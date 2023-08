Asegura Claudia Sheinbaum continuidad de la 4T

Afirma Heriberto Aguilar Castillo; La exjefa de gobierno de la Ciudad de México, sin duda es la mejor opción para encabezar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación

Manuel Rábago Parra

EL VIGIA

Claudia Sheinbaum será quien construya el ‘segundo piso’ de la Cuarta Transformación en el país, donde la prioridad será estar con el pueblo y llevar beneficios a los que menos tienen, expresó Heriberto Aguilar Castillo.

El coordinador estatal de la aspirante a encabezar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación pidió a los guaymenses que cuando llegue la encuesta “Claudia sea la respuesta”.

Aguilar Castillo dijo que las visitas a los municipios de Navojoa y Ciudad Obregón en Sonora, de la doctora Sheinbaum fueron extraordinarias, donde se le mostró el aprecio, cariño, entusiasmo, pero sobre todo el apoyo, donde la determinación de los sonorenses, de la gente, de la fuerza organizativa territorial, le brindan su respaldo.

“Su larga trayectoria de vida, social, pública y política, siempre ha estado a favor de las causas más importantes, de las causas del pueblo como la justicia y la igualdad siempre del lado del presidente, Andrés Manuel López Obrador”, indicó.

Subrayó que es una parte esencial que legítimamente representa Claudia Sheinbaum, siempre ha estado del lado y respaldando al licenciado Andrés Manuel López Obrador, luchando por la causa de la Cuarta Transformación, nunca se dobló, siempre firme.

“Después del fraude electoral en el 2006, ella fue la vocera de la resistencia civil pacífica, luego se constituyó aquel gobierno legítimo, como una clara decisión de un presidente que representaba verdaderamente los intereses del pueblo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ella fue parte estructural de ese gobierno legítimo”.

Posteriormente se fundó Morena como asociación civil, todavía no como partido, ella fue una de las encargadas de redactar los principios, los ideales que hoy rigen al movimiento, de no mentir, no robar y no traicionar al Pueblo.

Logró ser la primera Jefa de Gobierno, la primera mujer electa, donde gobernó con grandes resultados y aciertos.

“En la ciudad de México gracias a la doctora Claudia Sheinbaum existen mejores condiciones de vida”, afirmó.

Dejó una beca universal para primaria y secundaria, se construyó una universidad, para todas y todos los jóvenes que no alcancen a ingresar a otras, asimismo, se tiene avance progresista en la movilidad en la capital del país, con el cable bus, bus elevado, los espacios recreativos para el arte, la cultura y el aprendizaje, en la misión del progreso en el entendido que se atiende a todos, pero sobre todo al que menos tiene, al que menos puede, concluyó.

Comparte esto: Twitter

Facebook