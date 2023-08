Así lucirá el estadio vanguardista del Betis

El Real Betis presentó el nuevo Estadio Benito Villamarín, “uno de los recintos futbolísticos de referencia”

El Real Betis anunció el proyecto ganador, elaborado por Rafael de la-Hoz y Gensler, del concurso internacional de arquitectura convocado por el club para diseñar el nuevo Estadio Benito Villamarín, que será “uno de los recintos futbolísticos de referencia” y “un nuevo icono de Sevilla”, una instalación que “multiplicará los ingresos de la entidad” y contará con un aforo de 60 mil 379 espectadores.

“El proyecto presentado por Rafael de la-Hoz y Gensler ha sido elegido ganador del concurso internacional de arquitectura convocado por el Real Betis para diseñar el nuevo Estadio Benito Villamarín, uno de los puntos más relevantes del Plan Estratégico 2022-26”, anunció el conjunto verdiblanco en su página web.

Así, la candidatura conjunta del arquitecto cordobés y el estudio estadunidense fue la elegida por el Consejo de Administración para llevar a cabo un “proyecto clave en el crecimiento del club”. “Convertirá la casa de los béticos en uno de los recintos futbolísticos de referencia en el panorama nacional y un nuevo icono de la ciudad de Sevilla”, destacó la entidad.

Con el nuevo Villamarín, el Betis espera multiplicar sus ingresos como club, gracias a un nuevo concepto de estadio, “mucho más abierto, moderno y que permitirá aumentar la actividad comercial del club”. Y es que su diseño, más vanguardista, potenciará la oferta de entretenimiento y restauración “en los días de partido, antes, durante y después de los mismos, y también durante los días sin actividad deportiva”.

Se convertirá así, además de en recinto deportivo, en un centro de ocio y de eventos, gracias a un auditorio de 450 butacas, “además de un importante punto de interés turístico en la ciudad”. No obstante, desde el Betis insistieron en que el Benito Villamarín “conservará su esencia y espíritu”, ampliando el Museo y el Tour.

Sin embargo, el aforo no cambiará en exceso, ya que el nuevo proyecto contará con gradas para 60 mil 379 espectadores, menos de 500 butacas menos que el anterior estadio. Y es que la grada de Preferencia se demolerá y se construirá completa, con una capacidad para 15 mil 745 asientos. El resto de las gradas no serán demolidas, pero tendrán cambios significativos que impactarán en la comodidad y experiencia del aficionado.

El proyecto contempla la instalación de una cubierta sobre las cuatro gradas y una nueva fachada que cambiará “por completo” la imagen actual con una estética arquitectónica que envolverá el Estadio en las trece barras del escudo. Contará con un pasillo de 360º en el primer anillo donde se concentrarán diferentes conceptos de restauración.

El nuevo Estadio Benito Villamarín contempla igualmente una dotación de espacios públicos con áreas verdes y peatonales y la creación de nuevas plazas de aparcamiento subterráneo y espacios comerciales. Del mismo modo, el nuevo recinto será “uno de los primeros en Europa que cuente con certificación medioambiental con un diseño enfocado a la optimización energética”.

“EL NUEVO ESTADIO SERÁ EL ORGULLO DE TODOS LOS BÉTICOS”

El Real Betis aseguró que el proyecto ganador se ejecutará “en perfecta coordinación” con el Ayuntamiento de Sevilla y las diferentes áreas municipales implicadas. “El club desea, asimismo, hacer partícipes del modelo final a los diferentes colectivos y asociaciones pertenecientes al distrito Bellavista-La Palmera”, agregó.

Para el arquitecto Rafael de la-Hoz se trata de “una gran oportunidad” de vincular “un recinto mítico” con el espacio público de una “ciudad legendaria”. “Llevábamos tiempo esperando la oportunidad de trabajar en un estadio urbano y lo hemos conseguido en el mejor de los escenarios posibles”, apuntó.

