Sin medias tintas

“Levantan” de las ca$eta$

¡Dan consultas en la calle!

Cae barda de una escuela

Licitan próximos juzgados

Por Martín Romo (El Verdugo)

“Levantan” de las ca$eta$…Los que tal parece que se desesperaron y no esperaron a tener el amparo en la mano que tramitaron, a no ser y que se los hayan negado, son los del Movimiento por el Libre Tránsito, liderado por Alba Luz Borbón, y es por eso que nuevamente se aventuraron a tomar las casetas de cobro de Esperanza, Fundición y La Jaula, para exigir la liberación del paso en la carretera de Cuatro Carriles. ¡Zaz!

En lo que es un bloqueo que tuvo lugar la noche del pasado “San Lunes”, pero a diferencia de la vez anterior, en esta ocasión les duró poco el gusto a Alba Luz y sus seguidores, porque luego luego les cayeron las diferentes corporaciones policiales, y en el acto y en medio de un escándalo detuvieron a una docena de manifestantes, en su mayoría mujeres, por afectar la Ley Federal de Vías de Comunicación. ¡De ese pelo!

Porque de acuerdo al comunicado que enviaran los operadores de la mal afamada Mesa Estatal de Seguridad, dan cuenta que el retiro y los arrestos se realizaron conforme al marco legal, luego de que “les echaran” a los de la Policía Estatal y Guardia Nacional, según esto al ser sorprendidos en flagrancia, a la hora en que estaban incurriendo en el delito antes mencionado, y es por lo que los “levantaron”. ¡Palos!

O séase que así estuvo la reacción oficial, después de que tal como lo habían anunciado, cumplieran su amenaza de volver a liberar esos puntos de peaje regenteado$ por Caminos y Puentes Federales (Capufe), ahora en coordinación con un un grupo de transportistas, para demandar que no se le cobre a los sonorenses por cruzarlos, pero contrario al pasado, ahora sí los arrestaron y turnaron ante las instancias de la Federación.

Pues en el boletín emitido se asienta que: “La operación se realizó con éxito y se efectuó el desalojo, detención y puesta a disposición de las autoridades federales a las 12 personas que infringían la ley, al obstruir las vías de comunicación. Será la autoridad federal la que determinará lo que en derecho proceda”, de lo que se deduce que ya no habrá tolerancia, como sí la hubo antes, tal vez porque eran tiempos de campaña.

Casi por nada es que Borbón adelantara, que de entrada sostendrían una reunión con los representantes del Gobierno del Estado, para conocer el paradero de las detenidas, con el fin de apoyar en los procedimientos legales para que sean liberadas; a la par de que supuestamente para mañana “juebebes” tienen agendado un encuentro con el fantasmal desrepresentante de la Secretaría de Gobernación, Máximo Moscoso Pintado.

Toda vez que la activista señalara que: “Vamos a hablar hasta que nos reunamos con el delegado federal para que se diga la verdad de ellos y la nuestra con la ley en la mano, esa es la idea. Nos da tristeza que hayan detenido a estas personas, porque nosotros no estamos haciendo nada ilegal”, de ahí que lo único que piden es analizar lo del tema referente a que le den el paso sin pago a los residentes de Sonora. ¡Ajá!

Para el caso aclaran que en el ínter no tienen programada otra bloqueada, en lo que es algo que no se cree que vuelvan hacer, porque ya no se los permitirán, a pesar de que en contraparte no les cumplieron los acuerdos pactados, en la época en que el hoy funcionario estatal, Alfonso Cannan Castaños, era el que encabezaba esa lucha, y al que dicen que “le llegaron al precio” con un “hue$ito”, porque desde entonces “lo aplacaron”.

¡Dan consultas en la calle…Y por más anuncios que han hecho, donde las cosas ha ido de mal en “píor”, es en el sector Salud estatal, por nomás no estar operando con calidad y calidez su titular, José Luis Alomía Zegarra, y un mal síntoma de ello es que ahora en la Coordinación Médica de Huatabampo carezcan de aire acondicionado, y es por lo que optaran por brindar la atención debajo de los árboles. ¡Pácatelas!

Derivado de eso manifiestan que a ese grado ha llegado la negligencia de Alomía Zegarra, por no atender en tiempo y forma esa carencia de “refrí”, al no importarle que se está en plena temporada de calor, con más de 47 grados centígrados en algunas regiones, y es que denuncian que en ese centro hospitalario, ubicado en la colonia Cuchilla, tienen semanas sufriendo por los fuertes calorones, poniendo más en riesgo su salud. ¡Ups!

Es por lo que el encargado de ese ardiente changarro, un tal Juan José Aguilar García, confirmara que: “Son al menos 25 los trabajadores que tuvieron que salir de sus oficinas para poder prestar sus servicios a la sombra de los árboles, debido a las altas temperaturas, las cuales encerradas y sin aires acondicionados les dificultan realizar sus labores”, por lo que de esa forma es que están atendiendo en la calle, o banquetas. ¡Vóitelas!

