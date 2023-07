Sin medias tintas

Ahora falla elevador de Issste

“Como si nada” el del IMSS

¡Se amparan contra casetas!

“Dan Palo” a la “Ley Ingrid”

Por Martín Romo (El Verdugo)

Ahora falla elevador de Issste…Y para que vean que donde quiera se cuecen habas, en cuanto a fallas en los elevadores, como pasara el pasado martes en Playa del Carmen, Quintana Roo, donde una menor de 6 años murió prensada por uno de ellos en una clínica del IMSS, resulta y resalta que en el hospital del Issste de Hermosillo, desde el pasado 4 de julio no funciona con el que cuentan, alterando la operatividad médica.

Pues así está el riesgo que también enfrentan en el centro hospitalario “Fernando Ocaranza” de esa deficitaria institución de salud federal, pero sin que el subdelegado médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Sergio Millán, se haya dignado a advertirle a los afiliados, a pesar de que han puesto en peligro su recuperación por la paralización de ese ascensor. ¡De ese pelo!

Y de cuya deficiencia que está de no creerse, se supo por la denuncia que hicieran los propios empleados de ese viejo nosocomio, derivado de la tragedia ocurrida en Quintana Roo, donde la niña Aitana Betzabé Rodríguez tuvo una trágica muerte, ya que al momento en que la ingresaban en una camilla al elevador, éste se cerró antes de que entrara por completo, por lo que empezó a subir aplastándola y asfixiándola. ¡Ouch!

De lo que se deduce que el fantasmal de Millán Ceceña, para nada es de los que “se cura en salud”, por como a minimizado esa descompostura que le ha generando un problemón a toda la comunidad hospitalaria, pero principalmente a los pacientes y sus familiares, que muchas veces han tenido que cargarlos “apapuchi”, como se dice coloquialmente, para poder transportarlos a la planta alta, o viceversa. ¡Increíble, pero cierto!

Aunque más bien desde hace unos diez días han estado a “puros bomberazos”, ya que han tenido que llamar a los elementos del Departamento de Bomberos para que los apoyen a la hora de trasladar por las escaleras a los enfermos, y hasta los fallecidos, eso cuando los practicantes de paramédico de la UTH no pueden con el peso de alguno, por ser a los que preferentemente han utilizado para hacer ese trabajo pesado. ¡A ese grado!

Porque los camilleros no quieren bajarlos cargando, por el “broncón” que significa, porque si se les llega a caer un convaleciente será su responsabilidad, ante lo que se escudan en que el protocolo no les permite hacer eso, y la verdad que hacen bien, para que después no los vayan a encarcelar su alguien muere por esa causa, como lo hicieran con el camillero de Playa del Carmen, por siempre “el hilo cortarse por lo más delgado”.

Si se parte de que quien debería de estar más apurado por solucionar esa irregularidad ni la cara ha dado, como es el caso del tachado de indolente subdesligado de Sergio, al sólo haberse limitado a enviar un escueto comunicado por medio del área de “Incomunicación Antisocial”, para dar a conocer que ya se solicitó el reemplazo de la tarjeta de control digital para reparar ese desperfecto, y eso porque los “sacaron a flote”.

Tan es así que manejan que esa avería podría quedar arreglada en unos diez días más, lo que estaría por verse; además de que aseguran que ya iniciaron el proceso para sustituir ese medio de movilidad vertical, lo que suena a “una mera jalada”, o una salida fácil para bajarle a la presión que hay por esa anomalía, por ser sistemas que no cuestan cinco pesos, sino millones, y que no aprueban de la noche a la mañana. ¡Ñácas!

Ante lo que se intuye que el burocrático de Millán y sus malas compañías han corrido con suerte, de que hasta hoy no se les haya muerto nadie en ese sube y baja, al quedar atorado y “apachurrado”, al aflorar que es un modelo que ya está muy descontinuado y obsoleto; aunado a que filtran que igual han enfrentado la falta de aire acondicionado, y hasta de agua potable, por lo que a ese extremo han tocado fondo. ¡Así el desastre!

“Como si nada” el del IMSS…Ahora sí que como si nada hubiera pasado, el que ayer vino al Estado para reunirse con los padres de familia de la Guardería ABC, es el hoy en día tan llevado y traído director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, por la tragedia ocurrida en un hospital de Quintana Roo, donde un elevador aplastó a una niña. ¡A ese punto la frialdad!

De ahí que no se sabe si con la conciencia tranquila, pero Robledo Aburto por fin se vio las caras con los afectados por el incendio de esa estancia infantil de Hermosillo, que tuviera lugar el 5 de junio del 2009, donde 49 infantes perdieron la vida, y es que a poco más de 14 años todavía continúan “batallando” para que les garanticen una atención médica de a deveras, y no solamente de palabra como hasta ahora. ¡Vóitelas!

En lo que son unos encuentros, que todo apuntaba a que terminaran en “encontronazos”, los cuales se llevarían a cabo en el Salón Gobernadores del Palacio de Gobierno, de las 10:00 de la mañana, hasta las 06:00 de la tarde, primero con los papás de las víctimas; luego con los que sufrieron lesiones por quemaduras; después con los que tienen afecciones respiratorias; y la última con quienes enfrentan secuelas diversas.

