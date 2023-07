Sin medias tintas

Callan ante niño ahogado

Que se la reviran al Issste

Sigue espera de camiones

Hay lámparas inteligentes

Por Martín Romo (El Verdugo)

Callan ante niño ahogado…Y para que vean “la importancia” que le dieron los dueños del hotel San Ángel a la tragedia ocurrida el pasado viernes, cuando un niño de 5 años de edad murió ahogado en la alberca con la que cuentan, es que a pesar de la gravedad del hecho no emitieran una versión al respecto, al excusarse en que no estaba el Gerente, y según esto es hasta hoy lunes cuando harán público un posicionamiento. ¡Ajá!

En lo que más bien “huele” a que es una estrategia para ganar tiempo y ver de qué manera se desafanan de ese trágfico problema, porque aunque la principal responsabilidad es de los familiares del menor fallecido, por a todas luces haberlo descuidado, pero eso no los exime de tener una corresponsabilidad, si se parte de que los hoteles deben garantizar un mínimo de seguridad en sus instalaciones para evitar esos accidentes. ¡Zaz!

Al no explicarse de otra forma el que en un primer momento hayan guardado silencio, después de ese fatídico suceso de alto impacto que a todo mundo consternara, y no es para menos, luego de que el infante que llegara compañado de su familia procedente de Tijuana, para pasar las vacaciones en Hemosillo, pero que mientras desayunaban se les escabulló para ir al área de las albercas, sin que nadie se percatara de su ausencia. ¡Glúp!

De ahí que para cuando los empleados de esa hostería se dieron cuenta, el pequeño ya había pasado entre 7 y 10 minutos debajo del agua, y aunque los elementos del Departamento de Bomberos que fueron llamados lograron “revivirlo” momentáneamente para trasladarlo a la Clínica 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), finalmente el tiempo que pasó sumergido fue determinante para que perdiera la vida. ¡Ups!

Sin embargo lo que son los operadores del consorcio hotelero del San Ángel, hasta ayer solamente se habían limitado a cerrar la piscina al público, ya que en el lugar donde se suscitó ese percance fatal mandaron a colocar un letrero en el que se leía la leyenda: “Una disculpa, alberca fuera de servicio, ¡Gracias!”; muy seguramente que para que la Fiscalía General de Justicia del Estado indague y deslinde responsabilidades.

Por ser más que evidente que es un acontecimiento mortífero en el que hubo negligencias, por ser un chiquillo que no estaba apto para cuidarse solo; pero además porque estaba un entorno en el que no había las más mínimas medidas preventivas en donde están las piscinas, y es por lo que tuviera acceso a ellas sin que nadie se lo impidiera, de ahí la necesidad de que mínimamente deberían de contar con un barandal perimetral.

Así que aunque se escuche cruel, pero habrá que ver si luego de lo acontecido hacen valedero aquello de que ¡muerto el niño, a tapar el pozo!, o en este caso las zonas albercadas de esas empresas hoteleras, por generalmente mantenerlas desprotegidas, y ya no se diga con un salvavidas, sino cuando menos con una “dona inflable” para lanzarla al agua en caso de una emergencia, al no haber restricción alguna. ¡Tómala!

Luego entonces así está el ¡S.O.S! para los de “Desprotección” Civil Estatal, de la que es encargado de despacho, Armando Castañeda, para que revisen las condiciones en que operan esos “bañaderos” que son de los atractivos con que cuentan, y más en la presente época de verano, por como los promocionan entre la misma gente de la ciudad, por ser obvio que deben cumplir con una normatividad para que sean seguros.

Es por eso de la expectativa que hay, para conocer la resolución que se emita sobre esa fatalidad por parte de la Fiscalía estatal, derivado del posible incumplimiento de una regulación operativa, pero cualquiera que sea ésta, “la quemada” ya nadie se la quita a los del San Ángel, y no es para menos. ¡De ese pelo!

Que se la reviran al Issste…Como era de esperarse, a los que ya les reviraron que se están pasando de facultosos, es a los subdelegados Médico y Admnistrativo del Issste, Sergio Millán y Juan Ramírez, por estar disponiendo de los Bomberos para resolver sus problemas internos, al estarlos contemplando para que les suban y bajen a los pacientes por las escaleras, al estar averiado el elevador. ¡De ese vuelo!

Aun y cuando no se trata de una emergencia, sino de un deficiencia que ellos deberían de resolver, como es la de que no les funcione el ascensor desde principios de mes, y es que con toda la conchudez del mundo el pasado miércoles emitieron un comunicado, en el que manejaran tres puntos para enfrentar esa problemática, entre los que incluyen el hacer uso de los “tragahumos” como si fueran de su propiedad. ¡Pácatelas!

Casi por nada es por lo que el dirigente del Sindicato de Bomberos de Hermosillo, Jesús Fierros, ya aclarara que no tienen ningún convenio con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado (Issste) para prestarle el servicio de traslado de los enfermos en el Hospital “Fernando Ocaranza”, por ser algo que no está dentro de sus funciones, por lo que promoverán que el Ayuntamiento haga la debida precisión. ¡Vóitelas!