Aun y cuando Aguilar García apuntillara que ese sofocón es consecuencia de una falla en el sistema de energía eléctrica, al señalar que: “El problema es un corto circuito que nos esta afectando desde el día lunes, ya estamos a la espera de que llegue personal de mantenimiento de la Secretaría de Salud”, el cual consideran que “han de ir en burro”, porque todavía hasta ayer continuaban con esa irregularidad. ¡De ese tamaño!

Sin embargo lo que es José Juan aprovechó la recta para apuntillar, que si bien esa problemática por la que están “sudando la gota gorda” no es porque no cuenten con aparatos de refrigeración, pero sí puntualizó que les faltan más unidades para poder satisfacer la necesidad que tienen, y de esa forma no exponer a los pacientes y empleados a un posible golpe de calor, por lo caliente del ambiente en el que laboran. ¡Tómala!

Cae barda de una escuela…Para que vean “la calidad” con la que hacen la mayoría de las obras oficiales, para prueba está el que ahora ayer se derrumbara la barda perimetral de la Secundaria Técnica No 57, localizada en la colonia Camino Real, por el lado de la calle Ángel Arreola, en lo que es una caída que como quien dice fue a lo largo de la misma, como lo narraran los vecinos que nomás escucharon el estruendo.

No obstante y lo más grave del caso, es que los habitantes aledaños a ese plantel escolar ventilaron que esa bardota de muchos metros ya tenía tiempo en mal estado, hasta que terminó por desplomarse, y afortunadamente cuando no había alumnos, profesores y padres, por actualmente estar en periodo vacacional, porque de lo contrario quién sabe qué habría pasado, porque tal vez hubiera terminado en tragedia. ¡Ñácas!

Razón por la que concluyen que es una derrumbada que pudo evitarse, cuando menos en cuanto al latente peligro que siempre representó, hasta que se cayó, por suponerse que el director de ese centro escolar debió haberla reportado a la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), donde vejeta Aarón Grageda Bustamante, pero lo más probable es que a la clásica, simplemente lo hayan ignorado, como se sabe que siempre lo hacen.

Al trascender que hasta que terminó por los suelos esa estructura, es que se digno a hacer presenencia el personal de la SEC, dizque para supervisar el área y valorar los daños, y que es algo que a todas luces no hicieron antes, porque de haberlo hecho muy seguramente que no habría pasado eso, porque mínimamente la hubieran reforzado, o apuntalado, o en su caso derribado, de ya no haber tenido opción de rescatarse.

De ahí que la cuestión es que una vez más Aarón Aurelio y sus huestes, pusieron en riesgo a la comunidad escolar, por como es más que evidente que dejaron que se cayera esa línea divisoria de pesados bloques, pero para su indolente suerte cuando estaban de vacaciones, y que es por lo que no aplastó a nadie, por lo que habría que preguntar el cómo estarán las de otras escuelas, si es la misma constructora la que las edificó.

Licitan próximos juzgados…Ahora sí que casi casi a marchas forzadas, pero el que acaba de anunciar la buena nueva de que ya están licitando la construcción de lo que serán los juzgados orales y laborales de Obregón, Navojoa y Puerto Peñasco, en los que invertirán $15 millones de pesos en cada uno, es el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Rafael Acuña Griego. ¡De ese vuelo!

Con todo y que aclarara que es una licitación que se declarara desierta, porque las compañías interesadas no cumplieron lo requerido, pero el lunes pasado se iba abrir, al precisar que: “A veces las empresas no cubren algún requisito, el activo que deben tener, alguna situación fiscal, se declaró desierta y se vuelve a revisar el proceso. Normalmente esos mismos constructores vuelven a participar y subsanar los problemas que tienen”.

Además de que Acuña Griego ponderara que en el municipio obregonense tendrán que ampliar el inmueble para los juzgados civiles y penales, ya que proyectan hacer algo así como una pequeña ciudad judicial, al resaltar que: “Ahorita estamos haciendo una que vamos a iniciar en un mes; el año próximo pensamos agregar otro edificio para los juzgados civiles; y en los años siguientes completar la ciudad judicial”. ¡Qué tal!

Ante lo que se intuye que así está “pensando en grande” el también Magistrado del Poder Judicial estatal, como para estar promoviendo ese crecimiento estructural a esos niveles, a partir de los requerimientos que hoy en día hay, con los nuevos modelos que han puesto en práctica, primero con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, y últimamente con el de índole Laboral, y es por lo que se les ha cargado la chamba. ¿Cómo ven?

Aunque con todo y eso lo que es don Rafael aportó un dato muy alentador, como es el de que de 10 mil asuntos judiciales que tenían en la Entidad, en la actualidad ya los han reducido a alrededor de dos mil, la mayoría de ellos en Hermosillo, y con el señalamiento de que el 95% de los casos se resuelven a través de la conciliación, por lo que así está ese saldo a favor que diera a conocer. ¡Ni más ni menos!

