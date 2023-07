Sin medias tintas

Ya se camuflajea el “Narco”

¡Que protegen a pirómanos!

Autobúses trafican “pollos”

“Le caen” a bares “piratas”

Por Martín Romo (El Verdugo)

Se camuflajea el “Narco”…Y para que vean a que grado el “Narco” ya ha invadido a Obregón, que hasta afloró que algunos de sus integrantes ya se están disfrazando de “limpiavidrios” para realizar labores de “halconeo”, o de vigilancia en las calles, para los grupos delincuenciales a los que pertenecen, como lo reconociera el propio director de la Policía Municipal cajemense, Claudio Cruz Hernández. ¡De ese pelo!

Por lo qué ante ese camuflajeo, que sí que está de no creerse, ahora sí que puede decirse que ¡limpiavidrios vemos, “halcones” no sabemos!, por como se ha detectado que se hacen pasar por esos personajes que se la llevan en los principales cruceros en los que hay semáforos, pero sin que hasta ahora se haya detenido y juzgado a nadie por esas acciones, a pesar de que están consideradas como un delito. ¡Pácatelas!

Pero con todo y eso lo que es Cruz Hernández aceptó y “apechugó” que a esas personas, que en su mayoría son jóvenes, generalmente se les arresta por alterar el orden con riñas, o vandalismo, pero que sólo se les turna al Juzgado Cívico, por ser lo único que puede hacerse para frenar esa invasión que llevan a cabo de las vialidades en los sectores más céntricos, y es de lo que se valen los que hacen las veces de “halcón”. ¡Zaz!

De ahí que sea una prueba más de como el crimen organizado ya está presente en todos lados en esa municipalidad cajemense, al tener “orejas” y “ojos” en los lugares menos pensados para estar “checando el dato”, como en esta ocasión lo confirmara el mismísimo Claudio, referente a que de esa manera están vigilando, e igualmente para monitorear los movimientos de los grupos contrarios. ¡Así el dato!

Así que cuando de aquí pa´l real vea a uno de los que limpian vidrios con un perfil que no es normal, o como los que tradicionalmente se conocen, vale más no lo mire feo, y si es posible mejor ni deje que se le acerque a su auto, porque capaz y sea uno de esos que nomás anda “echado la zorra”, o “mucho ojo”, para reportarlo con quienes en realidad “trabajan”, por lo que así está ese nuevo riesgo que enfrentan los obregonenses.

Y para quien dude lo anterior, con respecto a esas infiltraciones, ahí tienen la sonada desaparición de tres agentes que estaban al mando de Cruz, como son los hermanos Marco Antonio, José de Jesús y Carlos López Félix, quienes el pasado 30 de junio fueron “levantados” en Pueblo Yaqui mientras estaban en una fiesta, y una semana después fueron encontrados asesinados, dizque por pertenecer a un cartel del narcotráfico.

¡Que protegen a pirómanos!…El que se ha seguido quedando corto, es el director del Instituto Municipal de Ecología (IME), Francisco Gil Barraza, al ventilar el saldo de las multas que han aplicado por la quema de basura doméstica y maleza en predios de Hermosillo, las cuales ya contabilizaban 113, y es que con respecto a los pirómanos que han detenido infraganti ya nadie a informado nada. ¡Así la solapada!

Si se toma en cuenta que Gil Barraza solamente se limita a reseñar que han sido 98 sanciones por la quemada del basurerío que se genera en los hogares, y las otras 15 por zacatales secos acumulados; haciendo hincapié que en dos casos se cometió reincidencia por esas quemazones de ramas “muertas” en terrenos, y es por lo que procedieron a clausurar esas propiedades, por continuar con esas incineradas. ¡Tómala!

No en balde es por lo que remarcara que: “Lo que nosotros pedimos es que cuando limpien predios o casas no los quemen, porque ya es una emisión a la atmósfera y también se aplica sanción de $18 mil pesos en adelante por contaminación a la atmósfera”, por ser lumbreras que se provocan en todos los sectores de la Ciudad del Sol, y es por eso de ese exhorto que están lanzando, para que ya no incurran en ese tipo de llamaradas.

A la par de que el funcionario igual apuntara que: “También se están detectando a personas que ingresan a basureros clandestinos, para decirles que no pueden ingresar ahí para dejar material peligroso o propicio a incendios”, en lo que es un trabajo constante que hasta cierto punto es de reconocerse, pero en contraparte simplemente no ha mencionado ni media palabra, tocante a las incendiadas que ha habido de los cerros.

