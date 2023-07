Sin medias tintas

El elevador y el Caso ABC

Ootro accidente de la CFE

Que exhiben a Secre estatal

Sigue PRI “viento en popa”

Por Martín Romo (El Verdugo)

El elevador y el Caso ABC…Y cuando ya creía haberse visto todo del IMSS, pues no es así, por la tragedia que acaba de ocurrir en el hospital 18 de Playa del Carmen, Quintana Roo, donde una niña murió prensada en un elevador, ya que cuando era trasladada por un camillero al segundo piso, la camilla no entró por completo al ascensor, pero las puertas se cerraron y empezó a subir aplastándola. ¡De ese pelo!

Así estuvo ese trágico hecho que ha sido de lo más comentado, y del que luego luego los del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se deslindaron por voz del director general, Zoé Robledo Aburto, al “lavarse las manos” culpando a la empresa Soluciones Integrales de Transportación Vertical en México, que es la que contrataran para darle mantenimiento a ese aparato, pero evidentemente sin supervisarla. ¡Zaz!

Porque de acuerdo a la versión del delegado del “Inseguro” Social de Quintana Roo, Enrique Leobardo Ureña, un día antes de ese fatídico suceso se le reportó una falla a la citada compañía, por lo que en teoría acudieron a hacer la reparación correspondiente, pero al retirarse no dejaron señales, o barreras que impidieran el uso de dicho “sube y baja”, y tampoco informaron de la condición en que lo dejaban. ¡Palos!

Es ahí donde recae parte de la responsabilidad en Ureña Bogarín y sus operadores, por suponerse que hay un Departamento de Mantenimiento, que es el que se encargaría de revisar la reparada de esas anomalías, precisamente para prevenir una desgracia como la de la pequeña, Aitana Betzabé, quien había ingresado el pasado domingo por síntomas de dengue, pero el martes en la madrugada murió trágicamente de esa forma.

Pero a pesar de ese acontecimiento de alto impacto, lo que es de inició no habían detenido a ningún funcionario del IMSS, más que a un tal Víctor, que era el que la trasladaba, y según esto por no haber cumplido con los protocolos para esos casos, como es el ir detrás de la paciente, porque iba adelante, por lo que también quedó atrapado, aunque más bien dicen que “huele” a un vil “chivo expiatorio”. ¿Será?

Si se toma en cuenta que el ahora empleado investigado por presunto homicidio culposo también es víctima, al estar hospitalizado y narrar que en todo momento intentó salvar a la menor, pero sin lograrlo, después de que a ese averiado y destartalado elevadorcito no le funcionaran los sensores, en lo que ahora ventanean que no era nada nuevo, porque ya presentaba una falladera desde años atrás, y sin que las arreglaran. ¡Pácatelas!

Sin embargo y a pesar de que todo sigue pasando en el IMSS, lo más seguro es que no pase nada, porque si hasta la fecha no han procedido en consecuencia por lo del incendio de la Guardería ABC, que también tenían subrogada en Hermosillo, y en la que murieran 49 niños el 5 de junio del 2009, pues muy seguramente que menos procederán por una muerte más, como es la de esa infante que muriera horrendamente asfixiada.

No obstante, y como muerta la niña hay que tapar el pozo, es por lo que de seguro que ya se abocaron a la revisión de esos sistemas en todos los hospitales, por en su mayoría dejar mucho que desear, al no darles un servicio adecuado, y es por lo que representan un riesgo permanente para los derechohabientes, de ahí que quien debería de “curarse en salud”, es la delegada de Sonora, María de Louurdes Díaz Espinosa. ¿Qué no?

Pues habría que ver si en el Estado hay de esos elevadores de la marca Hitra, de los cuales en el 2016 adquirieron 181, mediante la empresa Construcciones ARYVE S.A, en participación con Abastecimientos y Servicios Industriales del Toro S.A, por la cantidad de $558.6 millones de pesos más IVA; y que desde el 2019 ya están presentando irregularidades, o sea, en apenas tres años, lo que significa que no duraron nada.

Ootro accidente de la CFE…A propósito de accidentes raros, resulta y resalta que ahora hay que cuidarse hasta de los transformadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), luego de que uno de ellos chorreara aceite y le provocara quemaduras de segundo y tercer grado en el 60% de sus piernas a una niña de tres años de nombre Dania, en la colonia Altares, en hechos registrados el pasado 23 de junio. ¡Ups!

En lo que es un siniestro que no había salido a flote, hasta ahora que los familiares están batallando para que la CFE se responsabilice de los gastos médicos, mismos que han están siendo cubiertos por la familia de la afectada, porque les han estado poniendo muchas trabas, al solicitarles varios documentos, como una revaloración de los hechos y el Informe Policial Homologado de la Policía Municipal. ¡De ese vuelo!

Aun y cuando hay constancia de que la tarde de ese día, cuando la chiquilla sufrió esa quemada, al ir en compañía de su tío, de inmediato se le reportó a la Policía hermosillense, por lo que fue trasladada en una patrulla al Hospital Zona 68 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en la colonia Nuevo Hermosillo, pero al sólo ser atendida con vendas y gasitas, la reubicaron a un nosocomio privado. ¡Glúp!

