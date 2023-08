Sin medias tintas

+ Aflora negligencia médica

Por Martín Romo (El Verdugo)

Aflora negligencia médica…Y vaya que la “calidad” hospitalaria del Hospital Infantil del Estado (HIES), sí que quedara en entredicho, así como la insensibilidad mostrada por el secretario de Salud estatal, José Luis Alomía Zegarra, ante la comentada muerte por rickettsia de un niño de 7 años de edad, después de que le hicieran un mal diagnóstico y la confundieran con un virus estomacal, y luego de influenza. ¡Zaz!

Porque al ser cuestionado sobre los señalamientos de la madre de nombre, María del Carmen Robles Inzunza, que acusa de negligencia a los médicos que no le brindaron una atención adecuada a Jesús David, Alomía Zegarra con la mayor frialdad del mundo respondió que pondrán a disposición de las autoridades la información que les sea requerida, porque a su “juicio” no pueden “ser juez y parte”. ¡De ese pelo!

A ese grado es que el funcionario se viera de inhumano al “lavarse las manos”, cuando era para que mínimamente se comprometiera a investigar internamente, en el ínter en que las instancias judiciales hacen las indagaciones pertientes para deslindar responsabilidades, por suponerse que hay protocolos y registros que deben cumplirse, para verificar si esos por algo tildados “matasanos” actuaron correctamente. ¿Qué no?

Ya que según la denuncia que hiciera Robles Inzunza, desde el lunes de la semana pasada llevó a sus tres hijos al HIES porque tenían varios días enfermos, los otros dos de 5 y 6 años de edad, los cuales hoy en día están hospitalizados por ese mismo grave cuadro, pero los galenos sólo les recetaron paracetamol y suero para regresarlos a su casa, a pesar de que el ahora infante fallecido les decía que le dolía la cabeza. ¿Cómo ven?

Pero como los menores no presentaron mejoría, ya el miércoles la mamá requirió una ambulancia de la Cruz Roja para que los trasladaran al “quemado” nosocomio en mención, pero al negarles el servicio, dizque porque “se veían bien”, hasta el siguiente día, o el jueves los llevó con sus propios medios, aunque 24 horas después, o el viernes murió el más grande de ellos, porque ya le había cundido la virulencia de la rickettsiosis.

Y sólo hasta entonces les hicieron los estudios de laboratorio que se supone que deben practicarles a pacientes con esos síntomas, complementados con cuestionarios para detectar si tuvieron contacto con mascotas como perros y gatos, por aquello de que pudieran estar infectados por garrapatas, como esta vez sucediera, y para seña está que su par de hermanos igualmente estaban contaminados, aunque ellos sí lograron salvarse.

Lo que a la par pone de manifiesto que Alomía Zegarra y compañía para nada tienen implementada una campaña preventiva, para ubicar casos sospechosos de rickettsia en los hospitales, porque de ser así muy seguramente que Jesús David habría vivido para contarlo, no que ahora su madre los está llorando y denunciando, por ese error fatal de unos doctores que lo más seguro es que sean practicantes. ¡Vóitelas!

Aun así lo que es José Luis ya casi casi les dijo a los afligidos papás “que le hicieran como quieran”, total que no es su hijo, en caso de que interpongan una querella formal, porque lo que es la Comisión de Arbitraje Médico, ¡bien gracias!, y de la que aparece como titular un tal Rubén Vázquez Xibillé, porque contrario a lo esperado, no ha dado muestras de haberse enterado, cuando deberían de intervenir de oficio, pero ¡qué va!

¡Evidencian a funcionaria!…A la que “le pegaron” una buena ventaneada, es a la burocrática secretaria de Economía del Estado, Margarita Vélez, después de que el representante, o CEO, de la empresa Luna Lithium Battery, Giovanni De Luna, “le pusiera el dedo” mediante una declaración que le hiciera a la revista Expansión, de que se llevaron una inversión al Estado de México por las tantas trabas que les pusieron.

Más menos así es como a ese nivel exhibieran a Vélez de la Rocha, como lo ventilara el citado promotor de la aludida compañía dedicada a la fabricación de baterías, que de inicio proyectaba invertir $80 millones de dólares para instalar una planta fabricante de esa clase de “pilas”, pero a la que le dieron muchas largas con las tramitologías, de ahí que mejor optaran por irse a otro lado, donde les dieron más facilidades. ¡Pácatelas!

Aunque como era de esperarse, lo que es doña “Magui” Vélez da su versión sobre la cancelación de ese consorcio empresarial, bajo el argumento, que por cierto emitieran en un escueto comunicado virtual, o por las redes sociales, mediante el que aseguran que como dependencia tienen la responsabilidad de que se cumpla con todo un proceso, aunque lo único cierto es que se les cayó ese negocio millonario. ¡Palos!

En lo que es una burocracia que resulta por demás incongruente, a partir de que esas inversiones están por demás escasas, como lo refleja que el anterior mes de julio es cuando se perdieran la mayor cantidad de empleos en los últimos años, pero ni así se ponen ahora sí que “las pilas” para fomentarlos, como se los echaran en cara los de Luna Lithium Battery, que mejor prefirieron “levantar el vuelo” de Sonora. ¡Tómala!

