Cae homicida de Abel Murrieta

Sergio Armando “N”, alias “El Checo” o “El Payaso” fue detenido como autor material y están en búsqueda de dos personas más involucradas en el asesinato del exprocurador de Justicia

En Sonora no hay impunidad, y todo el que el atente contra la paz social será castigado con todo el peso de la ley, aseguró el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, al dar a conocer que fue detenido el presunto autor material del homicidio del exprocurador de Justicia y candidato a la alcaldía de Cajeme, Abel Murrieta Gutiérrez, ocurrido en 2021.

En su conferencia de prensa semanal, el mandatario estatal, informó que el pasado 19 de agosto capturaron a Sergio Armando “N”, alias “El Checo” o “El Payaso”, por ser el probable responsable material de los delitos de homicidio calificado cometido en agravio del excandidato y lesiones calificadas cometidas por disparo de arma de fuego en contra de Lizeth “N.”, víctima colateral de la agresión directa contra el político cajemense.

“No hay impunidad. Este asesinato se cometió en la época de campaña, cuando estábamos en campaña por la gubernatura, Abel Murrieta por la presidencia municipal de Cajeme, es decir, antes de que tomara yo la responsabilidad como gobernador del estado.

El que no se haya sido cometido durante mi gobierno, no significa que no tengamos la responsabilidad de resolver. Y el mensaje es: no hay impunidad”, enfatizó.

Mencionó que continúa la investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), para la captura de dos personas más involucrados en esta agresión directa al excandidato a la alcaldía de Cajeme, un autor intelectual y un coautor material.

Resaltó que el mensaje es el mismo para el caso de feminicidio de Alma Lourdes, ocurrido el pasado 19 de agosto en Cajeme, donde se castigará al responsable ya aprehendido con la máxima pena.

El gobernador Alfonso Durazo dijo que se brindará acompañamiento a la familia a través de la Comisión Estatal de Víctimas y se comprometió a llevar la demanda de justicia hasta sus últimas consecuencias.

Por otra parte, mencionó que el día lunes realizó un recorrido por las zonas del sur del estado que resultaron afectadas tras el paso de la tormenta tropical Hilary, donde hay mil 200 familias damnificadas.

“Hicimos una evaluación de los daños, y les vamos a brindar todo el apoyo, y habrá brigadas de salud porque el agua estancada representa un riesgo, mandamos equipos para sacar esas aguas y evitar focos de infección”, dijo.

