Alistan regularización de predio Mirabal al sur de la ciudad

Se beneficiará a 450 posesionarios del predio quienes ayer se manifestaron en Palacio de Gobierno y fueron atendidos por el titular de Bienes y Concesiones, Antonio Gallardo Galaz

Luego de la manifestación de vecinos del predio Mirabal, ubicado en las inmediaciones de la colonia Altares, al sur de la ciudad, quienes piden la regularización de los terrenos, el coordinador ejecutivo de Bienes y Concesiones del gobierno estatal, Antonio Gallardo Galaz, dijo que se está trabajando para llevar a cabo ese proceso.

Entrevistado luego de que dialogó con los inconformes que acudieron a Palacio de Gobierno, expuso que se logró un compromiso con los manifestantes y anticipó que en los próximos días se efectuará la regularización del predio mencionado.

Explicó que es un predio propiedad del gobierno estatal y actualmente se efectúan los estudios requeridos por el Ayuntamiento para empezar con el trámite de regularización y escrituración de los lotes.

Puntualizó que a la fecha se tiene un listado de 450 familias, que son posesionarias de un terreno, que es la capacidad máxima que tiene el área, por lo que no hay más terrenos a repartir.

Por ello exhortó a no ser víctimas de personas que buscan vender más lotes en ese predio del sur de la ciudad.

Gallardo Galaz enfatizó que “ya no cabe alguien más” y agregó que si alguien ofrece un terreno está cometiendo fraude, por lo que se cuenta con el padrón integrado y se realizó el respectivo estudio socioeconómico a quienes se verán beneficiarios.