Con todo y que Vélez ya cambiara de actitud, y ahora saliera con que mantienen las puertas abiertas y disposición para continuar con las negociaciones, cuando la cruda realidad es que ya se fueron a la Entidad mexiquense, por no haber encontrado una apertura facilitadora, por lo que ahora será en otra parte donde se crearán esas nueva plazas laborales que pudieron haber sido para los sonorenses. ¡Ni más ni menos!

Distingue EU a Hermosillo… Ahora sí que por algo será, pero la que ya está pintando en el mapa mundial es la Capital sonorense, y para prueba está el que Hermosillo, junto a Mérida, fueran seleccionadas para participar en un programa de sostenibilidad organizado por el Gobierno de EU, entre 12 ciudades de América Latina y el Caribe, por lo que así está esa buena nueva para el alcade, Antonio Astiazarán. ¡Órale!

Así se hizo público vía un comunicado difundido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en el que dan cuenta de las localidades designadas para ese plan, entre las que también están Ambato, Ecuador; Renca, Chile; Ciudad de Guatemala; Cartagena y Cali, Colombia; Fortaleza y Manaus, Brasil; Rosario, Argentina; Montego Bay, Jamaica; y Freeport, Bahamas. ¡De ese tamaño!

O séase que a esas municipalidades las impulsarán mediante una cruzada denominada “Ciudades en Movimiento”, cuyo objetivo es asignarles una urbe hermana de “Gringolandia” a cada una de ellas, para que juntas participen en talleres de formación y eventos diseñados para promover la conexión entre negocios, organizaciones sin ánimo de lucro, y académicos, con la finalidad de incentivar su desarrollo. ¡Qué tal!

Para el caso es una iniciativa ideada con la intención de ayudarlas a implementar soluciones que impulsen inversiones en servicios urbanos con un enfoque sostenible, lo que implica el poner en práctica estrategias y proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de sus complejos poblacionales, al mismo tiempo que se minimiza el impacto ambiental y se promueve un desarrollo económico equitativo.

Ante lo que cabe aclarar que no es una proyección “volada”, o improvisada, con la que se apoyará a la Ciudad del Sol, sino que por el contrario cuenta con el respaldo de la organización internacional de gobiernos locales ICLEI, que tiene su sede en Nueva York, y que fuera anunciada por primera vez durante la Cumbre de las Ciudades, que tuvo lugar en Denver, Colorado, el mes de abril pasado. ¡Así el dato!

En esos términos está el apoyo de primer mundo que recibirá Astiazarán Gutiérrez, y en lo que de seguro algo tuvo que ver la visita que por aquí hiciera meses atrás John Kerry, el representante para el cambio climático gabacho, que quedara soprendido por la forma en que ha fomentado el uso de las energías limpias. ¡Mínimo!

Se agrava crisis camionera…Derivado del como se ha agravado el problema del transporte urbano, los que tendrán que transportarse en un patín del diablo a las escuelas son los preparatorianos, por como con el regreso a clases en las “Prepas”, como en Colegio de Bachilleres (Cobach), el faltante de camiones se agudizara, de ahí que se vieran llenos como “sardineras”, y las paradas abarrotadas. ¡Ñácas!

De tal forma que se está presentado una crisis transporteril que ya se veía venir, con lo que es el retorno a los diferentes niveles escolares, por primero haber sido las universidades, y en la presente semana las Preparatorias, y ya el 28 del presente mes de agosto se pondrá “píor” con lo que serán los planteles de Kinder, Primaria y Secundaria, y sin que el del Instituto de Movilidad estatal, Carlos Sosa Castañeda, prevenga nada.

Al ser un caos que era de esperarse, si se parte de que ese servicio lejos de mejorar se ha ido agravando por el déficit de unidades que hay, así como la carencia de un adecuado mantenimiento de las que circulan en Hermosillo, si se analiza que para una ciudad de un millón de habitantes, donde hay unos 80 mil estudiantes, se requieren más de 500, pero actualmente “con trabajos” apenas operan unas 330, así la diferencia. ¡Glúp!

Pues en la actualidad ya ni siquiera se están dando abasto en las llamadas “horas pico”, que es en los horarios en los que aumenta la demanda del pasaje, en las entradas y salidas de los alumnos, y de los usuarios que acuden a sus ocupaciones, y que era cuando antes ingresaban ruleteros extras, pero ya no lo están haciendo Sosa Castañeda y sus operadores, y es por eso de esa saturación en las mañanas, mediodías y tardes. ¡Ouch!

Razón por la cual es que le están reiterando la recomendación a la comunidad estudiantil, para que ya no se confíen en esos “rulas”, y por el contrario se busquen otras opciones de movilidad, como podría ser el uso de bicicletas, o el desplazarse en vehículos compartidos, y también el “madrugarle” para en lo posible intentar llegar clases a tiempo a “pincel”, o a pie; así como también en raite, ante el fracaso en ese ámbito. ¡Dicen!

Aun y cuando eso de comprar más de esos camioncitos y vans ayer lo volvieron a anunciar, al manejar que invertirán $216 millones pesos, con capital público y privado, que alcanzarían para 113 de los primeros, y 50 de las segundas, para los municipios con mayores necesidades, ya que la idea es que se sumen a la flota camionera antes de que inicio el ciclo escolar 2023- 2024 de nivel básico, lo que todavía está por verse.