De ahí que una vez pasada la emergencia, y al no tenerse respuesta por parte de la “Comisión”, que para esas situaciones se sabe que cuenta con un aseguranza, es por lo que la madre de la lesionada recurriera a un despacho legal, a fin de que les reparen el daño, y es por lo que el abogado, Dagoberto Rivera Valdez, ya adelantara que existe la posibilidad de demandar a la paraestatal, en caso de que no se haga responsable.

Con todo y que Rivera Valdez precisara que en primera instancia: “Lo que se busca en estos asuntos, más que nada es, tratar de que la empresa responda y le asegure algo a la niña por todo lo que va a tener que cargar por el resto de su vida derivado de estos hechos”, ante lo que reconociera que ya hubo un acercamiento con los directivos, y con una buena disposición, salvo las condiciones que les han impuesto. ¡Ni más ni menos!

Que exhiben a Secre estatal…Al que todo hace indicar que le ha seguido fallando “la mano izquierda”, es al secretario de Gobierno estatal, Adolfo Salazar Razo, por como ahora cualquiera se manifiesta ante el Palacio de Gobierno, como lo acaban de hacer el anterior martes los trabajadores sindicalizados de la Comisión Estatal del Agua (CEA), para exigir el cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo. ¡Vóitelas!

Y es que a decir Martín Rodríguez Botello, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la CEA de Guaymas, según esto emplazaron a huelga al organismo operador por violaciones a sus cláusulas laborales, y para entre otras cosas demandar un alza de sueldo digno, donde se incluya el aplicado a los salarios mínimos, y es por lo que se vinieron desde ese puerto guaymense a la Capital. ¡Qué tal!

Toda vez que es una enésima protesta con la que dan cuenta que a todas luces “agarraron con los dedos detrás de la puerta” a Salazar Razo, por intuirse que él está para evitar esos sobresaltos, o gritos y sombrerazos, y el que no lleguen exigiendo una audiencia con el gobrnador, Alfonso Durazo, porque eso refleja que ya no les dejaron otra salida, al ni siquiera ser escuchados, y es por lo que terminaran rebelándose.

Tan es así que Rodríguez advirtiera que de no haber respuesta favorable por parte de las autoridades estatales, colocarían las banderas rojinegras en la CEA el próximo lunes 17 de julio, para principalmente pedir el cumplimiento del incremento del 20% salarial agregado por la Comisión de Salarios Mínimos en el presente 2023, porque lo que es hasta ahora, simplemente “no lo han visto llegar”, y es por lo que están a la espera.

Casi por nada es que así le están “agitando las aguas” a Adolfo los empleados de la aludida dependencia acuática, que por siempre ha estado por demás engrillada, y que era como para que ya le pusieran más atención, pero nomás no ha sido así, como lo demuestra que estén ante la posibilidad de que en el comienzo de la semana enfrenten una paralización de actividades, con la consabida afectación para los guaymenses.

Sigue PRI “viento en popa”…Quien le ha continuado dando forma a la reconstrucción del PRI Sonora, es Rogelio Díaz Brown, en su calidad de líder mayor, y para quien dude lo anterior es que ahora le diera la bienvenida a nuevos dirigentes de los comités municipales de Santa Ana y Pitiquito, y a los representantes de la Coordinación Regional de Movimiento Territorial, y el presidente de Corriente Crítica.

Es por lo que “El Roger” Díaz Brown destacara que ese resurgimiento debe de venir desde cada localidad, donde alzan la voz y hacen propuestas para integrarlas a las causas de cada lugar, por ser donde tienen un conocimiento de su realidad y los problemas que más les aquejan, y es por lo que los exhortara a recuperar los espacios y luchar por la igualdad de oportunidades, y sacar la casta de priistas con iniciativas realizables.

Por esa razón es que dijera que: “El llamado es a realizar política a favor de los sonorenses, con los principios con los que el Partido surgió, aprendiendo de los errores de la historia, y con el objetivo firme de recuperar la confianza de la militancia y de la sociedad”, de cara a lo que será el proceso electoral del 2024, que ya está a la vuelta de la esquina, con el propósito de volver alcanzar las posiciones perdidas. ¡Ese es el plan!

Con esa misión es que Rogelio Manuel les tomara protesta a Yomira Alejandra Pino Valdez y Francisco Javier Daniel Echeverría, en la presidencia y Secretaría General de Santa Ana, respectivamente; y a Miriam López Badillo como Coordinadora Distrital del Movimiento Territorial; en tanto que quien también dijo ¡Sí protesto!, es Benito Moreno Martínez, en la Corriente Crítica de esa localidad del Norte de la Entidad.

Igual en Pitiquito hizo lo mismo con Carlos Méndez Durán y Dulce Salas Trujillo, como Presidente y Secretaria General del Comité Municipal de esa comunidad, con lo que Rogelio ya va “viento en popa”, con la estrategia de revitalización que ha estado llevando a cabo en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), después de que los que se fueron y cambiaron de bando lo habían dejado tirado y en el abandono. ¡Tómala!

Correo electrónico: [email protected]

