen a prueba hospital…Al que vaya que pusieron a prueba, es al Hospital “Ignacio Chávez” del Isssteson, luego de que un par peritos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado (FGJE) llegaron intoxicados por fósforo a ese centro hospitalario, por lo que tuvieron que evacuar el área de Urgencias, después de que los cuerpos de emergencias y Seguridad implementaron un operativo de prevención. ¡Ups!

Ya que de inicio hubo una tal confusión y descoordinación, que la Policía Municipal de Hermosillo emitió un aviso en el que se leía: “Se solicita a la ciudadanía el no transitar en las inmediaciones del Hospital “Ignacio Chávez” las calles alrededor se encuentran cerradas, debido a una fuga de material químico peligroso”, por lo que casi casi así “jugaron al teléfono descompuesto”, por ser una versión que para nada era cierta. ¡Qué tal!

En cambio los que sí se vieron más acertados, en torno a ese acontecimiento, son los del Departamento de Bomberos, al comunicar que: “Recientemente, un grupo de pacientes llegó al hospital con posibles exposiciones químicas al Hospital “Ignacio Chávez”, de Isssteson”. “Descartamos alguna fuga en el mismo hospital, o calle, sin riesgo para las personas que se trasladen por zonas aledañas al nosocomio”. ¡Así el dato!

Más menos así se suscitó ese hecho, a raíz de un análisis que se hiciera en un área confinada y protegida del Laboratorio Central de Servicios Periciales de la FGJE, de un material que aseguraron el pasado 2 de julio en el interior de un domicilio en Navojoa, donde se ubicó a un hombre fallecido, y es que los laboratoristas al manipularlo resultaron afectados al presentar un cuadro de intoxicación por sulfuro de aluminio. ¡Glúp!

Pues al parecer pasaron por alto que el sulfuro de aluminio al tener contacto con la humedad se traduce en un órgano fosforado, lo que generó una reacción que causó una inhalación de parte de los dos expertos que lo analizaban, lo que les causó náuseas y mareos, y por eso los trasladaron a la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Isssteson), pero a todas luces sin los debidos protocolos.

¡Fomenta unión Alcalde!…Quien acaba de dar muestras de que le queda claro que ¡la unión hace la fuerza!, es el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán, como lo pusiera de manifiesto al aceptar la invitación de la Unión de Usuarios de Hermosillo y asistir a la reunión de “Mediación Comunitaria En Tu Zona”, celebrada en la colonia Virreyes, que es un programa promueve esa organización ciudadana. ¡Órale!

Casi por nada es por lo que Astiazarán Gutiérrez destacara que: “La ciudad necesita gobiernos que estén a la altura de su gente y la mejor manera de resolver los retos es trabajando de la mano con la sociedad, porque los gobiernos no pueden solos y en especial con organizaciones de tanta historia y liderazgo que son ejemplo, como la Unión de Usuarios”, por lo que así estuvo el espaldarazo para su dirigente, Ignacio Peinado Luna.

Eso luego de que en el parque del barrio de la Virreyes, “El Toño” Astiazarán reconociera la lucha legítima que por más de 50 años ha llevado a cabo esa Unión, y yendo más allá, como ahora lo están haciendo con esa cruzada denominada “Mediación Comunitaria”, para fortalecer los lazos entre la ciudadanía y las instancias gubernamentales, y hacer las veces de interlocutores y gestores, y que es por lo que tienen miles de afiliados.

Es por lo que el “Presimun” aliancista aprovechara para informar a manera de plática, de las acciones que han puesto en práctica en materia de seguridad, infraestructura y agua, entre otras, junto con la participación ciudadana, mediante la creación de los comités de Creces, para que hoy en día la Capital “ya sea otra cosa”, por hasta ahora haberse cuadruplicado las obras, y así se está en los demás rubros. ¡De ese tamaño!

Y para muestra puso un botón, al señalar que: “Cuando iniciamos la administración nos propusimos tres prioridades: Seguridad, infraestructura y agua, esas prioridades son prácticamente nuestra agenda de todos los días y para darles un ejemplo, en seguridad teníamos en una ciudad de un millón de habitantes 70 patrullas y nos fuimos a 300, 220 de ellas eléctricas”, y es por eso de la buena impresión que dejara entre los presentes.