Luego entonces todo apuntaba a que el cuestionado de Zoé Alejandro se pasara todo el día en esos “tira tira”, con la intención de darle seguimiento y continuidad a los compromisos que se han hecho, y no es para menos, porque muchos de ellos no se han cumplido, y por el contrario se ha retrocedido, y que es lo que una y otra vez le han recriminado, porque ni tan solo los había recibido, de ahí que fuera la primera vez. ¡Cómo ven!

Como lo prueba el que Gabriel Alvarado Serrano, que es el abogado y representantes legal del grupo Manos Unidas por Nuestros Niños, apuntillara que los integrantes de ese colectivo, que actualmente agrupa unas 96 familias de los cuatro grupos citados, no asistirían a esos cónclaves debido a que el gobierno federal sigue sin atender la solicitud de tener una reunión exclusiva con Robledo, porque simplemente los han ignorado.

Aun así habrá que estar atentos a las nuevas conclusiones que pudieran surgir, o en su defecto a los enésimos reclamos, que cabe aclarar que es de lo que más ha habido, por las fallidas atenciones que han recibido.

¡Se amparan contra casetas!…Con la novedad de que los recurrieron al trámite de un amparo, son los el grupo ciudadano que en días pasados tomaron las casetas de cobro, o de robo, de Obregón, Estación Don y Hermosillo, de la cerretera de Cuatro Carriles, por lo que una vez que se lo otorguen se instalarán de manera permanente hasta que se cumpla la ley de que haya libre tránsito, o sin el pago de cuota$. ¡Tómala!

Esa es la revelación que hiciera con todas sus letras la vocera de ese movimiento, Alba Luz Borbón, al adelantar que: “Ya se metió un juicio de amparo, estamos esperando que nos resuelva el Juez, y en cuanto nos resuelva, nosotros volvemos a la caseta con un amparo y la concesión en la mano, diciéndole al Gobernador que la de La jaula se venció en el 2017, y la de Fundición vencerá en septiembre de este año”. ¡Así el dato!

De esa manera es que ahora se están reorganizando por la vía legal, para regresar al sitio y no ser retiradas de nueva cuenta, al presentar una solicitud de amparitis de la que están esperando respuesta, debido a que recientemente se retiraron de la toma que mantenían, a fin de cuidar su integridad, ya que les mandaron a las fuerzas del Ejército y la Guardia Nacional que se comportaron de forma violenta. ¡Ni más ni menos!

Al Alba Luz ventilar algo que pocos saben, como es que: “Esa carretera ya se concesionó por dos ocasiones, no puede haber una tercera legalmente, puede hacerse una tercera por encima de la ley, pero no debemos permitirlo, esa carretera ya está pagada, no tenemos otra de libre acceso, esa debe ser regresada al patrimonio de la Nación, debe de ser para beneficio de los sonorenses, se deben eliminar las casetas”. ¡De ese tamaño!

No obstante sostiene que hasta ahora los gobiernos han hecho caso omiso a lo que estipula el marco jurídico, y es por lo que recalcara la necesidad de no sólo alzar la voz, sino de tomar acciones de presión, como esa de volver a dar el paso libre, o sin que tengan que hacer el pago mínimo de $100 pesos por auto, después de que por más de 20 años han e$quilmado a los sonorenses de esa forma, al no exentarlos de esa cuota. ¡Ajá!

“Dan Palo” a la “Ley Ingrid”…Vaya que la que después de tanto escándalo casi quedó en nada, es la llamada “Ley Ingrid”, que fuera publicada el 6 de junio del 2022 en el Boletín Oficial de Sonora, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el artículo 167 Quater del Código Penal del Estado, a raíz de las inconformidades por parte de colectivos de búsqueda de personas y de periodistas. ¡Zaz!

Al ser una legislación que entrara en vigor hace poco más de un año, misma que establecía sanciones para quienes por cualquier medio filtraran, distribuyeran o compartieran imágenes amarillistas e indolentes de personas fallecidas, es decir, la difusión de videos y fotos de cadáveres, según esto bajo un fundamento legislativo para proteger los derechos de las víctimas y combatir la violencia de género mediática. ¿Será?

Con todo y eso esas adiciones fueron catalogadas como una “Ley Mordaza”, con la finalidad de esconder la realidad, y es por lo que interpusieran recursos de inconformidad ante la SCJN, por considerar que se corría el riesgo de que se criminalizara a los comunicadores en el ejercicio de su trabajo, así como a quienes están abocados a buscar a sus familiares desaparecidos, y es a los que les están dando la razón. ¡Así “el palo” legal!

En esos términos es que el máximo órgano de justicia de la Nación resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 95/2022, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cuyo ministro ponente fue Juan González Alcántara y Juan Salamanca Vázquez, secretario, para que quedara sin efecto ese precepto, con efectos retroactivos al 7 de junio del 2022, que es cuando ese artículo impugnado entró en efecto. ¡Mínimo!

Más menos así está esa frustrada iniciativa que hacía referencia a la “Ley Ingrid”, la cual surge por ventilarse virtualmente y en medios de comunicación, las imágenes del cuerpo mutilado de una mujer a manos de su pareja, en lo que es un feminicidio perpetrado en la Ciudad de México el 9 de febrero del 2020, y cuya divulgación masiva indignó a la sociedad y exigió que pararan las filtraciones del expediente de la Fiscalía.

