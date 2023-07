Sufre fracturas en el rostro Taylor Ward

Estará 10 días en la lista de lesionados; El jardinero de Los Ángeles recibió un pelotazo en el rostro por el pitcher de los Azulejos de Toronto Alek Manoah

El jardinero de los Angelinos de Los Ángeles, Taylor Ward, fue colocado en la lista de lesionados de 10 días con fracturas faciales el domingo, un día después de ser golpeado por un lanzamiento a 91 mph del pitcher de los Azulejos, Alek Manoah, en una escena que conmocionó a las Grandes Ligas de Béisbol (MLB).

Ward fue llevado a un hospital de Toronto luego de ser golpeado en la quinta entrada durante el partido que terminó en derrota por 6-1 ante los Azulejos. Fue dado de alta del hospital el sábado por la noche.

Antes del desafío del domingo, el mánager de los Angelinos, Phil Nevin, dijo que Ward no tenía daños en la vista. La cirugía es una opción para Ward, pero no se ha tomado una decisión.

No estaba claro cuándo Ward podría regresar a California. Los Angelinos juegan una serie de tres juegos en Atlanta esta semana antes de regresar a casa el jueves para recibir a Seattle.

Para reemplazar a Ward, los Angelinos seleccionaron el contrato del jugador de cuadro Kevin Padlo de Triple-A Salt Lake.

Bateando con las bases llenas, Ward fue golpeado por un lanzamiento del abridor Manoah. La pelota pareció golpear a Ward en el hueso nasal, muy cerca del ojo izquierdo, y el impacto de la pelota le quitó el casco.

Ward, un pelotero de seis años que ha pasó toda su carrera con los Angelinos, está bateando .253 con 14 jonrones y 47 carreras impulsadas en 97 juegos.

