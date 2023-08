Beneficia a dos mil estudiantes con becas: Alfonso Durazo

El mandatario distribuyó recursos por más de 10 millones de pesos a favor de estudiantes de primaria, secundaria y universidades públicas de Caborca y Moctezuma; también puso en marcha obras viales en la Perla del Desierto

En cumplimiento de su compromiso de beneficiar a alumnas y alumnos de todo el estado, el gobernador Alfonso Durazo Montaño entregó un total de dos mil 31 becas, con una inversión de diez millones 171 mil pesos, a estudiantes de primaria, secundaria y universidades públicas en Caborca y Moctezuma, además de dar el banderazo de inicio de obras viales en la Perla del Desierto.

El mandatario estatal inició su gira de trabajo en el municipio de Caborca; ahí entregó mil 202 becas, 402 becas para nivel universitario, equivalente a dos millones 992 mil pesos y 800 becas para primaria y secundaria, por un millón 600 mil pesos. La inversión total fue de cuatro millones 592 mil 500 pesos.

Durazo Montaño destacó que esta beca tiene el propósito de que las y los estudiantes transiten con menores limitaciones sus estudios y, sobre todo, que nadie se vea en la necesidad de desertar de la escuela por razones económicas.

“Quiero que no haya un solo estudiante en el estado de Sonora que se vea en la necesidad de suspender sus estudios por limitaciones económicas. Yo no solo soy producto de una beca; soy producto de una educación pública gratuita y yo quiero que a las y los jóvenes sonorenses no les cueste un quinto la educación”, expresó.

Así mismo, dio banderazo al inicio de obra de modernización y pavimentación en tres tramos de vialidades: avenida 6 de abril entre Pueblo Viejo y Álvaro Obregón; Álvaro Obregón entre 6 de abril y Domingo Quiroz y Mora; y Domingo Quiroz y Mora entre Álvaro Obregón y calle 11, con una inversión total de 71 millones de pesos y en beneficio de 89 mil personas.

El titular del Ejecutivo estatal destacó que la obra de modernización y pavimentación de estas tres vialidades forman parte de las 110 acciones de obra pública en 19 municipios, en los que se invertirá un total de dos mil 100 millones de pesos.

Para finalizar su gira de trabajo, Durazo Montaño visitó el municipio de Moctezuma, donde entregó 829 becas con una inversión de cinco millones 578 mil 500 pesos; correspondientes a 496 becas para estudiantes de la Universidad de la Sierra, por un monto de cuatro millones 912 mil pesos y 333 becas para primaria y secundaria, por un monto de 666 mil pesos.