Lo anterior al Fierros Romo apuntillar que: “El problema fue que lo vieron como algo habitual que los Bomberos van estar ahí, esto representa que nosotros tengamos el compromiso de tener que dejar alguna emergencia por estar brindado el apoyo”, y es que lo que son los empleados hospitalarios no quieren hacerlo para no correr riesgos y sufrir un daño físico, y es por lo que les están cargando algo que no les corresponde.

Y lo “píor” del caso es que los tachados de “comodinos” de Millán Ceceña y Ramírez Espinoza ni siquiera se han dignado a solicitar ese respaldo por escrito, sino que únicamente le han dado la instrucción al personal para que le llamen a los bomberitos cada vez que se ofrezca, lo cual ha sido más seguido, como si fueran de su uso exclusivo, cuando deberían de contratar a alguien para que les haga esa chamba. ¿Qué no?

Eso en lo que les reparan ese sube y baja, que si bien les va se habla que quedará para fin de mes. ¿Será?

Sigue espera de camiones…Dan cuenta que las que ya se están volviendo una mala normalidad, ante la nulidad que ha sido el Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado (Imtes), donde ahora vejeta Carlos Sosa Castañeda, son las largas esperas de los camiones urbanos que tienen que hacer los sufridos y acalorados usuarios, porque nomás no han mejorado, sino que por el contrario han empeorado. ¡Palos!

No en balde es que el presidente de la organización civil denominada Vigilantes del Transporte, Alfonso López Villa, señalara con dedo de fuego que es una situación muy grave que los pasajeros estén normalizando ese problema que debería ser resuelto por las “autoridades” transporteriles, al calcular que hoy en día en promedio una persona puede llegar a esperar entre 30 y 40 minutos para abordar un rultero. ¡Así el dato!

Al ventilar que: “Los reportes disminuyeron porque simple y sencillamente ya no hay ninguna solución, inclusive las respuestas que da el Instituto no son muy del agrado de los usuarios, entonces por eso ya no se reportan los largos tiempos de espera, pero sigue habiendo un problema, ya cuando hacemos las encuestas de persona a persona nos dicen los problemas, pero ya no se toman la molestia de hacer un reporte”. ¡Ñácas!

Para el caso es por lo que López Villa ventaneara que así ha estado el fracaso hasta ahora de Sosa Castañeda, o desde que llegara a ese “hue$o” en sustitución de Lirio del Castillo Salazar, por no verse una mejoría en ese ámbito, derivado de que en contraste “han ido para atrás como el cangrejo”, por llevársela a puros planes y promesas, pero sin “aterrizar” nada, por en la actualidad ninguno haberlo hecho realidad. ¡Qué tal!

Y si a eso se le suma el que también son motivo de esas retrasadas las fallas mecánicas de las de por sí escasas unidades que andan circulando; como también que en muchas de las ocasiones no quieran subir al pasaje, “pos” eso hace que quienes las utilizan “pasen las de Caín”, y casi al borde de la deshidratación, por el calorón que hace por estos días, pero lo que es a Sosa le sigue “valiendo”, al ni pronunciarse al respecto.

Hay lámparas inteligentes…Quien vaya que está yendo más allá a la hora de eficientar la operatividad de los servicios que brinda la Comuna hermosillense, es el presidente municipal Antonio Astiazarán, y para prueba está el que ahora la Capital ya cuenta con un sistema de red inteligente controlado vía internet, en lo que es el alumbrado público para detectar fallas y luces apagadas en las vialidades. ¡Órale!

Porque lo que son las nuevas y modernas lámparas que se han instalado en la Ciudad del Sol, en lo que va del presente trienio de Astiazarán Gutiérrez, traen incorporados unos sensores que están conectados a un GPS y una línea cibernética, que es lo que permite identificar cuándo una comienza a fallar, se apaga, recibe movimientos bruscos, o algún tipo de impacto, como posibles choques ante los postes. ¿Cómo ven?

O séase que así está esa modernidad que están aplicando por medio de la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático, donde las manda a “prender”, Carla Neudert Córdova, al dar cuenta que se trata de un esquema que permitirá a la dependencia anticiparse a los reportes ciudadanos, y de esa forma generar ahorros a través del uso eficiente de la energía, vía ese control que estarán teniendo. ¡De ese tamaño!

Lo que explica el porque Neudert Córdo “diera luz” al decir que: “Podemos encender y apagar las luminarias también nosotros a control remoto, entonces, son una serie de beneficios que adicionalmente también nos van a permitir, con estas poco más de mil 700 luminarias que hemos comprado en esta administración, nos va a permitir utilizar otra tecnología que quisiéramos utilizar en un futuro”. ¡Ni más ni menos!

Luego entonces así está ese adelanto que han logrado en ese terreno, que cabe aclarar que antes era uno de los más problemáticos, mediante el aprovechamiento de los avances tecnológicos que hay hoy en día. ¡Mínimo!

Correo electrónico: [email protected]