Ante lo que no descartan que en cualquier momento vuelva aflorar otra quemas de esas que se ven a distancia, por como les prenden fuego a las montañas que están en los contornos de la “Capirucha” hermosillense, pero sin que hasta hoy hayan “dado color”, con relación a los procesos que se supone que se les siguieron a los que atraparon, incluso con un lanza llamas, lo que viene a confirmar que a ese nivel ha estado el encubrimiento.

Aun y cuando con referencia a esos procedimientos legales el que ha quedado a deber es el Fiscal estatal, Gustavo Salas Chávez, por ser hora de que no han reportada nada que se parezca a una resolución la respecto.

Autobúses trafican “pollos”…Aunque se habían tardado, pero la Fiscalía General de la República (FGR) ya vinculó a proceso a cuatro operadores de la línea de transporte Elite, dos de ellos originarios de Sonora, y otro par provenientes de Sinaloa, por el delito de tráfico de personas, después de ser detenidos en el tramo carretero Sonoyta-San Luis R. C., como lo revelara el delegado estatal, Francisco Sergio Méndez.

Al investigarse y comprobarse que operaban un autobús en el que se detectó el traslado de migrantes, en su mayoría africanos, que llegaron a la Ciudad de México de manera ilegal, y que buscaban ingresar a los Estados Unidos, porque se dedicaban al reclutamiento y alojamiento de indocumentados desde el centro de la República Mexicana para llevarlos a la frontera, por lo que así estaba la traficada. ¡De ese tamaño!!

Ya que en base a lo ventilado por Sergio Méndez: “Son choferes, pero el vehículo traía 38 personas, la gran mayoría africanos, ya se corroboró la documentación que exhibieron para acreditar su legal estancia en el País, y fue una documentación apócrifa; son traficantes de personas, entonces el indocumentado hace sus tratos con las personas que los van a trasladar”, por lo que así está el pollerísmo sobre ruedas. ¡Mínimo!

Y si se parte de que el representante de la FGR destapó que por esa misma acción delictiva hay abiertas otras carpetas de investigación contra más chafiretes de otras compañías de autobuses, eso deja en claro que ya hay toda una red, o mafia en ese ámbito transporteril, como está quedando al descubierto, lo que deja entrever que no se conformaron con transportarlos, sino que también los contactaron con los “pollero$”. ¡Vóitelas!

Por ser algo que ya se había sospechado, después de que se hiciera público el secuestro de un grupo de colombianos, y después de otras nacionalidades, a los que llevaban en esos mismos camiones, hasta “ponérselos” a los que trafican con humanos, obvio que con su respectiva “tajada”, además del pasaje que les cobraban, por lo que así estaba ese negocio que hacían los hoy arrestados, y que son a punta del iceberg.

“Le caen” a bares “piratas”…La que está de más el señalar que ya era hora que actuara, es la encargada de la Dirección de Alcoholes del Estado, Christina Caballero de la Rosa, en lo relacionado con los bares clandestinos que se sabe que hay, al salir a relucir que por fin acaban de clausurar tres, después de que ya era un secreto a voces la forma en que operan varios de ellos. ¡De ese vuelo!

Para el caso dan cuenta que los inspectores de Alcoholes, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, “le cayeron” a los que operaban en horas de la madrugada, después de que en todas partes cierran los congales, como uno que funcionaba en un domicilio de colonia Bugambilias; y otro llamado Rococó que está en bulevar Luis Donaldo Colosio y calle José María Yáñez, en la colonia Centro. ¡Ni más ni menos!

Aunque el más mal afamado de los clausurados es el denominado La Casona del Borrego, que tiene su operatividad en Zoila Reyna de Palafox y Niños Héroes, también en el sector céntrico, y que dicen que es el que más se parece a lo que era el centro de perdición que regenteaba el ya fallecido de Emilio del Razo, sobre la avenida No Reelección, cerca de la capilla del Carmen, por ahí venderse de todoooodo. ¡Así el exceso!

Y sí bien Caballero de la Rosa resaltó que existe un firme compromiso de combatir esos negociazos redondos que violan la legalidad, por estar en la clandestinidad, la mera verdad es que si existen es por la protección que les brindan las corporaciones policíacas, por todo mundo saber donde están, pero nomás no los tocan, porque muy seguramente que así ha de estar las “mochada”, ya que eso es los menos que se dice. ¿Qué no?

Tan es así que filtran que una evidencia de ello, es que “El Borrego” del barrio de la 5 de Mayo ya se había convertido en el nuevo Emilio del Razo, por lo que habrá que ver cuánto dura cerrado, y es que para empezar y acabar pronto, lo que resulta inconcebible es que estén abiertos fuera del horario estipulado, pero ni así “les van a la mano”, hasta hora en que finalmente “los atoraron”, tal vez para “taparle el ojo al macho”. ¿Será?

Correo electrónico: [email protected]

