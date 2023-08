Advierten por extorsión a través de servicios esotéricos

La Unidad Cibernética de la SSP; A la fecha, se han recibido seis reportes de ciudadanos afectados

Redacción Entorno Informativo

Los supuestos servicios esotéricos son una nueva modalidad que utiliza la ciberdelincuencia para extorsionar a usuarios de redes sociales, principalmente en Facebook, advirtió Jesús Mario Gastélum Rochín, director de la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sonora.

A la fecha, explicó, la unidad ha recibido alrededor de seis reportes ciudadanos en lo que va del año sobre este tema.

Personal de la Unidad Cibernética identificó que, a través de estos servicios, las y los usuarios de esta conocida red social buscan hacer amarres, encontrar trabajo, estabilidad emocional y protegerse de malas influencias.

Sin embargo, los ciberdelincuentes utilizan la información que proporcionan las personas para extorsionar y amenazar a la víctima con utilizar en su contra y de sus allegados estos supuestos conocimientos mágicos.

Para evitar caer en una extorsión, las y los oficiales recomendaron no utilizar este tipo de servicios y, de usarlos, no compartir información personal, evitar videollamadas de desconocidos, configurar las redes como privadas y eliminar a desconocidos agregados como amigos.

Ante la constante evolución de los modos de operar de delincuentes que utilizan las diferentes plataformas para cometer delitos, la Unidad Cibernética fomenta la cultura de la prevención de delitos cibernéticos en escuelas, empresas, dependencias, colonias para que la ciudadanía no sea víctima.

Para asesorías sobre esta nueva modalidad, la ciudadanía puede comunicarse al 800-77-Ciber (24237) y correo electrónico [email protected]

